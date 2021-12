Die Waschmaschine pumpt nicht ab

"Ich hänge nur schnell die Wäsche auf." Mit diesem Satz kann der Albtraum beginnen, der schnell mehrere hundert Euro kosten kann. Man versucht, die Tür zu öffnen. Was nicht geht. Ein Blick durch das Bullauge zeigt: Im Inneren steht das Wasser, in dem die Wäsche vor sich hin dümpelt. Die Waschmaschine hat nicht abgepumpt. Was ist jetzt zu tun?

Waschmaschine pumpt nicht ab: Was du jetzt tun kannst

Manchmal helfen einige kleine Kniffe oder Überprüfungen. Zunächst einmal: hat die Maschine Strom? Simpel, aber nicht zu vernachlässigen. Einfach einmal aus- und wieder einschalten. Leuchten die Lampen an der Maschine? Wenn nicht, ist der Stecker richtig drin? Als nächster einfacher Schritt die Sicherungen im Sicherungskasten prüfen. Falls nicht, kann man diese wieder aktivieren, doch kann dies auf ein elektrisches Problem im Leitungssystem hinweisen und bedarf möglicherweise einer Überprüfung.

Die meisten modernen Waschmaschinen verfügen über ein Display. Ein Blick darauf kann einem helfen, ein mögliches Problem zu identifizieren, wenn ein Fehlercode angezeigt wird. Je nach Hersteller besteht dieser Code aus diversen Strichen, einem Piktogramm oder einer Kombination aus Buchstaben und Zahlen. In der Bedienungsanleitung oder auf der Internetseite des Herstellers kann man diesen Code dann prüfen und den Fehler so eingrenzen.

Weiter kann man sich auch ohne Fehlercode noch helfen, indem man einige recht einfache Prüfungen durchführt. Wenn man die Maschine auf "abpumpen" einstellt, einfach lauschen, ob die Pumpe läuft. Klappert sie? Oder macht seltsame Geräusche? Dann kann es sein, dass sie defekt ist. Hört sie sich jedoch normal an, so könnte als erste Ursache der Abflussschlauch infrage kommen. Durch die Vibrationen kann es vorkommen, dass er geknickt ist. Das kann schon die Ursache sein. Oder aber kann ein Knopf, eine Münze oder sonstiges sein, dass den freien Fluss verhindert. Das lässt sich mit ein wenig Geschick selber prüfen. Man zieht ihn aus dem Rohr, in das er mündet, eventuell noch an der Maschine abschrauben. Wenn man dann an einem Ende Wasser hineingießt, sollte es am anderen Ende herausfließen. Sollte das nicht der Fall sein, die Verstopfung beseitigen, wieder anschrauben und ausprobieren. Eventuell muss man den Schlauch auch in ein Wasserbad legen, das mit einem fettlösenden Mittel angereichert wird, um Ablagerungen zu beseitigen. Auch ein Kompressor und viel Luft können da möglicherweise hilfreich sein. Einfach ausblasen. Du hast deine frisch gewaschene Wäsche aus der Maschine genommen und sie müffelt? Auch hier gibt es Hinweise und Tipps, woran es liegen könnte und wie du den Mief aus Maschine und Wäsche bekommst.

Sie pumpt immer noch nicht? Jetzt wird es etwas schwieriger

Ein weiteres Problem kann ein verstopftes Flusensieb sein. Dieses trennt die Pumpe vom Ablaufbereich und sollte mindestens einmal im Monat gereinigt werden. Bei den meisten Maschinen sitzt dieses Sieb hinter einer Klappe an der Vorderseite. Diese öffnet man, dann kann man das Sieb herausdrehen und reinigen. Aber hier ist eine gewisse Vorsicht geboten! Wenn die Maschine während des Waschvorgangs stehengeblieben ist, wird der Wasserinhalt der Trommel sofort austreten. Also unbedingt geeignete Auffanggefäße bereithalten. Flusensieb reinigen, wieder einsetzen und ausprobieren. Da das Wasser in diesem Fall aus der Maschine gelaufen ist, kann man übrigens jetzt auch die Wäsche herausholen. Wenn bis dahin alles nichts geholfen hat, wird es komplizierter. Die folgenden Lösungsvorschläge sollte man nur ausprobieren, wenn man über ein gewisses handwerkliches Geschick und eventuell auch entsprechendes Werkzeug verfügt.

Wenn gar nichts hilft, braucht man doch vielleicht den Fachmann. CC0 / Pixabay / Peggy_Marco

Eine weitere Möglichkeit ist, dass der Keilriemen der Trommel abgesprungen oder gerissen ist. Wie beim Auto, bei dem dieser die Lichtmaschine und diverse anderer Aggregate antreibt, ist dieser Riemen dafür da, die Waschtrommel und den Motor zu verbinden. Ist er gerissen, steht die Trommel. Um dies zu überprüfen, trennt man als Erstes das Gerät vom Strom. Danach muss man, je nach Maschine, die Rückwand entfernen, diese ist mit mehreren Schrauben fest mit der Maschine verbunden. Ist sie entfernt, sieht man sofort, ob der Riemen vorhanden ist. Mit der Hand drückt man dann den Riemen zusammen. Ist er stramm? Oder kann man ihn weit durchdrücken? In dem Fall ist er verschlissen und überträgt die Kraft des Motors nicht mehr auf die Trommel, in dem Fall ist er zu ersetzen. Ein Blick in die Bedienungsanleitung kann einem sagen, welches Teil man benötigt. Gegebenenfalls muss man auch den Hersteller kontaktieren. Da dies jedoch unter Umständen eine knifflige Angelegenheit sein kann, ist zu überlegen, einen Fachmann diese Reparatur ausführen zu lassen.

Ist die Laugenpumpe defekt, kommt man um eine Reparatur oder einen Austausch nicht herum. Hier ist jetzt allerdings schon einiges an Fachwissen und Geschick gefragt. Wer sich unsicher ist, der sollte dort nur einen Fachmann beauftragen. Hier greift allerdings bereits der Faktor der Wirtschaftlichkeit. Eine letzte Möglichkeit ist ein elektronischer Defekt. Dieser kann, wie bereits erwähnt, über einen Fehlercode auf dem Display angezeigt werden. Doch hier ist am Ende nur der Spezialist die einzige Lösung. Der prüft die Elektronik und kann einem sagen, was defekt ist und wie hoch sich die Kosten belaufen. Gerade in diesem Bereich werden die Reparaturen oft sehr schnell sehr teuer. Dann ist zu überlegen, ob sich eine Reparatur, sofern die Maschine schon weit außerhalb der Garantiezeit liegt, noch lohnt oder aber eine Neuanschaffung die wirtschaftlichere Alternative darstellt.