Wohin mit der Wäsche? Im Winter ist das eine durchaus schwierige Frage. Die eigene Wohnung eignet sich eher wenig und einen Wäschekeller oder Dachboden besitzt nicht jeder. Doch die feuchten Sachen können trotz niedriger Temperaturen draußen aufgehängt werden - gerade wegen der Kälte.

Irrtümlicherweise wird oft vermutet, dass niedrige Temperaturen keine idealen Bedingungen zum Wäschetrocknen sind. Doch dem ist nicht so - Grund dafür ist ein physikalisches Phänomen, wie merkur.de berichtet.

Sublimation - Daher trocknet Wäsche bei Frost so gut

Der Vorteil von Frost: Aufgrund niedriger Temperaturen - gerade bei weniger als null Grad Celsius - gibt es eine sehr niedrige Luftfeuchtigkeit. Daher kann die Nässe und Feuchtigkeit der Wäsche leichter aufgenommen werden, was den Trocknungsprozess beschleunigt.

Ursache für die günstigen Bedingungen zum Wäschetrocknen bei Frost ist ein physikalisches Phänomen - die Sublimation. Zunächst gefriert die Wäsche aufgrund der niedrigen Temperaturen. Danach wird das gefrorene Wasser gasförmig und wechselt nicht mehr in den flüssigen Zustand über. Somit verdunstet die Feuchtigkeit aus der Wäsche.

Wer seine Wäsche während der Wintermonate dennoch lieber in seiner Wohnung aufhängen möchte, sollte gut durchlüften. Denn die Wäsche gibt ihre Feuchtigkeit an die Zimmerluft an, sodass im gesamten Raum eine erhöhte Luftfeuchtigkeit entsteht, was über einen längeren Zeitraum die Gefahr von Schimmelbildung erhöht.

Auch interessant: So oft sollten Sie Ihre Wäsche waschen und wechseln.