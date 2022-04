Wäsche waschen: 30 oder 40 Grad - jeder hat so seine Vorliebe

- jeder hat so seine Vorliebe Darum lohnt es sich, bei möglichst geringer Temperatur zu waschen

Waschen bei mehr als 30 Grad: Wann die Waschtemperatur unbedingt höher sein sollte

Die meisten Menschen waschen ihre Kleidung im immer gleichen Programm und bei der gleichen Temperatur. Doch wie genau das aussieht, daran scheiden sich die Geister. Während die einen ihre "normale" Kleidung bei 40 Grad waschen, schwören die anderen darauf, dass 30 Grad voll und ganz reichen. Aber stimmt das? Macht es wirklich einen Unterschied, ob man seine Wäsche mit 30 oder 40 Grad wäscht? Gerade bei neuen Kleidungsstücken sollte man vor dem Waschen immer einen Blick auf den "Waschzettel" werfen. Darf ein Kleidungsstück nämlich nur bei 30 Grad gewaschen werden, stellt sich die Frage "30 oder 40 Grad?" ohnehin nicht. Doch wie sieht es aus bei Kleidung, die bei höherer Temperatur in die Maschine darf?

Wäsche waschen bei 30 oder 40 Grad: Kein Unterschied bei der Reinigung

In der Drogerie gibt es heute Unmengen an Waschmitteln - teure und günstige, Spezialwaschmittel für Dunkles und Sportkleidung, Waschmittel für Allergiker. Den Fortschritten in der Waschmittelindustrie sei dank, haben die meisten eines gemeinsam: Die Waschkraft der Mittel ist so hoch, dass sie selbst bei geringer Temperatur ihre Reinigungswirkung voll entfalten. Viele entfernen leichte Verschmutzungen und Schweißgeruch sogar schon bei 20 Grad. Was die Reinigungswirkung betrifft, macht es also keinen Unterschied, ob man Wäsche bei 30 oder 40 Grad wäscht.

Tipp: Schau doch mal auf die Verpackung deines Waschmittels zu Hause, welche Mindesttemperatur dort angegeben ist. Vielleicht stellst du fest, dass sie sogar noch unter den 30 Grad liegt, bei denen Wäsche oft gewaschen wird.

Warum es sich trotzdem lohnt, bei 30 statt 40 Grad zu waschen

Auch wenn es von der Reinigungswirkung her keinen Unterschied macht, ob du deine Wäsche bei 30 oder 40 Grad wäschst, lohnt es sich trotzdem, die niedrigere Temperatur zu wählen. So schonst du nämlich deine Kleidung - und damit am Ende sowohl die Umwelt als auch deinen Geldbeutel.

Und apropos Geldbeutel: Auch deine Energiekosten kannst du reduzieren, wenn du deine Wäsche bei 30 statt bei 40 Grad wäschst. Denn der Energieverbrauch deiner Waschmaschine ist in erster Linie von der Waschtemperatur abhängig.

Um rund 37 Prozent können Privathaushalte laut Angaben des Bundesumweltamtes ihren Stromverbrauch beim Waschen reduzieren, wenn sie konsequent niedrigere Temperaturen verwenden. Angesichts der aktuellen Preissteigerungen im Energie-Bereich sollte das auf jeden Fall eine Überlegung wert sein.

Waschen bei 30 Grad: Es gibt auch Ausnahmen

Wir halten fest: In den meisten Fällen reicht es also aus, wenn man seine Kleidung bei 30 Grad wäscht. Doch es gibt auch Ausnahmen. Wäsche von kranken oder immunschwachen Menschen, Bettwäsche und Handtücher sollten heißer gewaschen werden. Außerdem empfiehlt das Bundesumweltamt, mindestens einmal im Monat mit einem bleichmittelhaltigen Waschmittel bei 60 Grad zu waschen, um die Keimbildung in der Waschmaschine zu reduzieren.

