Wie giftig sind Weihnachtssterne wirklich?

wirklich? Darauf solltest du bei Weihnachtssternen unbedingt achten!

In den Wintermonaten, der Vorweihnachtszeit und auch noch im neuen Jahr: Der Weihnachtsstern schmückt viele Wohnzimmer und ist die beliebteste Pflanze in dieser Zeit. Doch stimmt es, dass der Weihnachtsstern tatsächlich giftig ist?

Die schöne Pflanze mit den außergewöhnlichen Blättern wird auch Poinsettie, Euphorbia pulcherrima oder Christstern bekannt. Sie stammt ursprünglich aus Mexiko. Inzwischen wird der Weihnachtsstern allerdings in deutschen Gewächshäusern gezüchtet. Lediglich acht Wochen im Jahr wird er verkauft. Tatsächlich besitzt die Pflanze einen milchigen Saft, der bei Beschädigung der Stängel oder Blätter hervortritt. Dieser reizt die Haut unmittelbar bei Berührung.

Inzwischen wurde die Pflanze jedoch nach und nach umgezüchtet, sodass diese Art der Hautreizungen nicht mehr vorkommt. Die giftige Wirkung besitzt nur noch die Wildformen der Pflanze. Bei den handelsüblichen gezüchteten Exemplaren konnten diese hautreizenden Stoffe nach aktuellen Ergebnissen nicht nachgewiesen werden.

Darauf solltest du bei Weihnachtssternen unbedingt achten

Auch wenn die gezüchteten Weihnachtssterne nicht hochgiftig sind, gibt es noch einiges zu beachten. Normalerweise ist der Kontakt mit dem Milchsaft der Pflanze unbedenklich, allerdings sollten Allergiker, welche empfindlich auf Latex reagieren, immer noch besonders vorsichtig sein. Fasse den Weihnachtsstern am besten mit Handschuhen an, wenn du ihn umtopfen möchtest. So vermeidest du den direkten Hautkontakt.

Auch Kinder und Kleintiere sollten sich lieber von der schönen Pflanze mit den sternförmigen Blättern fernhalten. Denn sie reagieren noch sehr empfindlich auf das Pflanzengift. Essen Kinder oder Tiere von der Pflanze, können Bauchschmerzen, Übelkeit und Brechreiz, Schläfrigkeit und Benommenheit auftreten. Die betroffenen Kinder oder Tiere sollten dann unbedingt viel Wasser trinken und du solltest mit ihnen sofort einen Arzt aufsuchen. Allerdings kannst du auch im Vorfeld mit deinem Kind sprechen und es über die Giftigkeit der schönen Pflanze aufklären.

Unser Tipp: Der Weihnachtsstern ist ein absoluter Weihnachtsklassiker und sorgt für eine winterliche Atmosphäre. Wenn du einige Dinge beachtest, ist es auch kein Problem, die Pflanze im Haus zu haben. Stelle sie an einen Ort, wo Kinder und Haustiere nur schwer hinkommen, dann kannst du auch in Zukunft bedenkenlos deinen Weihnachtsstern in den eigenen vier Wänden genießen.

Wie du deinen Weihnachtsstern am besten pflegen kannst, liest du hier.