Ein Sturm, eine Überlastung des Stromnetzes oder einfach nur ein Kurzschluss am Gerät und zack - der Strom ist weg. In den meisten Fällen dauert so ein Stromausfall nicht lang, lediglich 15 Minuten im Durchschnitt. Sind die Schäden beispielsweise bei Unwetter oder bei einem Kraftwerkausfall aber größer, kann es vorkommen, dass der Strom für mehrere Stunden weg ist. Viele Menschen stellen sich dann die Frage, was aus ihren Lebensmitteln im Kühlschrank oder im Gefrierfach wird. Wie lange dein gekühltes Essen haltbar bleibt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Wie du dich bei einem Stromausfall unabhängig von deinen Lebensmitteln verhalten solltest, erfährst du hier.

Wie lange bleiben gekühlte Lebensmittel bei einem Stromausfall frisch?

Das Wichtigste bei Stromausfall: Die Kühlschranktür so selten wie möglich öffnen. Informiere dich am besten in der Gebrauchsanweisung des Gerätes, wie lange die Dämmung die Kälte hält. Das variiert nämlich von Modell zu Modell. Sicher ist aber, dass alle Lebensmittel unabhängig vom Gerät mindestens 5 Stunden kühl bleiben. So lange hält jeder Kühlschrank die Kälte aufrecht.

Diese Faktoren sind entscheidend, wenn du wissen willst, ob dein Essen auch über diese 5 Stunden hinaus frisch bleibt:

Energieeffizienzklasse checken : Je älter dein Kühlschrank ist, desto schlechter ist vermutlich die Wärmedämmung des Geräts. Das bedeutet, die Kälte kann schneller entweichen, als bei neueren Geräten.

: Je älter dein Kühlschrank ist, desto schlechter ist vermutlich die Wärmedämmung des Geräts. Das bedeutet, die Kälte kann schneller entweichen, als bei neueren Geräten. Kühlschranktür geschlossen halten : Bei einem Stromausfall solltest du die Tür deines Geräts möglichst geschlossen halten. Je häufiger du etwas aus dem Kühlschrank herausholst, desto schneller erwärmt sich das Gerät.

: Bei einem Stromausfall solltest du die Tür deines Geräts möglichst geschlossen halten. Je häufiger du etwas aus dem Kühlschrank herausholst, desto schneller erwärmt sich das Gerät. Gefrierfach checken : Sind eingefrorene Lebensmittel im Gefrierfach stark angetaut, dann solltest du diese spätestens am nächsten Tag zubereiten. Angetaute Lebensmittel wieder einzufrieren, ist nicht empfehlenswert.

: Sind eingefrorene Lebensmittel im Gefrierfach stark angetaut, dann solltest du diese spätestens am nächsten Tag zubereiten. Angetaute Lebensmittel wieder einzufrieren, ist nicht empfehlenswert. Fleisch und Fisch: Diese Lebensmittel sind besonders empfindlich. Hast du frisches Fleisch oder frischen Fisch eingefroren, dann solltest du diese Lebensmittel spätestens am nächsten Tag verzehren. Dafür ist es wichtig, alles gut durchzubraten. So werden beispielsweise Keime abgetötet.

Nach dem Stromausfall: So solltest du mit deinen Lebensmitteln umgehen

Wenn der Strom erstmal wieder da ist, heißt es aufatmen. Jetzt wird auch der Kühlschrank schnell wieder kühl. Dennoch solltest du auf einige Faktoren achten und deine Lebensmittel überprüfen, bevor du sie wieder kühlst, einfrierst und zu einem späteren Zeitpunkt zubereitest:

Aussehen und Geruch checken : Klingt simpel, ist es auch. Du solltest an deinen Lebensmitteln riechen und sie genau begutachten. Solltest du Zweifel daran haben, ob die Speisen noch genießbar sind, dann entsorge die Lebensmittel besser.

: Klingt simpel, ist es auch. Du solltest an deinen Lebensmitteln riechen und sie genau begutachten. Solltest du Zweifel daran haben, ob die Speisen noch genießbar sind, dann entsorge die Lebensmittel besser. Unproblematische Lebensmittel kennen : Manche Lebensmittel können auch angetaut wieder eingefroren und später zubereitet werden. Dazu gehören beispielsweise die meisten Fertiggerichte und Tiefkühlgemüse, sofern sich noch ein Eiskern darin befindet.

: Manche Lebensmittel können auch angetaut wieder eingefroren und später zubereitet werden. Dazu gehören beispielsweise die meisten Fertiggerichte und Tiefkühlgemüse, sofern sich noch ein Eiskern darin befindet. Gebackenes : Teig, Brot, Kuchen und Torten kannst du erneut einfrieren, das solltest du allerdings schnell tun. Aber Achtung: Torten mit Sahne oder Buttercreme solltest du sicherheitshalber entsorgen.

: Teig, Brot, Kuchen und Torten kannst du erneut einfrieren, das solltest du allerdings schnell tun. Aber Achtung: Torten mit Sahne oder Buttercreme solltest du sicherheitshalber entsorgen. Superfrost-Funktion nutzen: Vor allem neuere Geräte verfügen über eine Funktion, die das Gefrierfach besonders schnell herunterkühlt. Diese Funktion kannst du gerne nutzen, so werden Lebensmittel, die leicht angetaut sind, schnell wieder richtig kalt.

