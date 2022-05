Splitter mit Pinzette entfernen

Jede*r, der*die mal im Garten arbeitet, in der Natur unterwegs ist oder auf Holzmöbeln sitzt, kennt das Problem: Splitter im Finger. Das kann richtig nervig sein, weil sie manchmal kaum sichtbar sind, aber trotzdem zwicken. Nicht so schlimm, mögen sich manche denken. Aber hier ist Vorsicht geboten. Splitter und Dornen im Finger können zu Infektionen und im schlimmsten Fall zur Blutvergiftung führen. Deshalb solltest du sie unbedingt entfernen. Mit welchen Tricks das gelingt, zeigen wir dir hier.

Pinzette, Backpulver und warmes Wasser helfen

In der Regel lässt sich der Splitter mit einer Pinzette entfernen. Wichtig ist hier, dass sie steril ist, damit keine Keime unter die Haut gelangen. Auch deine Hände solltest du vorher desinfizieren. Für das Greifen mit der Pinzette ist etwas Fingerspitzengefühl nötig. Bist du zu grob, kann der Splitter in kleinere Teile zerbrechen, die wiederum noch schwieriger zu entfernen sind. Wichtig: Drücke den Splitter nicht heraus, denn dadurch gelangt er noch tiefer unter die Haut. Manche Splitter sind allerdings so klein, dass es anderer Mittel bedarf.

Das erste Hausmittel der Wahl ist Backpulver. Um den Splitter mithilfe von Backpulver zu entfernen, brauchst du 1 EL Backpulver, 1 Pflaster oder eine Mullbinde und etwas Wasser. Das Wasser muss mit dem Backpulver zu einer breiartigen Flüssigkeit verrührt und dann über dem Splitter aufgetragen werden. Decke die behandelte Stelle nun für einige Stunden mit einem Pflaster oder der Mullbinde ab. Entweder der Splitter hat sich aufgelöst oder du kannst ihn jetzt leichter mit einer Pinzette herausziehen.

Auch mit warmen Wasser kannst du Splitter besser aufspüren. Lege die versehrte Körperstelle mehrmals am Tag in eine Schüssel mit warmen Wasser. Der Splitter ist aufgequollen besser zu erkennen, sodass du ihn im Anschluss mit der Pinzette entfernen kannst.

Weitere Hausmittel: Klebeband und Olivenöl

Ein Versuch wert ist auch die Klebebandlösung. Hierfür benötigst du stark haftendes Klebeband, das du auf die betroffene Hautstelle klebst. Das Band ziehst du danach in die Richtung ab, in die der Splitter aus der Haut hervorkommt. Optimalerweise klebt er dann daran fest und steckt nicht mehr in deinem Finger. Wenn du auf diese schmerzhaftere Methode lieber verzichtest willst, solltest du es mit Olivenöl ausprobieren. Lässt du dieses für einige Minuten in die Haut einziehen, kannst du den Splitter besser mit der Pinzette greifen.

Für Splitter in der Fingerspitze bietet sich die Flaschenmethode an. Dazu füllst du eine Flasche mit heißem Wasser bis circa einen Zentimeter unter den Flaschenhals. Drücke dann deine Fingerspitze auf die Flaschenöffnung. Durch das warme Wasser wird der Splitter aus der Haut gedrückt und kann dann mit einer Pinzette herausgezogen werden.

Hast du den Splitter erfolgreich entfernt, solltest du die Wunde noch einmal mit Desinfektionsmittel oder Alkohol reinigen. Hat kein Hausmittel seinen Zweck erfüllt und deine Haut rötet sich für längere Zeit rund um den Splitter, solltest du das Ganze vom Arzt anschauen lassen. Übrigens hilft es manchmal schon, sich einfach eine zweite Person zur Hilfe zu holen, die den Splitter herauszieht.