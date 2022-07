Waschmaschine reinigen: So werden Waschmittelfach und Flusensieb im Handumdrehen sauber

Darum solltest du regelmäßig die Waschmaschine reinigen

Die Waschmaschine sorgt dafür, dass wir saubere Wäsche im Schrank haben - doch hin und wieder muss sie selbst gereinigt werden. Denn im Laufe der Zeit lagern sich Bakterien, Keime und Schimmelsporen in dem Gerät ab. Stinkende Gerüche und sichtbare Ablagerungen sind das deutlichste Zeichen, dass deine Waschmaschine mal wieder eine Reinigung braucht. Welche Teile der Waschmaschine du beim Putzen und Pflegen keinesfalls vergessen solltest und welche simplen Hausmittel tatsächlich helfen, erfährst du in diesem Artikel.

Bakterien, Schimmel und Co.: Darum solltest du die Waschmaschine regelmäßig reinigen

Haare, Fusseln oder Waschmittelreste können in der Maschine zurückbleiben, sich absetzen und diese verschmutzen. Nicht selten sorgt das für üble, unangenehme Gerüche. Sammeln sich feine Schmutzpartikel an, können diese mit der Zeit wichtige Schläuche verstopfen und die Leistung des Geräts beeinträchtigen. So kann auch die Wäsche auf Dauer nicht mehr richtig gereinigt werden.

Darüber hinaus sorgen Kalk und Restwasser für Ablagerungen in der Waschmaschine. Auf diese Weise wird Schimmel begünstigt. Zudem bildet die anstauende Feuchtigkeit in Kombination mit der dort herrschenden Wärme den perfekten Lebensraum für Bakterien.

Innerhalb weniger Wochen können sich so unzählige Keime ansiedeln, die für manche Risikogruppen zu einer echten Gefahr werden. Betroffen sind insbesondere Senioren, Schwangere, Babys oder Menschen mit einer Immunschwäche.

Waschmittelfach reinigen: Es braucht nur drei einfache Schritte

Nicht nur in der Trommel und den Schläuchen können sich Verschmutzungen ablagern, sondern auch im Waschmittelfach. Da bei einem Waschgang nicht immer der gesamte Inhalt aus dem Fach herausgespült wird, lagern sich mit der Zeit Seifenreste ab - der perfekte Nährboden für Keime, Bakterien und Schimmel. Deshalb ist es sinnvoll, auch das Waschmittelfach regelmäßig zu reinigen.

Auf diese Weise verhinderst du außerdem, dass die Überreste von Waschmittel und Weichspüler weiter in die Schläuche gespült werden und diese verstopfen. Das Waschmittelfach zu reinigen, ist dabei kinderleicht und in drei einfachen Schritten erledigt:

Zuerst nimmst du das Waschmittelfach heraus. Bei einigen Modellen muss man dazu einen kleinen Haken herunter- oder die Außenseiten des Faches zusammendrücken. Anschließend reinigst du das Fach. Dazu brauchst du nichts weiter als warmes Wasser. Für die Ecken und andere schwer zugängliche Stellen kann es sinnvoll sein, eine alte Zahnbürste zur Hilfe zu nehmen. Danach lässt du das Waschmaschinenfach nur noch trocknen und setzt es wieder ein.

So kannst du das Flusensieb sauber machen

Möchtest du deine Waschmaschine reinigen, darfst du auch das Flusensieb nicht übersehen. Dieses befindet sich hinter einer kleinen Klappe unten links oder rechts auf der Vorderseite des Geräts.

Bevor du dieses herausnimmst, solltest du ein größeres Handtuch oder eine flache Schüssel vor der Maschine platzieren. Denn beim Öffnen des Verschlusses wird zunächst eine kleinere Menge Wasser herauslaufen. Das solltest du auffangen und entsorgen.

Das entnommene Flusensieb kannst du dann ebenfalls ganz einfach mit einer Zahnbürste unter fließendem Wasser gründlich putzen. Die Bürste eignet sich zusätzlich gut für die Reinigung des Fachs. Letzte Dreckrückstände kannst du dort abschließend mit einem sauberen Handtuch auswischen, bevor du das Flusensieb wieder einsetzt.

60-Grad-Programm tötet Bakterien sicher ab

Energiesparende Waschgänge bei niedrigen Temperaturen von 20 oder 40 Grad können deine Wäsche durchaus richtig reinigen – Bakterien und Keime werden damit allerdings nicht beseitigt. Und auch, wenn in deinem Umfeld etwas Ansteckendes kursiert - Durchfall oder Fußpilz zum Beispiel - ist Vorsicht besser als Nachsicht. Aus diesem Grund solltest du mindestens ein- bis zweimal pro Monat das 60-Grad-Programm laufen lassen. Nur so werden krankmachende Mikroorganismen zuverlässig getötet, erklärt Dirk Bockmühl, Professor für Hygiene und Mikrobiologie an der Hochschule Rhein-Waal, in der Zeitschrift "Good Health" (Ausgabe 1/2020).

Empfehlenswert ist dafür das Bunt- oder Kochwäscheprogramm mit 60 Grad sowie ein Waschpulver mit Bleiche. Flüssigwaschmittel und Hygienespüler sind zur Bakterienbekämpfung eher nicht geeignet, da sie gegen manche Erreger wie Darmbakterien machtlos sind. Und auch ein Öko-Waschprogramm ist in solchen Fällen nicht der richtige Weg. Denn dabei liegt die tatsächliche Temperatur oft unter 60 Grad. Das kompensieren die Hersteller zwar durch längere Laufzeiten, Krankheitserreger zeigen sich davon aber meist unbeeindruckt.

Um unangenehme Gerüche, Schimmel oder gefährliche Keime zu verhindern, solltest du deine Waschmaschine in regelmäßigen Abständen gründlich säubern. Als grober Richtwert gilt es, die Maschine mindestens alle sechs Monate zu reinigen. Nutzt du das Haushaltsgerät jedoch besonders oft, ist auch häufigeres Putzen ratsam. Sinnvoll sind dann etwa zwei bis drei Reinigungen pro Halbjahr. Ablagerungen und Verschmutzungen an den Gummidichtungen der Tür oder im Flusensieb und dem Waschmittelfach solltest du allerdings in noch kürzeren Zeiträumen, etwa monatlich, entfernen. Denn diese können die Leistungsfähigkeit des Geräts leicht beeinträchtigen.

Genialer Trick: Waschmaschine reinigen mit Spülmaschinen-Tab

Herkömmliche Spülmaschinen-Tabs verhelfen dir nicht nur in der Küche zu mehr Sauberkeit. Auch in der Waschmaschine entfernen sie Dreck und Bakterien. Obendrauf bekämpfen sie lästige Wasserrückstände und verhindern die Bildung von Kalk oder gar Schimmel. Notwendig sind dafür lediglich ein bis zwei Tabs, die du direkt in die Trommel geben solltest. Für eine effektive Wirkung empfiehlt sich dann die Auswahl eines möglichst heißen Waschprogramms mit 60 oder 90 Grad.