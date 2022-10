Textilien für die Handwäsche

Sicherlich wäschst auch du deine Wäsche am liebsten in der Waschmaschine. Immerhin geht es so am schnellsten und komfortabelsten: dreckige Wäsche rein, Maschine zu und einige Zeit später die saubere Kleidung wieder herausholen. Doch es lohnt sich aus verschiedenen Gründen, die Wäsche hin und wieder auch einmal mit der Hand zu waschen.

Handwäsche: Aus diesen Gründen lohnt es sich

Dem Statistischen Bundesamt zufolge besaßen im Jahr 2021 rund 96,2 Prozent der Haushalte in Deutschland eine Waschmaschine. Die Maschinen überzeugen mit einem hohen Maß an Komfort und einer Vielzahl an verschiedenen Programmen, zwischen denen du wählen kannst. Und dennoch sollte in verschiedenen Fällen auf die Waschmaschine verzichtet werden und die Handwäsche gewählt werden.

Der Grund dafür: Es gibt einige Stoffe, die besonders empfindlich und fein sind. Deshalb wird auf dem Pflegeetikett angegeben, dass sie nicht in die Waschmaschine dürfen. So sollten zum Beispiel Kleidungsstücke aus Materialien wie Seide, Kaschmirwolle, Merino oder Alpaka in der Regel mit der Hand gewaschen werden. Darüber hinaus sollte Lederbekleidung niemals in die Waschmaschine, da sie sich bei der Wäsche verzieht oder Risse bekommt. Auch bei Abendkleidern, Blusen oder Dessous aus Spitze ist Vorsicht geboten: Bei einer Wäsche könnten sie schnell beschädigt werden. Wichtig ist, immer einen Blick auf das Pflegeetikett des Kleidungsstückes zu werfen.

Darüber hinaus kann es natürlich sein, dass du gerade keine Waschmaschine zur Verfügung hast, beispielsweise wenn du im Urlaub bist oder dann, wenn deine Maschine kaputtgegangen ist. Vorteile der Handwäsche sind einerseits, dass deine empfindlichen Kleidungsstücke nicht beschädigt werden, andererseits, dass die Wäsche länger Form und Farbe behält. Überdies kann Wasser und Energie gespart werden. Zuletzt kannst du punktuelle Verschmutzungen und Flecken zielgerichteter entfernen.

So wäschst du deine Wäsche mit der Hand

Eine farbliche Sortierung kann Verfärbungen vorbeugen. Bild: Pexels / Karolina Grabowska +1 Bild

Eine schonende Reinigung per Handwäsche kann dir überall gelingen. Du benötigst nur ein Waschbecken, eine Badewanne, eine große Schüssel oder einen Eimer, bevor du loslegen kannst. Damit keine Rückstände auf der Kleidung haften bleiben, solltest du lieber auf ein flüssiges Waschmittel zurückgreifen. Aber Achtung: Da deine Haut mit dem Waschmittel in Kontakt kommt, solltest du unbedingt darauf achten, dass sie keine chemischen Inhaltsstoffe enthalten. Überdies schonen nachhaltige und ökologische Waschmittel die Umwelt und sind final auch besser für das Wasser.

Beginne damit, deine Wäsche nach Farbe zu sortieren. Am besten sollte stark abfärbende, dunkle Wäsche nicht direkt mit heller oder weißer Wäsche zusammen gewaschen werden. Andernfalls könnte es zu Verfärbungen kommen. Im Anschluss legst du die Wäsche in lauwarmes Wasser. Hier gibst du dein Waschmittel hinein. Befinden sich hartnäckige Flecken auf der Kleidung, kannst du auf die entsprechenden Stellen ein spezielles Fleckenmittel geben. Nun müssen die Kleidungsstücke etwa 30 Minuten in dem Seifenwasser einweichen. Wichtig ist, dass sie alle mit Wasser bedeckt sind.

Nach der Einwirkzeit holst du jedes Kleidungsstück einzeln heraus und spülst es vorsichtig mit kaltem Wasser aus. Am Ende dieses Schrittes sollte das Wasser klar sein und es sollte sich kein Schaum mehr auf der Kleidung befinden. Besonders einfach kann dir das Auswaschen unter der Duschbrause gelingen. Im Anschluss drückst du die Kleidung sanft aus und legst sie auf ein trockenes Handtuch. Letzteres saugt das Wasser aus den Textilien und beschleunigt den Trocknungsprozess. Wichtig ist, dass du besonders empfindliche Kleidung nicht grob auswringst oder reibst, denn auch hierbei könnte sie beschädigt werden. Die gewaschenen Kleidungsstücke legst du zum Trocknen flach auf ein Handtuch.

Heutzutage sind viele Waschmaschinen mit einem speziellen Schonwaschprogramm ausgestattet. In der Regel sind es jedoch nur wenige Kleidungsstücke, die mit diesem Waschgang gewaschen werden müssen. Die Trommel wird meist nicht voll und es wird eine Menge an Wasser und Energie für nur zwei bis drei Kleidungsstücke verbraucht. Somit lohnt es sich, empfindliche Kleidung einfach per Handwäsche zu waschen.