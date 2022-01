Seit wann gibt es die Corona-Warn-App ?

Am 16. Juni 2020 hat das Robert Koch-Institut (RKI) im Auftrag der Bundesregierung die Corona-Warn-App veröffentlicht. Ziel des Tools ist die Unterstützung bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie. Die App hilft, Infektionsketten schneller und umfassender zu erkennen und effektiv zu unterbrechen. Wie die Bundesregierung auf ihrer Internetseite mitteilt, liegt jetzt ein Update mit angepassten Features vor.

Corona-Warn-App: Was ist neu?

In der Version 2.16 der Corona-Warn-App zeigt ein blauer Kreis in der rechten oberen Ecke des Zertifikats den aktuellen Impfstatus an. Damit ist auch schnell ersichtlich, welche Regel die vorhandenen Zertifikate erfüllen.

Dafür gibt es vier verschiedene Möglichkeiten:

3G: vollständig geimpft, genesen oder negativ getestet (Schnell- oder PCR-Test)

vollständig geimpft, genesen oder negativ getestet (Schnell- oder PCR-Test) 3G+: vollständig Geimpfte oder Genesene oder ein negativer PCR-Test.

vollständig Geimpfte oder Genesene oder ein negativer PCR-Test. 2G: vollständig geimpft oder genesen.

vollständig geimpft oder genesen. 2G+: vollständig geimpft oder genesen und zusätzlich ein negativer Test. (Schnell- oder PCR-Test)

Als Nachweis für alle vier Möglichkeiten gilt das Impf- oder Genesenzertifikat. Die Schnelltestzertifikate dürfen maximal 48 Stunden alt und PCR-Testzertifikate maximal 72 Stunden alt sein. Des weiteren wird nun das gültige Impf- oder Genesenenzertifikat und ein gültiges Testzertifikat kombiniert angezeigt. Du kannst mit einem Schalter zwischen dem QR-Code des Impf- beziehungsweise Genesenenzertifikats und dem des Testzertifikats wechseln. Die Bundesregierung weist darauf hin, dass ein negatives Testergebnis kein Testzertifikat ist. Erst ein Testzertifikat mit einem QR-Code bestätigt ein negatives Ergebnis offiziell. Das offizielle Testzertifikat mit QR-Code für PCR- und Schnelltests kannst du anfordern, wenn du einen Test in der Corona-Warn-App registriert hast. Das ist möglich, wenn der Testanbieter an die Corona-Warn-App angeschlossen ist.

Corona-Warn-App: Das müssen Geboosterte wissen

Geimpfte oder Genesene, die eine Auffrischungsimpfung erhalten haben, müssen bei einer 2G-Plus-Regelung momentan keinen aktuellen Test vorlegen.

Die Bundesregierung lenkt ein, dass die App diese Regelung in der Statusanzeige noch nicht berücksichtigt. Das Projektteam arbeite bereits daran, dass die App Zertifikate von Auffrischungsimpfungen entsprechend einbezieht, heißt es. An einer Lösung für Genesene, die ihre zweite Impfung bisher nicht als Auffrischungsimpfung hinterlegen konnten, werde ebenfalls gearbeitet.

