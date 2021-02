Es gibt viele Produkte, die nur scheinbar Altpapier sind

Zeitung, Pizzakarton, Taschentücher: Was gehört in die Altpapiertonne - und was nicht? Um Mülltrennung richtigzumachen, müssen Abfälle nicht nur auf den Gelben Sack, den Restmüll und den Biomüll aufgeteilt werden, sondern auch auf die Altpapiertonne. Doch Papier ist nicht gleich Papier, was die Papierentsorgung nicht gerade einfacher macht.

Papiermüll richtig trennen: nicht so einfach, wie die meisten denken

Da manche Papierarten beschichtet sind, sind nicht alle Sorten gleich für das Altpapier geeignet. Denn generell dürfen keine beschichteten Papiersorten in die Altpapiertonne. Um zu erkennen, ob das Papier beschichtet ist, bietet sich der "Reißtest" an. Hierbei wird das Produkt eingerissen und beobachtet, ob am Riss eine hauchdünne Folie erkennbar ist. Ist das der Fall, so ist das Material beschichtet. Sind beim Reißtest allerdings Fasern zu sehen, so ist das Papier nicht beschichtet und es darf recycelt werden - sprich in die Altpapiertonne wandern.

Papierabfälle werden meist in Papiertonnen aber auch an Wertstoffhöfen gesammelt. Anschließend wird der Müll zu einer Sortieranlage gebracht, in der beispielsweise Kartonagen von Mischpapier getrennt werden. Um das Material zu recyclen, wird es aufgelöst und zerfasert. Der entstandene Faserbrei wird dann entwässert, getrocknet und zu Papierbahnen ausgewalzt. Anschließend können neue Produkte hergestellt werden.

Aus dem recycelten Papier kann beispielsweise neues Zeitungspapier, Büropapier, Klopapier und auch Karton entstehen.

Was gehört in das Altpapier?

Es gibt eine Reihe von Papier-Produkten, die in der Regel problemlos über die Altpapiertonne entsorgt werden kann.

Die folgende Liste der erlaubten Abfälle für die Altpapiertonne sollte bei Unklarheiten mit der jeweiligen Kommune abgeklärt werden.

Zeitungen

Zeitschriften

Kataloge

Bücher

Prospekte

Schreibpapier

Kartonagen

Pappe

Papierverpackungen

Schuhkartons

Das gehört nicht in die Papiertonne

Es gibt aber auch Produkte mit Papieranteil, die keinesfalls in der Papiertonne landen sollten. Viele Menschen machen den Fehler, diese einfach die Tonne zu werfen.

In jedem Fall nicht in die Altpapiertonne wandern darf verschmutztes Papier, sowie beschichtetes Material oder Leichtverpackungen.

Verschmutztes Papier

Pizzakartons

Aufkleber

Etiketten

Durchschlag- und Kohlepapier

Fotos

Getränkekartons

Taschentücher

Klopapier

Geleimte Papiere und Pappen

Servietten

Tapeten

Wachspapier

Woher bekomme ich eine Altpapiertonne?

In einigen Regionen ist die Tonne preislich bereits in den Gebühren des Restmüllgefäßes enthalten. In vielen Städten oder Landkreisen kann man die Tonnen bereits über ein Onlineformular beantragen. Ansonsten finden Sie meist bei Ihrer Gemeinde einen richtigen Ansprechpartner für die Müllentsorgung. Das Volumen ist meist zwischen einigen Größen wählbar, je nachdem wie viel Müll anfällt. Falls der Abfallbehälter einmal nicht ausreichen sollte, gibt es die Möglichkeit seinen Müll zu einem Wertstoffhof zu fahren. Stellen Sie Ihre zusätzlichen Kartonagen oder Papiere nicht neben die Tonne, denn dies kann zu einem Bußgeld führen.

