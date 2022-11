Was steht beim Umzug alles an?

Umzüge können eine extrem stressige Angelegenheit sein. Es gibt vieles zu bedenken und zu organisieren. Dazu zählen auch das Packen und das Renovieren in der alten Wohnung. Bevor du das angehst, kannst du den Umzug bereits für dich nutzen, um mal wieder gründlich auszumisten. Jeder kennt es: Im Laufe der Zeit häufen sich unnötige Kleinigkeiten an und die Wohnung wird immer voller. Wer zunächst richtig ausmistet, muss später nicht so viele Umzugskartons packen. Was kannst du noch bereits im Vorfeld angehen, um den eigentlichen Umzug angenehmer zu machen?

Denke an die Adressänderungen. Diese betreffen Banken, Versicherungen, aber auch Freunde und Familie. Auch das Einwohnermeldeamt und die Kindergärten und Schulen müssen informiert und alle Personen, die umziehen, umgemeldet werden. Daneben sollte man viele Dinge bereits mehrere Wochen vor dem Umzug planen, damit später kein Stress aufkommt.

Wenn du folgende Dinge schon einige Zeit vor dem Umzug organisierst, bist du garantiert auf der sicheren Seite und du kannst ganz entspannt in die neue Wohnung einziehen:

Brauchst du einen Umzugswagen ? Miete ihn rechtzeitig und informiere dich wegen der Preise.

? Miete ihn rechtzeitig und informiere dich wegen der Preise. Besorge genügend Umzugskartons und Packmaterial . Zeitungspapier kannst du nach und nach sammeln oder bei Freunden und Familie organisieren.

. Zeitungspapier kannst du nach und nach sammeln oder bei Freunden und Familie organisieren. Packe eine Tasche mit Zahnbürste, Wechselklamotten und Deo , sodass du auch nach dem Umzug direkt an die wichtigsten Dinge kommst, ohne suchen zu müssen.

, sodass du auch nach dem Umzug direkt an die wichtigsten Dinge kommst, ohne suchen zu müssen. Organisiere frühzeitig genügend Helfer*innen für den Umzugstag ! Alleine oder zu zweit kann man oft die schweren Möbel nicht tragen.

! Alleine oder zu zweit kann man oft die schweren Möbel nicht tragen. Vergleiche und informiere dich bei Umzugsfirmen . Diese können unter Umständen sehr teuer werden.

. Diese können unter Umständen sehr teuer werden. Plane genügend Zeit für die Renovierung deiner alten Wohnung ein. Streichen, Putzen und die Wohnungsübergabe kosten oft viel Zeit.

Neben guter Planung kannst du auch noch einige Fehler beim Umzug vermeiden:

Packe nicht zu schwer! Diesen Fehler machen viele. Gerne möchte man die Kartons möglichst voll machen, aber dann kann man sie kaum noch heben oder sie gehen sogar am Boden kaputt. Packe daher immer leichte und schwere Sachen gemischt in einen Karton und prüfe, ob du ihn noch heben kannst.

Diesen Fehler machen viele. Gerne möchte man die Kartons möglichst voll machen, aber dann kann man sie kaum noch heben oder sie gehen sogar am Boden kaputt. Packe daher immer leichte und schwere Sachen gemischt in einen Karton und prüfe, ob du ihn noch heben kannst. Verwende keine Taschen zum Packen: Taschen sind oft schwer zu tragen und es passt auch nicht wirklich viel hinein. Packe am besten alles, was möglich ist, in Kartons.

Taschen sind oft schwer zu tragen und es passt auch nicht wirklich viel hinein. Packe am besten alles, was möglich ist, in Kartons. Verzichte nicht auf das Beschriften: Wenn du die Kartons nicht richtig beschriftest, musst du nachher sehr viel Zeit und Nerven aufbringen, um alles wieder an den richtigen Ort einzuräumen. Mache es dir und deinen Helfern leicht und beschrifte alles gut, mit Raumangabe und Inhalt. So hast du immer den Überblick.

Wenn du die Kartons nicht richtig beschriftest, musst du nachher sehr viel Zeit und Nerven aufbringen, um alles wieder an den richtigen Ort einzuräumen. Mache es dir und deinen Helfern leicht und beschrifte alles gut, mit Raumangabe und Inhalt. So hast du immer den Überblick. Vergiss nicht deine Helfer*innen! Ein Umzugstag kann lang und anstrengend sein. Vergiss daher auf keinen Fall, deine Helfer*innen ausreichend mit Essen und Getränken zu versorgen. Dabei ist es ganz egal, ob du für alle eine Pizza bestellst oder selber etwas machst.

Wenn du diese Dinge beachtest, hast du sicherlich einen entspannten Umzug ohne große Überraschungen! Gute Planung und Organisation sind dabei die entscheidenden Faktoren.

