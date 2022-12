Falsche Erwartungen an Weihnachten können schnell zur Enttäuschung führen

Kein Streit mit der Familie, kein Stress und entspannte Feiertage - so dürfte der Plan für viele Menschen aussehen. Mit ein paar Vorüberlegungen und der entsprechenden Planung sollte dieses Vorhaben auch in die Wirklichkeit umzusetzen sein. Die folgenden Tipps helfen dir dabei, das Weihnachtsfest um einiges entspannter zu gestalten.

Die Feiertage bedeuten für viele Familien eine stressige Zeit

Weihnachten bietet für viele Menschen ein enormes Stresspotenzial und in vielen Familien kommt es bereits nach kurzer Zeit zu Konflikten. Die Gründe dafür sind vielfältig. So sorgen zu hohe Erwartungen, der Anspruch, es allen recht zu machen, aufwändige Vorbereitungen und das lange Zusammensein auf engem Raum für viel Stress.

Dadurch läuft das Weihnachtsfest häufig nicht glatt und wird zu einer echten Belastungsprobe. Die schlechte Stimmung oder Konflikte sorgen dafür, dass das Fest als kein schönes wahrgenommen wird und die Vorfreude beim nächsten Mal deutlich niedriger ist.

10 Tipps, um Familienstress an Weihnachten zu entgehen

1. Frühzeitig um Geschenke kümmern

Einer der größten Stressfaktoren rund und das Weihnachtsfest sind die Besorgungen der Geschenke. Der Druck etwas Passendes zu finden, die überfüllten Innenstädte und die Enttäuschung am Weihnachtsabend, wenn die Geschenke nicht so ankommen wie erwartet: Das muss nicht sein. Über das Jahr hinweg äußern die meisten Familienmitglieder immer wieder kleinere Wünsche, die sie sich schon lange erträumen. Wenn du dir diese Hinweise direkt notierst und besorgst, dann hast du an Weihnachten alle Geschenke zusammen und bist nicht gezwungen, auf einen Schlag eine hohe Summe Geld auszugeben. Es kann jedoch auch im Vorfeld festgelegt werden, dass jede*r nur ein Geschenk erhält und einen kurzen Wunschzettel schreibt. Auch das minimiert den Druck und gleichzeitig die Enttäuschungen.

2. Essen gehen

Wie wäre es, statt aufwändig zu kochen, einfach in ein Restaurant zu gehen? Die kochende Person würde damit enorm entlastet werden und gleichzeitig kann jede*r bestellen, was ihm oder ihr schmeckt. Darüber hinaus muss nicht aufgeräumt werden und für ein Getränk danach kann man immer noch in das private Umfeld zurückkehren.

3. Aufgaben teilen

Stress an Weihnachten wird ebenso vorgebeugt, wenn Aufgaben verteilt werden. Eine Person schmückt den Baum, die andere kauft ein und wieder eine weitere kocht. So bleibt nicht die gesamte Arbeit an einer Person hängen, ganz unabhängig davon, wo und bei wem das Weihnachtsfest stattfindet. Gleichzeitig wird jede*r gebraucht und eventuell entwickelt sich daraus sogar eine neue Tradition.

4. Mehr Gelassenheit

Oft sind die zu hohen Erwartungen rund um das Weihnachtsfest mit der Familie problematisch. Wer alles nicht so ernst nimmt und die Feiertage eher gelassen angeht, kann über falsche Geschenke oder kleinere Pannen lachen. So lässt es sich entspannen und das Weihnachtsfest wird um einiges angenehmer. Es gibt nicht das eine perfekte Weihnachtsfest und wem das wichtig ist, muss auch hinnehmen, dass das nicht alle anderen Menschen ebenfalls so sehen.

5. Vor und nach Weihnachten freinehmen

Wer sich bereits vor Weihnachten ein paar Tage freinimmt und auch bis Silvester Urlaub hat, kann sich ausreichend entspannen und hat genügend Zeit für die Vorbereitungen. Trotzdem gibt es genug freie Zeit, die man auch mal sich selbst widmen kann. So kann man Körper und Geist bereits mehrere Tage vor Weihnachten herunterfahren und startet deutlich gelassener in die Festtage.

6. Konflikte vermeiden

Polarisierende Themen sollten an Weihnachten lieber unter den Tisch fallen. Auch Konflikte oder Aussprachen gilt es erst nach Weihnachten zu klären, damit diese nicht die Stimmung drücken.

7. Mehr auf sich selbst hören

Viele Menschen besuchen aus Tradition ihre Tante X oder laden immer wieder ihren Onkel Y ein. Wenn man keine Lust auf diese Personen hat und die Besuche jedes Jahr wieder mit viel Stress verbunden sind, nervt das einfach nur. Lasse lieber diese stressigen Pflichtbesuche ausfallen und höre mehr auf dich selbst. Dadurch sorgst du für Entspannung und die betroffenen Personen kannst du auch noch das restliche Jahr über besuchen. Man kann es nicht allen recht machen und muss manchmal einfach an sich selbst denken.

8. Kleine Auszeiten nehmen

Von morgens bis abends mit der Familie auf engem Raum zusammen zu sein, kann sehr anstrengend sein. Daher sollte man sich ganz bewusst Rückzugsmöglichkeiten suchen und auch mal eine kleine Auszeit gönnen. Damit Weihnachten entspannt und besinnlich ist, sollte jede*r einzelne möglichst relaxt sein.

9. Ablauf vorab besprechen

Jede*r hat eine ganz eigene Vorstellung davon, wie das Weihnachtsfest aussehen soll. Während einige am liebsten der Tradition frönen, müssen andere sie durchbrechen. Gerade jüngere Menschen möchten die Weihnachtsrituale irgendwann nicht mehr mitmachen und verbringen auch den Heiligabend lieber mit Freund*innen. Damit keine Konflikte entstehen, sollte der Ablauf mit allen Beteiligten und auch Kindern vorher besprochen werden, dann lassen sich Kompromisse finden.

10. Prioritäten setzen

Gerade die Zeit vor dem eigentlichen Weihnachtsfest sorgt häufig bereits für eine solche Anspannung, dass man sich gar nicht mehr richtig auf Weihnachten einlassen kann. Die Weihnachtsfeier bei der Arbeit, ein Kuchen backen für das Weihnachtsfest im Kindergarten und die Schulaufführung der Kinder. Dazu kommen viele geschäftliche Verpflichtungen, die bis zum Jahresende erledigt werden sollen und der andauernde Zeitmangel sorgt für zusätzlichen Druck. Besuche nur die wichtigsten Veranstaltungen und sage auch mal nein. Plane Puffer auf der Arbeit ein, sodass du gegen Ende noch neu aufkommende Probleme lösen kannst. Ansonsten kann die Arbeit auch mal über die Feiertage liegenbleiben, davon wird die Welt schon nicht untergehen.

Fazit

Wichtig ist also vor allem, dass das Weihnachtsfest vorher gut geplant wird und du dir ausreichend freie Zeit nimmst. Stelle auch mal deine eigenen Bedürfnisse in den Vordergrund und sei dir bewusst: Du bist nicht für den Erfolg des Weihnachtsfestes verantwortlich.

