Warum du deine Waschmaschine regelmäßig reinigen solltest

Warum Geschirrspültabs helfen

Auf was du unbedingt achten solltest

Was auch hilft

Weil du deine Wäsche in der Waschmaschine sauber wäschst, ist dir vermutlich noch nicht in den Sinn gekommen, auch mal deine Waschmaschine zu säubern. Wenn du dir diese aber genauer anschaust, wirst du feststellen, dass sich insbesondere unter den Gummiabdichtungen nicht nur unansehnlicher Schmutz angesammelt, sondern womöglich auch ein ekliger Schmierfilm.

Guter Tipp: Das macht deine Waschmaschine wieder sauber

Kalk, Schmutz und schlechte Gerüche in der Waschmaschine - das will keine*r. Schließlich möchtest du deine Wäsche frisch gewaschen und sauber zum Trocknen aufhängen. Damit das so bleibt, solltest du deine Waschmaschine ab und an sauber machen.

Damit sich in deiner Maschine erst gar kein Schmutz ansammelt und kein Schmierfilm entstehen kann, solltest du deine Waschmaschine regelmäßig von Rückständen befreien. Hierzu brauchst du nicht unbedingt teure Spezialreiniger. Wenn du im Besitz eines Geschirrspülers bist, hast du bereits das, was du brauchst: Geschirrspül-Tabs.

Ein Geschirrspül-Tab enthält verschiedene Enzyme. Diese sind verantwortlich dafür, das Eiweiß und Stärke gespalten und zersetzt werden. So wird im Geschirrspüler der Schmutz von Tellern, Tassen und Töpfen gelöst. Gleiches passiert dann auch in der Waschtrommel und überall dort, wo das Wasser hinkommt. Lipasen sind Fettlöser und auch Bestandteil von Geschirrspültabs. Citrate sind Salze, die aus der Zitronensäure gewonnen werden. Sie vermindern Kalkrückstände und halten den abgelösten Schmutz im Wasser.

Hierauf solltest du achten

Je nachdem, wie häufig du deine Wäsche wäschst und wie verschmutzt diese ist, solltest du regelmäßig alle paar Wochen ein oder zwei Geschirrspültabs in deine Waschmaschine geben, um diese gründlich zu reinigen.

Lege die Tabs direkt in die Waschtrommel, schließe die Tür und fülle über das Waschmittelfach Wasser ein, bis es ungefähr an die Höhe des unteren Lukenrandes reicht. Alternativ kannst du die Spülmaschinentabs auch vorher in etwas warmem Wasser auflösen und dann vorsichtig über das Waschmittelfach hineinschütten. Anschließend solltest du einen 90 Grad-Waschgang durchlaufen lassen.

Sollte deine Waschmaschine danach immer noch etwas unangenehm riechen und sie dir nicht sauber genug erscheinen, kannst du den Vorgang wiederholen. Denke auch daran, andere mögliche Geruchs- und Schmutzquellen (beispielsweise das Sieb oder einen verschmutzen Dichtungsring) zu säubern.

Alternativen zu Spülmaschinentabs

Wenn du keine Geschirrspültabs verwenden möchtest, kannst du auch andere Hausmittel verwenden, um deine Waschmaschine zu reinigen. Dazu zählen: Essig, Zitronensäure, Geschirrspülmittel und Backpulver. Wähle aber immer nur eins. Gehe dabei genauso vor wie mit den Tabs.

Duftöle verleihen deiner Wäsche eine besondere Note.

Übrigens: Wenn du deine Wäsche mit einer besonderen Duftnote versehen möchtest, gib zum Beispiel einfach ein paar Tropfen Lavendel- oder Orangenöl dazu.

