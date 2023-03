Was ist Waschsoda?

Eine blitzblanke Wohnung und ein gepflegter Garten ohne großen Aufwand und Kosten - das wünschen sich vom Alltag gestresste Frauen und Männer. Außerdem soll das verwendete Mittel am besten möglichst schonend zur Umwelt sein. Deshalb greifen Hausfrauen und -männer zu Waschsoda. In welchen Bereichen ist der Einsatz eigentlich empfehlenswert?

Waschsoda - es gibt kleine Unterschiede

Früher war es in vielen Haushalten zu finden - Waschsoda, schließlich kann es für vielfältige Reinigungsarbeiten verwendet werden. Jedoch geriet es zunehmend in Vergessenheit. Zwischenzeitlich feiert der Allrounder ein Comeback und ist wieder häufiger in Küchen zu finden, denn Waschsoda ist einfach zu dosieren, sparsam im Gebrauch und zudem umweltfreundlich. Durch seine alkalische Wirkung neutralisiert es die Tenside, welche in herkömmlichen Waschmitteln zu finden sind. Dies entlastet die Kanalisationen der Kommunen. Schließlich sind Tenside sowie weitere Zusätze schädlich für die Umwelt und können sogar das Grundwasser verunreinigen.

Bei Waschsoda handelt es sich chemisch gesehen um Natriumcarbonat, also ein Salz der Kohlensäure. In Teilen Afrikas, Südamerikas sowie im Nahen Osten gibt es natürliche Vorkommen des Minerals Natrit, das als Waschsoda bekannt ist. Dies solltest du keinesfalls mit Natron verwechseln. Die beiden Produkte sehen zwar identisch aus, doch Natron hat eine ganz andere Zusammensetzung. Es handelt sich hierbei um Natriumhydrogencarbonat, das zusätzlich Wasserstoff enthält. Somit hat das basischere Waschsoda eine intensivere Wirkung, wenn es mit Wasser oder Säuren in Verbindung kommt. Backpulver enthält neben Säure und Stärke reines Natron.

Aber auch Soda ist als Lebensmittelzusatz unter der Kennzeichnung E500 zu finden. Da es sich bei allen Varianten um ein weißes Pulver handelt, solltest du die Verpackungen in deiner Vorratskammer eindeutig kennzeichnen. Du kannst Waschsoda zu einem günstigen Preis in nahezu jedem Drogerie- oder Supermarkt kaufen. Und mit einem cleveren Einkaufsverhalten sparst du jede Menge Geld.

Wie kannst du mit dem Multitalent putzen?

Klassischerweise wird Soda zum Saubermachen verwendet. Es ist ideal geeignet für die Oberflächen von Küchenschränken, auf denen sich häufig ein schmieriger Film ablagert. Durch seine alkalischen Eigenschaften löst es Eingebranntes und Fett in Töpfen. Hierzu musst du einfach 500 ml Wasser mit 2 Esslöffeln Soda vermischen und kurz erwärmen. Nach ca. 30 Minuten bis 1 Stunde lösen sich mühelos die Verkrustungen. Backbleche und deine Dunstabzugshaube werden so wieder strahlend sauber.

Auch für weiße Wäsche eignet sich Soda. Rühre einfach vor dem Waschmaschinengang eine Lösung aus 1 Liter Wasser und einem Esslöffel Pulver an und behandle Fettflecken und andere hartnäckige Verschmutzungen. Alternativ kannst du deine Kleidung in einer Mischung aus 10 Litern Wasser und 2 - 3 Esslöffeln Waschsoda einweichen. Sie verhilft deiner Wäsche zu einem strahlenden Weiß. Zudem hat Soda eine desinfizierende Wirkung und entfernt modrige Gerüche aus den Textilien. Allerdings solltest du bei Buntwäsche vorsichtig sein, da Waschsoda eine bleichende Wirkung hat. Teste die Lösung vorsichtshalber an einer unauffälligen Stelle. Für Seide und Wolle ist Waschsoda überhaupt nicht geeignet.

Immer mehr Menschen stellen Seifen oder Waschmittel selbst her, weil sie großen Wert auf eine umweltfreundliche Putzroutine legen. Mit Waschsoda hast du eine optimale Grundlage, um einen intensiv wirkenden Reiniger für die Geschirrspülmaschine herzustellen. Deine Tassen und Teller werden streifenfrei, wenn du nur wenige Zutaten miteinander vermengst:

1 Teil Zitronensäure

1 Teil Natron

2 Teile Waschsoda

Waschsoda - unverzichtbar im Garten

Du kannst dir die Gartenarbeit mit Waschsoda erleichtern und unschöne Kalkränder von Blumentöpfen entfernen. Es ist ideal, um Moos und Algen von Platten an Wegen und auf der Terrasse zu lösen. Auch hier beträgt das Mischverhältnis höchstens 1 Liter Wasser und 1 Esslöffel Waschsoda. Sogar für Holzterrassen ist Waschsoda geeignet. Allerdings solltest du vorsichtig sein, wenn die Fläche an den Rasen grenzt und eventuell die Mischung verdünnen, um Schäden am Gras zu vermeiden.

Schließlich hilft Waschsoda effektiv, Unkraut zu vernichten. Mische die oben genannte Mixtur und fülle sie in eine Sprühflasche. Du kannst dann einfach die Pflanzen damit einsprühen. Nach einer Wartezeit zwischen drei und fünf Stunden einfach das Areal großzügig mit dem Gartenschlauch abspritzen.

Achte darauf, dass du die Flüssigkeit sowie das Pulver nicht einatmest, denn Soda kann zu Reizungen in den Augen und auf der Haut führen. Jedoch ist Waschsoda grundsätzlich umweltfreundlich, da beim Abbau Kalkstein und Kohlensäure entstehen. Allerdings kann eine übermäßige Konzentration zu einer zeitweisen Veränderung des natürlichen pH-Wertes kommen. Daher solltest du nur die Mixtur nur selten anwenden und stattdessen die Fugen öfter manuell auskratzen.

Fazit - Waschsoda erweist sich als vielseitiger Helfer in Haus und Garten

Waschsoda ist ein cleverer und vielseitiger Helfer rundum lästige Haus- und Gartenarbeiten. Dennoch solltest du das weiße Pulver nur vorsichtig dosieren, um Schäden an Gegenständen zu vermeiden. Weil es sehr günstig und sparsam im Verbrauch ist, belastet es im Gegensatz zu teuren Spezialreinigern deine Haushaltskasse kaum.

