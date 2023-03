Was sind eigentlich Kornkäfer?

Wie entfernst du sie effektiv ?

du sie ? Welche Maßnahmen kannst du vorbeugend gegen Kornkäfer treffen ?

? Gibt es natürliche Alternativen gegen die Insekten?

Vielleicht kennst du diesen überraschenden Moment - du öffnest deinen Küchenschrank und entnimmst eine Packung Mehl oder Haferflocken. Dabei entdeckst du kleine, schwarze Käfer. Um was handelt es sich bei diesen Insekten und was kannst du gegen die Schädlinge tun?

Kornkäfer - kleine Insekten mit großen Auswirkungen

Die kleinen Käfer sehen äußerst unscheinbar aus. Sie sind etwa 2,5 bis 3,7 mm lang, bei einigen Exemplaren wurden sogar ca. 5 mm gemessen. Sie zählen zur Familie der Rüsselkäfer. Ihren Ursprung haben die Insekten in Vorderasien und sind mittlerweile in nahezu allen Ländern und Regionen zu finden. Der lateinische Name lautet "Sitophilus granarius". Die kleinen Tiere sind trotz ihrer Flügel nicht in der Lage, zu fliegen.

Ab einer Temperatur von 13 °C paaren sich die Käfer. Ab einer Lufttemperatur von 25 °C beginnen die Weibchen mit dem Eierlegen. Kühlt die Umgebung auf unter 10 Grad ab, vermehren sie sich nicht. Am wohlsten fühlen sie sich bei hohen Temperaturen, schließlich sind sie ursprünglich in tropischen Regionen beheimatet.

Ihre Larven sind weiß und nur 1 - 2 mm groß. Deshalb sind sie kaum sichtbar. Junge Kornkäfer haben eine braune, leicht rötliche Farbe. Je älter sie werden, desto dunkler wird ihr Panzer. Ältere Käfer sind dunkelbraun bis schwarz. Unter idealen Bedingungen sind die Jungtiere bereits nach einer Woche paarungsfähig. Charakteristisch ist der Kopf mit dem schmal zulaufenden Rüssel, an dessen Ende sich die unverkennbaren Mundwerkzeuge befinden. Sie können ein Alter von 2 Jahren erreichen.

Im Getreide fühlen sich Kornkäfer wohl

Am liebsten legen Kornkäfer ihre Eier direkt ins Getreide, in das sie zuvor ein Loch gebohrt haben. Hier haben die Larven ausreichend Nahrung, um sich weiterzuentwickeln. Weil sich die Kornkäfer überwiegend in Silos oder großen Kornspeichern aufhalten, können sie dort große Schäden anrichten. Sie gehören zu den Vorratsschädlingen und gelangen in deinen Haushalt, wenn die Produkte bereits befallen sind. Nur selten kommen Kornkäfer durch geöffnete Türen oder Fenster in deine Wohnung. Ein Kornkäferbefall hat absolut nichts mit mangelnder Hygiene zu tun. Ein weiteres Ungeziefer, das sich ähnlich verhält wie der Kornkäfer, ist der Kugelkäfer. Auch ihn solltest du schnellstmöglich wieder loswerden.

Bemerkst du die kleinen Tiere in deiner Küche, bleibt dir nichts anderes übrig, als alle Packungen bestimmter Lebensmittel wegzuwerfen. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Verpackung noch nicht geöffnet wurde. Ferner solltest du sämtliche Dekorationen mit Getreidekomponenten überprüfen. Vorsichtshalber musst du auch diese gut verpackt wegwerfen. Stecke sie in verschlossene Plastikbeutel und entsorge sie über den Hausmüll, damit die Käfer nicht entwischen können. Schon wenige entkommene Tiere können für genügend Nachkommen sorgen, sodass du erneut vor dem Problem stehst. Wenn Produkte nicht sichtbar befallen sind, kannst du sie für mehrere Tage ins Gefrierfach geben. Dadurch verenden sämtliche Käfer und Larven. In folgenden Nahrungsmitteln halten Kornkäfer sich gerne auf:

sämtliche Getreidesorten,

Reis,

Nüsse

Trockenobst und -gemüse

Hülsenfrüchte

Nudeln

Bei der Reinigungsaktion solltest du größte Sorgfalt walten lassen. Sauge zunächst alle Schränke gründlich aus und entsorge den Staubsaugerbeutel ebenfalls über die Hausmülltonne. Besondere Aufmerksamkeit solltest du Ritzen und Fugen schenken, weil sich hier die Maden und Käfer sehr gut verstecken können. Um auf Nummer sicher zu gehen, bearbeite die Hohlräume mit einem Föhn, denn durch die Wärme werden die Käfer und Larven ebenfalls abgetötet. Reinige danach alle Schränke gründlich mit Essigwasser und einem milden Reiniger. Du kannst dem Putzwasser auch ätherische Öle beimengen. Dies können beispielsweise Lavendel-, Teebaumdüfte oder Kräuterauszüge sein, welche viele Insekten erfahrungsgemäß nicht gerne mögen.

Es gibt umweltfreundliche Alternativen zur Bekämpfung

Wirst du der Invasion nicht mehr Herr, kannst du einen professionellen Schädlingsbekämpfer beauftragen. Doch hier solltest du vorsichtig sein, denn die Fachleute verwenden häufig chemische Mittel, die unter Umständen deine Gesundheit beeinträchtigen können. Allerdings können die Kornkäfer für gesundheitliche Schäden sorgen, wenn du infizierte Lebensmittel verzehrst. Denn die befallenen Vorräte können mit Exkrementen, Bakterien oder Schimmelpilzen verunreinigt sein.

Möchtest du umweltfreundliche Maßnahmen ergreifen, kannst du im Biomarkt Produkte zur Abwehr kaufen, die kein Gift enthalten. Häufig werden Fallen mit Pheromonen eingesetzt. In der Natur gehören die Schlupfwespen zu den natürlichen Feinden, diese werden vermehrt in großen Lagervorräten eingesetzt. Grundsätzlich sollten vermehrt Insekten für die Bekämpfung von Schädlingen eingesetzt werden, da seit einiger Zeit die Population nützlicher Insekten gefährdet ist.

Du kannst einen erneuten Befall mit einfach umzusetzenden Maßnahmen verhindern. Das sicherste Mittel, damit die Kornkäfer nicht sämtliche Lebensmittel bevölkern, ist das Umpacken der gekauften Waren in luftdicht verschließbare Behältnisse. Dies hat zudem den Vorteil, dass du Ordnung in deinem Küchenschrank hast.

Fazit - bei Kornkäfern nicht in Panik verfallen

Stellst du einen Kornkäferbefall fest, musst du nicht in Panik verfallen, allerdings solltest du unverzüglich handeln und die Umgebung gründlich säubern, in der du die Insekten gefunden hast. Mit vorbeugenden Maßnahmen kannst du verhindern, dass sich die Insekten in deiner Küche einnisten und vermehren.