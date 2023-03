Risiko beim Trocknen in Innenräumen

Die eigene Wäsche lufttrockenen zu lassen, ist natürlich immer praktisch und spart gegenüber dem Trocknen mit dem Trockner auch noch Geld und Energie - doch längst ist es nicht für jede*n möglich. Nicht alle Wohnungen haben einen Balkon oder Garten. Wir verraten dir, wie du deine Wäsche drinnen am besten aufhängst und was du besonders im Winter beachten solltest.

Der Risikofaktor der Luftfeuchte: Das gilt zu beachten

Lebst du in einer kleineren Wohnung und/oder hast keinen Balkon, ist es kaum möglich, die Wäsche draußen zu trocknen. Das einzige, was an zusätzlichen Räumlichkeiten verfügbar sein könnte, ist ein Heizungskeller; doch auch das ist nicht immer der Fall. Letztendlich bleibt oft nur, die Wäsche in den eigenen Räumlichkeiten zu trocknen.

Das Trocknen der Wäsche in Innenräumen birgt immer auch ein gewisses Risiko. Hängst du die feuchte Wäsche auf, kann schnell eine extrem hohe Luftfeuchtigkeit im Raum entstehen. Durch feuchte Wände wird eine Schimmelbildung begünstigt. Schimmelpilze können sich problematisch auf die Gesundheit, insbesondere bei Menschen mit Allergien, auswirken.

Grundsätzlich gilt eine Luftfeuchtigkeit von zwischen 40 und 60 % als optimal. Ausnahmen sind die Küche und das Bad, da hier beispielsweise durch das Kochen oder Duschen mehr Feuchtigkeit an die Luft gegeben wird. Das Trocknen der Kleidung wird in dem Fall problematisch, wenn ein Wert von 100 % überschritten wird. Dabei gilt: Je kälter die Luft, umso weniger Wasser kann sie speichern.

Wäsche drinnen trocknen im Winter: So geht es richtig

Je nachdem, wie gut dein Haus gedämmt ist, herrschen an unterschiedlichen Orten im selben Raum unterschiedliche Temperaturen. Somit kann es sein, dass es in der Nähe der Außenwand weitaus kühler ist als an der Wand direkt am Heizkörper.

Bevor du deine Kleidung drinnen aufhängst, lohnt es sich, die Luftfeuchtigkeit in verschiedenen Räumen sowie verschiedenen Bereichen des Raums zu messen. Dies gelingt dir ganz einfach mithilfe eines Thermo-Hygrometers*, das du kostengünstig online oder im Fachhandel erwerben kannst. Der ideale Ort, die Kleidung zu trocknen, ist dort, wo die Luftfeuchte am geringsten ist. Es sollte zudem eine Temperatur von etwa 20 Grad herrschen. Denn gerade das, was wir im Winter nicht mögen, bevorzugt die Wäsche: trockene Heizungsluft. Die Räume, in denen du Wäsche trocknest, solltest du am besten mehrmals täglich stoßlüften. Hier gilt: Heizung runterregeln und das Fenster komplett öffnen. Nach etwa 10 Minuten kannst du das Fenster wieder schließen und die Heizung nach Bedarf anschalten.

Final könnte dir ein elektrischer Luftentfeuchter* helfen, die Luftfeuchtigkeit wieder auf Normalwerte abzusenken. Damit die Wäsche direkt von Beginn an so feuchtigkeitsarm wie möglich ist, solltest du bei der Waschmaschine ein Programm wählen, bei dem die Drehzahl möglichst hoch ist. Damit bleibt weniger Restfeuchte in der Kleidung. Bei moderneren Maschinen kann die Drehzahl oftmals sogar manuell eingestellt werden. In diesem Fall wählst du etwa 1.400 bis 1.600 Umdrehungen pro Minute. Wichtig: Empfindliche Textilien solltest du bei einem solchen Waschgang vorher aussortieren.

Fazit

Oftmals bleibt keine andere Möglichkeit, als die Wäsche in den Innenräumen aufzuhängen. Um einer Schimmelpilzbildung vorzubeugen, solltest du die Luftfeuchtigkeit kontrollieren. Hast du einen Trockner oder kannst eine hohe Drehzahl beim Waschen wählen, solltest du dies tun. So kommt die Kleidung mit wenig Restfeuchte aus der Maschine.

Lüften ist ebenfalls sinnvoll, damit die feuchte Luft schnell ausgetauscht werden kann. Kannst du die Luftfeuchtigkeit nur schwer in dem Normbereich halten, könntest du überlegen, dir einen Luftentfeuchter zu holen.

