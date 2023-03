Die einen lieben ihn, die anderen hassen ihn: Knoblauch. Für viele Köche ist das Gemüse in Speisen wie Pasta, Suppen, Soßen, Salaten oder Eintöpfen unverzichtbar. Außerdem soll Knoblauch sehr gesund sein. So soll die Knolle helfen, Herzinfarkte vorzubeugen und die Leber entgiften.

Die meisten verwenden für die Zubereitung wohl eine Knoblauchpresse, um die Zehe in kleine Stücke zu pressen. Die feine Paste mit dem intensiven Aroma kann dann problemlos zum Kochen verwendet werden. Es gibt allerdings auch andere Möglichkeiten, um Knoblauch zu zerkleinern. Der britische Starkoch Gordon Ramsay verrät seine raffinierte Schneidetechnik.

Knoblauch ohne Presse hacken: Gordon Ramsay verrät Schneidetrick

Zunächst einmal benötigt man ein scharfes Küchenmesser, wie Gordon Ramsay klarstellt. Außerdem braucht man ein Schneidebrett und eine besondere Zutat: Salz. Der Koch klopft zunächst mit dem Messerrücken mit Kraft auf die Knoblauchzehe, um die Schale zu entfernen.

Anschließend wird der Knoblauch in kleine Stücke gehackt. Danach wird eine Prise grobes Salz hinzugefügt, um es zu einer klebrigen Paste werden zu lassen.

Durch diese Methode spart man sich nicht nur das Verwenden und Abspülen der Knoblauchpresse, es tropft auch kein Knoblauchsaft auf das Schneidebrett. Auch beim Würzen spart man sich später einen Schritt, da der Knoblauch bereits gesalzen ist.

Knoblauch zerkleinern mit Reibe oder Mörser

Es gibt aber noch weitere Möglichkeiten, um Knoblauch ohne eine Presse kleinzuhacken. Mit einer Käse- oder Küchenreibe kann man das Gemüse beispielsweise ebenfalls bearbeiten. Dafür muss die Knoblauchzehe zunächst geschält werden. Daran anschließend wird die Knolle gegen die feine Seite der Reibe gerieben.

Buchtipp: Darm mit Charme: Alles über ein unterschätztes Organ

Auch mit einem Mörser und Stößel kann Knoblauch zerkleinert werden. Hierfür muss der geschälte Knoblauch in den Mörser gelegt werden. Mit dem Stößel wird der Knoblauch dann zerdrückt und zu einer Paste verarbeitet. Dadurch wird so viel Geschmack wie möglich aus der Knolle herausgeholt. Beim Mörsern können außerdem Gewürze und Kräuter zu der Paste hinzugefügt werden.

Gordon Ramsay hat noch einen weiteren Tipp auf Lager, was das Kräuterschneiden betrifft. Er erklärt, dass das Schneidbrett am Ende nicht grün gefärbt sein soll. Mit einem guten, scharfen Messer sollen die Kräuter behutsam geschnitten werden, anstatt sie auf das Brett zu drücken. So bleiben Schnittlauch, Petersilie & Co. saftig und es kommt keine Flüssigkeit auf das Brett. Ein weiterer Vorteil dabei ist, dass beim Abwasch ein wenig Wasser zum Saubermachen reicht und keine grünen Flecken geschrubbt werden müssen.