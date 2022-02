Woran man untreue Frauen erkennen soll

Weitere mögliche Merkmale für Untreue

Kann man dieser Umfrage trauen?

Treue ist für die meisten Menschen eine Grundvoraussetzung für eine Beziehung. Nun hat man in einer Umfrage eine Feststellung gemacht, die es angeblich ermöglicht, bei Frauen an einem bestimmten körperlichen Merkmal zu erkennen, ob diese eben mehr der Untreue zugeneigt ist als andere.

Aber stimmt das? Wie aussagekräftig ist eine solche Umfrage? Und ist es überhaupt möglich, an bestimmten körperlichen Merkmalen eine solche Aussage treffen zu können? Doch erst einmal die gute Nachricht: Die meisten Menschen sind treu. 73 Prozent der Männer und 70 Prozent der Frauen geben an, noch nie fremdgegangen zu sein.

Sag mir deine Körbchengröße und ich weiß, wie treu du bist

Den Partner beim Fremdgehen erwischen kann weh tun. CC0 / Pixabay / ThomasWolter

Kann man über Äußerlichkeiten auf die Treue eines Menschen schließen? Ein Dating-Portal hat 800 seiner weiblichen Mitglieder befragt und stieß dabei scheinbar auf etwas Erstaunliches. Es gibt, so die Umfrage, einen Zusammenhang zwischen der BH-Größe und der Treue. Etwa 27 Prozent der Befragten mit Körbchengröße "B" gaben an, Ehebrecherinnen zu sein. Am zweitmeisten gehen Frauen mit "DD", und zwar 19 Prozent, fremd, gefolgt von Größe "C" mit 17 Prozent. Am treuesten waren demnach Frauen mit der Körbchengröße "AA" und "FF" mit 1 bzw. 2 Prozent. Was bei dieser Umfrage allerdings nicht beachtet wurde, war die Häufigkeit der Verteilung der Körbchengrößen zur Gesamtzahl der befragten Frauen.

Was ist jetzt davon zu halten? Generell ist diese Umfrage mit Vorsicht zu genießen. Es gibt bisher keinen wissenschaftlichen Beweis für einen Zusammenhang von körperlichen Merkmalen zur Neigung, ob jemand fremdgeht. Die Daten sind auch nicht repräsentativ, da sie keinen Aufschluss über die Verteilung der Körbchengröße bei den Befragten zulassen. Allerdings förderte diese Umfrage auch etwas anderes zutage: Frauen scheinen eher für die Affäre (73 Prozent) als für den eigenen Mann (11 Prozent) sexy Unterwäsche zu kaufen und sie für ihn zu tragen. Vielleicht lohnt sich also eher ein Blick in den Kleiderschrank als auf die BH-Größe.