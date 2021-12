Herkunft der Idee des Frühjahrsputzes und die Vorgangsweise

Der Frühjahrsputz ist für viele eine feste Tradition geworden. Dabei ist es sinnvoll, nach einem bestimmten Schema vorzugehen, um nichts zu vergessen. Teilweise kannst du bei der Reinigung auch auf effektive Hausmittel zurückzugreifen.

Die Idee vom Frühjahrsputz: Herkunft und Vorgehen

Verabschiedet sich der Winter, ist es für viele selbstverständlich, einen gründlichen Wohnungsputz zu starten. Dieser fällt klassischerweise in die Fastenzeit, da dann das Wetter im Normalfall umschlägt. Das Ritual hat eine lange Geschichte: Bereits im 19. Jahrhundert soll es so gewesen sein, dass die Fenster mit dem Einsetzen eines sonnigeren Wetters geputzt wurden. So konnte man sich vom Winter verabschieden und gleichzeitig der Ruß an den Fenstern beseitigt werden.

Für viele Menschen hat der Frühjahrsputz eine psychologische Bedeutung: Das Aufräumen und Herrichten der Wohnung steht symbolisch dafür, wieder die Kontrolle zu erlangen und eine neue Übersichtlichkeit im eigenen Leben zu schaffen.

Wie detailliert man beim Putzen grundsätzlich vorgehen möchte, ist jedem selbst überlassen: Man sollte jedoch im Idealfall mehrere Tage zum Putzen einplanen. Eine "richtige Vorgehensweise" gibt es beim Putzen nicht: Während die einen sehr perfektionistisch vorgehen und jeden kleinen Winkel gereinigt und geordnet haben möchten, ist es für andere angenehmer, die Wohnung nur oberflächlich einmal zu reinigen.

Sinnvoll kann es beim Putzen sein, wenn du von Raum zu Raum vorgehst und dir vorher einen Plan erstellst. Mit welchem Raum du beginnst, kannst du selbst wählen. Dabei gilt der Grundsatz: von oben nach unten putzen! So kann Dreck oder Schmutz, der sich auf Möbeln oder Fenstern befindet, bei dem finalen Saugen oder Wischen beseitigt werden. Lege dir alle Utensilien und Putzmittel, die du brauchst, bereit. Dann kann es auch schon losgehen!

So solltest du das Bad putzen

Entscheidest du dich dafür, im Bad zu beginnen, gibt es einige Dinge, die du beachten solltest. Im Bad ist es sinnvoll, mit dem Entkalken zu starten, da der Entkalker* meist etwas einwirken muss. Sprühe also etwas Reinigungsmittel auf den Duschkopf und die Armaturen. Anschließend kannst du damit beginnen, die Wände und Fliesen mit einem Lappen und einem geeigneten Mittel zu putzen.

Bei der Dusche und der Badewanne sollte neben dem normalen Putzen auch darauf geachtet werden, dass Haare aus dem Abfluss entfernt werden. Eventuelle Hinweise auf Schimmel in den Fugen solltest du sofort beseitigen. Es bietet sich auch an, einmal alle Abflüsse im Bad gründlich zu reinigen.

Beim Frühjahrsputz macht man überwiegend die Dinge, die man sonst eher hinten anstellt. Hierzu zählt beim Putzen der Toilette beispielsweise, die Klobrille nun auch einmal unter dem Rand zu putzen. Hier könnten sich sogar Kalkablagerungen befinden, die du beseitigen solltest. Zuletzt kannst du eventuelle Schränke und Regale einmal aufräumen und entrümpeln, bevor mit dem Saugen und Durchwischen auch schon der letzte Schliff erfolgt.

Die Küche im Frühjahrsputz

Die Küche ist ebenso wie das Bad das ganze Jahr über in Gebrauch. Deshalb bietet es sich auch hier an, einmal gründlich durchzuputzen: Beginnen kannst du zum Beispiel damit, alle (Vorrats-) Schränke und Schubladen auszuräumen, zu sortieren und auszuwischen.

Anschließend geht es an das Reinigen der großen Küchengeräte: Der Backofen inklusive Backgitter und Backbleche sollte ebenso gereinigt werden wie die Herdplatte, die Dunstabzugshaube und die Spülmaschine von außen. Mit einem Spülmaschinenreiniger kannst du diese auch einmal von innen reinigen. Hast du eine Mikrowelle oder andere Küchenmaschinen zu Hause, solltest du auch diese einmal gründlich putzen. Denke anschließend daran, auch die Abflüsse zu reinigen.

Empfehlenswert ist es, den Kühlschrank und das Tiefkühlfach in dem Zuge auch einmal abzutauen. Die Lebensmittel kannst du sicherlich für die benötigte Zeit bei den Nachbarn unterbringen. Fächer und Schubladen sollten anschließend gründlich ausgewischt werden. Zuletzt noch die Armaturen sowie die Tischflächen wischen und einmal durchsaugen: schon erstrahlt die Küche in ganz neuem Glanz!

Putzplan für das Schlaf- und Wohnzimmer

Vielen graut es vor dem Schlaf- und Wohnzimmer: Hier sammeln sich oft viele Dinge an, die man eigentlich "nur mal kurz ablegen" wollte. Besonders der Kleiderschrank ist oft ein einziges Chaos: Der erste Schritt könnte also auch hier sein zu ordnen, zu sortieren und auszumisten. Anschließend ist es schon viel einfacher, mit dem eigentlichen Putzen zu beginnen.

Staube nun Lampen, Elektrogeräte, Spiele, Bücher und was sonst so in den Regalen steht, ab. Hast du Gardinen im Schlafzimmer oder Wohnzimmer, ist der Frühjahrsputz der ideale Augenblick, auch diese einmal abzuhängen und zu waschen. Das Bett sollte einmal gründlich ausgelüftet und neu bezogen werden und auch bei dem Sofa oder der Couch bietet es sich an, die Polster zu saugen und eventuelle Flecken zu beseitigen.

Fenster und Türen sollten für das Gesamtbild auch einmal abgewischt und geputzt werden. Zum Schluss saugst du auch hier einmal durch und wischst, sodass auch der Boden wieder sauber ist.

Kostengünstige Alternativen: So setzt du Hausmittel beim Putzen ein

Die klassischen Reinigungsmittel aus dem Supermarkt sind oft teuer; vor allem, wenn du viele verschiedene Reiniger brauchst. Die meisten Putzmittel kannst du aber schnell und einfach auch durch nachhaltigere Hausmittel ersetzen: Die Fenster lassen sich beispielsweise auch ideal mit etwas Spülmittel und einigen Spritzern Spiritus* reinigen.

Glatte Oberflächen kannst du auch mit normaler Kernseife oder einem nachhaltigen Bio-Allzweckreiniger* putzen. Mithilfe von Essig oder etwas verdünnter Zitronensäure können Kalkablagerungen, die häufig im Bad oder in der Küche auftauchen, beseitigt werden.

Wasserfreies Natriumcarbonat, auch Waschsoda* genannt, kann zum Lösen von Fettrückständen genutzt werden. Auch verstopfte Abflüsse soll das Soda mit Essig gemischt wieder effektiv lösen können. Mit etwas Natron in Wasser gelöst kannst du beispielsweise den Backofen ideal reinigen. Glatte Flächen erstrahlen nach dem Putzen mit Natron meist in einem besonderen Glanz.

Übrigens: Viele kleinere Ecken werden beim Putzen oft trotz einer Checkliste vergessen. Welche Orte dies genau sind, kannst du in diesem Artikel nachlesen: 10 Orte, die beim Putzen gerne vergessen werden.