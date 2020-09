Kronkorken nicht in den Restmüll werfen: Der kleine Deckel besteht sowohl aus Kunststoff, als auch aus einem Weißblechanteil, was beides gut recyclebar ist. Deshalb entsorgt man Kronkorken am besten im Gelben Sack.

Große Mengen können alternativ zu einem Wertstoffhof gebracht oder bei Wertstoffinseln in den Container „Dosen/Alu“ geworfen werden. Noch besser ist es allerdings, die Kronkorken gar nicht wegzuwerfen, sondern zu sammeln.

Kronkorken sammeln und Gutes bewirken

Im Idealfall werden Kronkorken gesammelt und ihr Erlös kommt so einem sozialen Projekt zugute. Wenn Sie die Kronkorken bei der Sammelstelle einer gemeinnützigen Organisation abgeben, werden diese von dort aus zum Wertstoffhof gebracht. Von dem Erlös werden dann gemeinnützige Projekte finanziert.

Online finden Sie verschiedene Angebote, wie beispielsweise:

# "BlechWech" der SOS-Kinderdörfer

# Collect Kronkorken für Umwelt- und Tierschutzprojekte

# Kronkorkensammelaktion für die "Patientenhilfe Darmkrebs"

Weltweit gibt es eine riesige Menge an verschiedenen Kronkorken. Viele haben schicke Designs und tolle Farben, die eigentlich sogar oft zu schade zum Wegwerfen sind. Es gibt auch viele tolle Ideen, für kreatives Basteln mit Kronkorken. Sie können zum Beispiel Tischplatten oder Wände damit gestalten und Kronkorken-Buttons oder Broschennadeln daraus herstellen.



Haben Sie jetzt vielleicht Durst auf ein Bier bekommen? Und haben Sie sich eigentlich schon einmal die Frage gestellt, ob Bier eigentlich schlecht werden kann? Dann lesen Sie hier doch einfach einmal nach.

* Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach tollen Angeboten und nützlichen Produkten für unsere Leser – nach Dingen, die uns selbst begeistern und Schnäppchen, die zu gut sind, um sie links liegen zu lassen. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis.