Roher Plätzchenteig : Bauchschmerzen, Erbrechen und Übelkeit?

: Bauchschmerzen, Erbrechen und Übelkeit? Studie : Das Mehl im Teig kann der Verursacher sein

: Das kann der Verursacher sein Mit diesen Tipps kannst du ohne Bedenken Teig naschen

Weihnachtszeit ist Plätzchenzeit! Und die beginnt bekanntlich in der Küche. Mehl, Butter, Eier und Zucker sind häufig verwendete Backzutaten für Plätzchenteig. Und der schmeckt natürlich roh ganz besonders gut. Doch die süße Nascherei kann gesundheitlich gefährlich werden. Ein Grund dafür sind die im Teig befindlichen Eier. Rohe Eier können Salmonellen enthalten, die bei uns für Brechdurchfall und Übelkeit sorgen. Diese können tatsächlich über das Futter von Hühnern in die Eier gelangen. Die "infizierten" Hühner können die Salmonellen über die Eierstöcke auf die Eier übertragen. Da die Bakterien ab 70 Grad abgetötet werden, ist gebackener Teig ungefährlich. Doch nicht nur Eier, auch Backpulver und Hefe können bei rohem Verzehr für Magenbeschwerden sorgen. Durch die Backtriebmittel entstehen Gase im Darm, die für Blähungen und Krämpfe verantwortlich sein können. Eine andere Gefahr lauert zudem im Mehl.

Studie: Das Mehl im Teig kann der Verursacher sein

Die Gefahr einer Salmonelleninfektion ist weitgehend bekannt, aber bei Kolibakterien aus rohem Teig ist das nicht der Fall. Laut einer amerikanischen Studie kann Mehl eine lebensgefährliche Darminfektion auslösen. Kolibakterien können zu starkem Durchfall, Erbrechen und Magenkrämpfen führen. Diese Bakterien gelangen beispielsweise über den Dünger oder durch die Ausscheidungen von Tieren ins Getreide. Bisher sind noch keine Fälle in Deutschland bekannt, es wird aber allgemein davon abgeraten rohe Teige zu essen, um einer Gefährdung durch eine Infektion zu entgehen.

Die sogenannten E.Coli-Bakterien (Escherichia coli) fühlen sich insbesondere in trockener Umgebung wohl und gelangen so in den rohen Plätzchenteig. Ähnlich wie bei den Salmonellen, werden die Bakterien abgetötet, wenn sie Temperaturen von über 70 Grad ausgesetzt werden.

Wenn mehlhaltige Teige und andere Speisen laut Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) für mindestens zwei Minuten bei diesen hohen Temperaturen gebacken werden, ist der Verzehr bereits ungefährlich.

Mit diesen Tipps kannst du ohne Bedenken Teig naschen

Unsere Tipps:

Wenn du mit Kindern backst, kannst du den ein oder anderen Nascher nicht verhindern. Daher backe am besten einen Teig ohne die Zugabe von Eiern.

backst, kannst du den ein oder anderen Nascher nicht verhindern. Daher backe am besten einen Teig von Eiern. Wenn du mit Nussmehl backst, kannst du das Mehl als Backzutat weglassen.

backst, kannst du das Mehl als Backzutat weglassen. Achte darauf, dass deine Zutaten in Bio-Qualität und besonders frisch sind.

und besonders frisch sind. Wenn du allerdings schwanger bist oder generell einen empfindlichen Magen, solltest du bei den gebackenen Plätzchen bleiben.

Möchtest du ganz ohne Bedenken vom Teig naschen, dann eignet sich auch der Foodtrend "Cookie-Dough". Dieser Teig ist ohne Eier und oft auch ohne Mehl. Außerdem enthält er keinerlei Backtriebmittel. Dieser Plätzchenteig ist also ganz bewusst für den rohen Verzehr gedacht und schmeckt auch genauso gut.