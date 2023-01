Spülmaschine nach Spülvorgang öffnen?

Glaubt man den Informationen der Hersteller und den Untersuchungen, die im Internet veröffentlicht wurden, gibt es kein richtig oder falsch, wenn es darum geht, ob die Spülmaschine geöffnet werden soll, sobald der Spülvorgang beendet ist. Du hast dich sicher auch schon gefragt, welche Option bei deinem Geschirrspüler die Richtige ist. Im Folgenden findest du Informationen zum aktuellen Stand der Debatte.

Öffnen beschleunigt das Abkühlen

Viele Menschen bevorzugen es, die Spülmaschine nach Ende des Spülvorgangs direkt zu öffnen. Dies soll einige Vorteile mit sich bringen. Hochwertige Spülmaschinen öffnen sich teils nach Beendigung des Programms automatisch, was viele als Begründung nutzen, dass dies sinnvoll ist.

Das schnelle Öffnen nach Ende des Waschprogramms soll dafür sorgen, dass das Geschirr schneller abkühlt und trocknet und zudem keine Schlieren entstehen. Wird die Klappe der Spülmaschine direkt geöffnet, kann viel Wasserdampf entweichen, der sonst auf dem Geschirr oder am Rand der Spülmaschine kondensiert.

Das direkte Öffnen der so hilfreichen Maschinen hat einige Vorteile, die nicht von der Hand zu weisen sind. Öffnest du die Spülmaschine direkt nach dem Spülvorgang, ersparst du dir Arbeit. Es ist dann meist nicht mehr nötig, den sauberen Inhalt vor dem Einräumen nachzutrocknen oder zu polieren. In den meisten Fällen erhöht das schnelle Öffnen die Chance auf sauberes und schlierenfrei glänzendes Geschirr und Besteck.

Zum Schutz des Mobiliars geschlossen halten

Auch wenn das schnelle Öffnen der Maschinen Vorteile mit sich bringt, solltest du genau überlegen, ob es für dich sinnvoll ist. Direkt nach dem Spülen befindet sich viel Wasserdampf in der Maschine, der die Möbel in der Küche schädigen kann.

Die warme feuchte Luft, die sich nach dem Spülvorgang in der Spülmaschine befindet, kann das Mobiliar in der Küche schädigen. Besonders unbehandelte Holzoberflächen neigen dazu, Feuchtigkeit aus der Luft zu ziehen und aufzuquellen. Befinden sich solche empfindlichen Gegenstände nahe der Spülmaschine, sollte nach dem Spülen einige Zeit mit dem Öffnen der Klappe gewartet werden.

Es gibt also auch eine gute Begründung, die Klappe der Spülmaschine nicht direkt nach dem Spülvorgang zu öffnen. So kann der Wasserdampf an den Rändern der Spülmaschine kondensieren und gelangt nicht konzentriert in den Raum, wo er das Inventar schädigen kann.

Auch Hersteller geben keine eindeutige Antwort

Wie genau du bei der Nutzung deiner Spülmaschine vorgehen solltest, kann nicht pauschal gesagt werden. Vieles hängt von Modell, Einbauart und den Gegebenheiten in deiner Küche ab.

Da die großen Hersteller unterschiedliche Empfehlungen geben, kann keine eindeutige Antwort auf die richtige Handhabung mit der Klappe gegeben werden. Manche Maschinen beantworten die Frage durch das automatische Öffnen der Klappe nach dem Spülvorgang. Namhafte Hersteller wie Miele setzen auf "Autoopen-Lösungen". Den Handbüchern von Herstellern wie Bauknecht ist dagegen zu entnehmen, dass du am besten 30 Minuten abwartest, bevor du die Klappe öffnest und die Maschine ausräumst.

Wenn du dir unsicher bist, wie du deine Spülmaschine nutzen solltest, lohnt ein Blick in das Benutzerhandbuch. Die Hersteller geben hier meist genaue Instruktionen für das jeweilige Modell.

Fazit

Es ist nicht möglich, eine allgemeine Antwort auf die Frage nach dem Umgang mit der Klappe der Spülmaschine zu geben. Während sich manche Maschine nach dem Spülvorgang automatisch öffnet, sollten andere nach Beendigung des Spülprogramms noch geschlossen gehalten werden. Da der Wasserdampf, der nach dem Öffnen austritt, eventuell Mobiliar beschädigen kann, ist es zudem angeraten, parallel das Fenster zu öffnen. Sind keine Küchenmöbel gefährdet, ist das Öffnen der Klappe die bessere Lösung.