Werdende Mütter und Väter schauen dem Tag, an dem sie ihren kleinen Schatz endlich begrüßen dürfen, meist sehnsüchtig entgegen. Berechnest du den Geburtstermin, kannst du dich auf einen ungefähren Tag einstellen.

So kannst du den Geburtstermin berechnen

Rund 60 % der Frauen bekommen ihr Kind in dem Zeitfenster um den errechneten Geburtstermin. Eine Garantie für die Geburt liefert dir der Termin aber nicht: Nur etwa 4 % aller Schwangerschaften enden wirklich an dem errechneten Datum. Aus verschiedenen Gründen ist es dennoch wichtig, den ungefähren Termin der Geburt zu kennen. Einerseits hilft es dir dabei, einzuplanen, wann der Mutterschutz beginnt, ab wann du dich über eine Geburtsanleitung informieren solltest und ob du zusätzliche Untersuchungen benötigst.

Um den Termin zu berechnen, stehen dir verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung. Eine bietet dir die sogenannte "Naegele-Regel", welche nach einem Heidelberger Gynäkologen benannt wurde. Die Regel besagt, dass der wahrscheinliche Geburtstermin sich mit folgender Formel berechnen lässt: Geburtstermin = [erster Tag deiner letzten Periode] + 7 Tage - 3 Monate + 1 Jahr.

Eine leicht abweichende Formel musst du dann verwenden, wenn deine Zykluslänge jener von 28 Tagen abweicht. In diesem Fall verwendest du diese Formel: Geburtstermin = [erster Tag der letzten Periode] + 7 Tage - 3 Monate + 1 Jahr +/- [Abweichung vom 28-tägigen Zyklus].

Alternative Berechnungsmethoden

Praktisch ist es, wenn du den Zeugungstermin kennst. Ist dir dieser bekannt, kannst du eine weitere Berechnungsmethode anwenden. Durchschnittlich dauert eine Schwangerschaft bei normalem Verlauf rund 263 bis 273 Tage. Der Mittelwert entspricht demzufolge 266 Tage. Dies sind genau 9 ½ Mondmonate, weshalb man häufig von den neun Monaten der Schwangerschaft spricht. Die 266 Tage addierst du einfach zu dem Zeugungsdatum und schon erhältst du das ungefähre Datum der Geburt.

Medizinische Werte können genutzt werden, um einen ungefähren Geburtstermin festzulegen. CC0 / Pixabay / juliocesarcosta +1 Bild

Wichtig zu beachten ist, dass der Tag des Geschlechtsverkehrs nicht automatisch jener ist, an dem die Befruchtung stattgefunden hat. Bis zu fünf Tage lang können Spermien des Partners in dem weiblichen Genitaltrakt funktionstüchtig bleiben. Es können also einige Tage nach dem Geschlechtsverkehr vergehen, bis die Eizelle von den Spermien befruchtet wird.

Alternativ kannst du den Geburtstermin anhand medizinischer Werte selbst berechnen oder berechnen lassen. Diese erhältst du in der Regel bei den regelmäßigen gynäkologischen Untersuchungen. Viele verschiedene Entwicklungsmerkmale deines Babys weisen darauf hin, wie weit die Schwangerschaft bereits fortgeschritten ist. Solche Merkmale sind beispielsweise der Kopfumfang, die Größe und das Gewicht des Fötus sowie die Größe und Lage der Gebärmutter. In der Regel nennt dir das gynäkologische Fachpersonal und/oder die Hebamme gerne anhand dieser Werte einen ungefähren Geburtstermin.

Fazit

Wie lange eine Schwangerschaft dauert, ist von Frau zu Frau unterschiedlich. Kennst du den ungefähren Geburtstermin, kann dir dies beim Treffen wichtiger Entscheidungen helfen. Wie genau du den Termin berechnen möchtest, ist letztendlich natürlich dir selbst überlassen. Wichtig ist, dass du diesen Termin nicht als Fixpunkt siehst, sondern als einen Termin, um den herum dein Baby die Welt wahrscheinlich erblicken wird.