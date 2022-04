Baumhaushotels

Kobold- und Hexenbaumbetten

Wildwest-Feeling am See

Übernachten im Stadtturm

Schlafen in der Kirche

Genieße Franken bei einem Urlaub daheim. Auch in der Nähe kannst du Spannendes und Unbekanntes entdecken. Warum nicht schon bei der Unterkunft beginnen? Bei diesen außergewöhnlichen Übernachtungs-Ideen wird das Schlafen zum Abenteuer.

Sag den Eichhörnchen gute Nacht im Baumhaushotel

Voll im Trend liegt derzeit das sogenannte Glamping, kurz für "glamouröses Camping". Gemeint ist, eine Art Camping unter festem Dach: Statt im Zelt, schläfst du in Tiny Houses, Schäferwagen, Hütten, Weinfässern oder Pods. In diese Richtung geht auch unser erster Vorschlag: Erfülle (deinem Nachwuchs oder dir selbst) einen Kindertraum und übernachte in einem Baumhaushotel. Lass dich mitten im Grünen vom Vogelgezwitscher wecken und erlebe Natur hautnah. Du solltest keine Höhenangst haben und bereit sein, mal etwas mehr Geld hinzulegen, denn mit etwa 150 bis 300 Euro pro Nacht musst du rechnen. Inzwischen gibt es Baumhaushotels in ganz Bayern, von ganz einfach bis luxuriös.

Hier zwei Beispiele aus Franken:

Mitten im Naturpark Spessart in Unterfranken liegt das Baumhaushotel Wipfelglück. Am Rand des kleinen Luftkurorts Mönchberg stehen die Zwei- und Vier-Bett-Häuser zwar nicht direkt im Baum, sondern auf Stelzen am Hang. Steigst du die Holztreppen zur Hütte hinauf, bist du von Baumwipfeln umgeben. Die Häuschen sind komplett eingerichtet, inklusive Küchenzeile und Heizung, Toilette und Waschgelegenheit, einige sogar mit Dusche. Bei schönem Wetter genießt du auf der Terrasse dein Frühstück, das dir im Picknickkorb ans Haus geliefert wird. In der Umgebung kannst du wandern, klettern oder Mountainbike fahren. In den nahegelegenen Städten Miltenberg und Wertheim lässt sich gut shoppen oder eine Schifffahrt auf dem Main genießen. Und das etwa 18 Kilometer entfernte Wasserschloss Mespelbrunn war mal Schauplatz der Dreharbeiten zum bekannten Film "Das Wirtshaus im Spessart".

Ebenfalls im Spessart findest du in Gräfendorf im Waizenbachtal das Baumhaushotel Seemühle. Um eine fast 400 Jahre alte Mühle herum, liegen hier 10 Baumhäuser mit viel Komfort, einem Natursee und einer Sauna. In Gräfendorf stützen sich die Plattformen der Häuser, anders als bei den meisten Baumhaushotels, wirklich an den Baumstämmen ab. Für Familien mit Kindern ist das Ganze allerdings nichts: Übernachtungen sind hier seit 2022 nur für Leute ab 16 Jahren möglich.

Märchenhaft: Träumen wie Hexen, Kobolde und Elfen

Das 1. fränkisch-bayerische Schäferwagenhotel liegt zwischen Rhön und dem Fuße der Haßberge in Leinach / Gemeinde Sulzfeld. Hier kommen vor allem verträumte Naturen voll auf ihre Kosten: Zwischen Obstbäumen und Sträuchern verstecken sich Hexenbaumbett, Koboldbaumbett, das Elfenbaumhaus, das Feenbaumhaus und das Eulennestbaumhaus. Alle sind ungewöhnlich gestaltet, mit Kuppeln, kleinen Terrassen und Treppchen. Mit viel Holz und viel Licht, wirken die halboffenen Bauten wirklich ein wenig, als hätte das Zaubervolk sie errichtet.

Hast du Lust auf ein richtiges Märchenwochenende mit deinen Kindern, besuche den etwa 10 Kilometer entfernten Märchenwald am Sambachshof. Ihr könnt auch eine Alpakawanderung machen oder, an heißen Sommertagen, einen Ausflug zum nächstgelegenen Badesee in Sulzfeld. Ansonsten gibt es im Naturpark Haßberge einen Burgen- und Schlösserweg und viele weitere Wanderrouten und Radwege.

Wildwest-Feeling am Brombachsee

Wie ein kleines Wildwestdorf gruppieren sich Holzhütten um ein Zentrum mit großem Lagerfeuerplatz. Das SAN-shine-CAMP befindet sich am kleinen Brombachsee. Die Unterkunft ist einfach, Schlafsack oder Bettzeug für die Stockbetten in den Hütten musst du selbst mitbringen. Dafür findest du hier sehr familienfreundliche Preise. Bei schlechtem Wetter gibt es Aufenthaltsmöglichkeiten im Holzstadel und einem beheizbaren riesigen Tipi. Langweilig wird es so schnell nicht. Es gibt einen Bogenschießstand, Riesenkicker, Holzkegelbahn, eine Torwand, einen Kanuverleih und du kannst Grillkiste oder Pizzaofen mieten. Aktiv sein und Feiern stehen im Mittelpunkt und viele Jugendgruppen nutzen das Camp. Wer mitfeiern mag und sich durch Lagerfeuerrauch und nächtliche Musik nicht gestört fühlt, ist hier richtig. Wer Stille sucht, eher nicht.

Der beliebte Brombachsee ist ideal für alle Arten von Wassersport. Du findest einen Treetboot-Verleih, eine Segel- und Kiteschule und sogar eine Wakeboard-Anlage auf der Badehalbinsel Absberg.

Ausflug ins Mittelalter

Im Flurerturm in Beilngries kann man übernachten Susy Bergmann

In Beilngries im Altmühltal stehen noch 9 von einst 12 mittelalterlichen Stadttürmen. Sie wurden ab 1407 erbaut und jeder Turm hat seine eigene Geschichte. Im Badturm wohnte einst die Hebamme der Stadt, im Seelennonnenturm die Leichenwäscherin und im Bettelvogtturm der Aufseher über alle Bettler. Der Flurerturm war im Frühmittelalter die Wohnung des Fluraufsehers, der den Stadtwald bewachte. Heute können hier bis zu 4 Personen übernachten. Du bekommst einen Schlüssel für den Turm und bist für die Dauer deines Aufenthalts Turmwächter*in. Im Inneren gibt es eine gemütliche Wohnstube und unterm Dach findest du dein Schlafgemach. Für deine Fitness ist gesorgt, denn du wirst während deines Aufenthalts sehr viele Treppen steigen.

Auch die restliche historische Altstadt von Beilngries ist einen Besuch wert. Mach doch einen Rundgang entlang der Reste der ehemaligen Stadtmauer und pilgere von Turm zu Turm. Die Erlebniswelt Wasserstraße in der Gösselthalmühle direkt am Main-Donau-Kanal, bietet eine interaktive Ausstellung für alle Altersgruppen über Technik und Schifffahrt. Und noch ein Tipp für Familien mit Kindern: Besucht das Dinosauriermuseum Altmühltal Denkendorf, nicht weit von Beilngries, mit lebensechten, teils baumgroßen Nachbildungen von Dinosauriern und anderen Urzeittieren.

Schon mal in einer Kirche geschlafen?

Ziel der Schiffsfahrten durch den Donaudurchbruch: Kloster Weltenburg CC0 / Pixabay / fietzfotos

In der evangelischen Lukaskirche in Kelheim, 1962 vom bekannten Architekten Olaf-Andreas Gulbransson entworfen, finden seit einigen Jahren keine Gottesdienste mehr statt. Der Kirchenraum wurde nicht mehr benötigt und umgestaltet. Du kannst jetzt hier wohnen. Der ehemalige Altar, Taufbecken und Orgel wurden erhalten. Die bunten Fenster und die Weite des Kirchenraums unter der Holzkuppel machen das Wohnen zu einer ungewöhnlichen Erfahrung. Ob sich das Übernachten in einem einstigen Sakralbau seltsam anfühlt, ist Geschmacksache. Die Atmosphäre und die Einrichtung jedenfalls wirken großzügig und irgendwie skandinavisch. Die Ferienwohnung eignet sich für größere Gruppen und hat als Besonderheit auch ihren Preis.

Die Stadt Kelheim mit Befreiungshalle, das nahe Altmühltal und der Main-Donau-Kanal lassen dir viel Auswahl für Urlaubsaktivitäten. Den Donaudurchbruch "Weltenburger Enge" mit seinen beeindruckenden Felswänden, bestaunst du am besten bei einer Schifffahrt bis zum bekannten Kloster Weltenburg mit eigener Brauerei und Biergarten.