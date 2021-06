Speisestärke ist ein unterschätztes Wundermittel im Haushalt

Ebenfalls schafft sie Abhilfe bei Schmerzen, Sonnenbrand und Mückenstichen

Knoten auflösen ist damit ebenso einfacher denn je

Ob herzhaft oder süß - Speisestärke ist vielseitig einsetzbar* zum Backen und Kochen. Damit lassen sich Kuchen, Desserts und Suppen wunderbar verfeinern. Sie hat aber auch noch viele weitere Qualitäten, die nicht jedem bekannt sind.

Wundermittel Speisestärke: So vielfältig lässt sie sich für die Reinigung im Haushalt verwenden

Fettflecken sind besonders hartnäckig, aber landen schnell auf der Kleidung oder dem Sofa. Doch bevor du zu teuren Spezialreinigungsmitteln greifst, probiere erstmal das Haushaltsmittel Speisestärke aus. Das ist günstiger und genauso effektiv. Da Fett besonders schnell in das Gewebe eindringt, sollte der Fleck sofort behandelt werden. Dabei schüttest du einfach die Speisestärke auf den Fleck und lässt sie kurz einwirken. Die trockenen Reste kannst du mit einer weichen Bürste abreiben und das Kleidungsstück anschließend kalt auswaschen. Wenn du einen eingetrockneten Fleck auf dem Sofa entdeckst, vermische Speisestärke mit Wasser und trage die Paste auf den Fleck auf. Wenn der Fleck trocken ist, musst du nur noch das Pulver abreiben und weg ist der Fleck.

Außerdem ist Speisestärke ein einfaches Hausmittel, um Tafelsilber wieder strahlend zu bekommen, denn es eignet sich ebenfalls zum Polieren. Dafür mixt du einen dünnen Brei aus Speisestärke und Wasser. Mit der Politur kannst du dann, mithilfe eines weichen Baumwolltuchs, über das Silber reiben. Da die Stärke sehr sanft ist, können auch keine Kratzer entstehen und der schmutzige Belag wird schonend entfernt.

Kuscheltiere lassen sich ganz einfach ohne zu Waschen mit Speisestärke reinigen. Dafür kannst du das Plüschtier damit bestreuen und die Speisestärke 15 Minuten einwirken lassen. Danach nur noch mit einer Bürste die Speisestärke ausbürsten und schon strahlt es wieder wie neu.

Einfache DIY's mit Speisestärke umsetzen: Deodorant

Nicht nur zum Reinigen ist Speisestärke ein simpel anwendbares Hausmittel, auch einfache DIY's lassen sich damit herstellen. Zum einen ist ein natürliches Deodorant, welches kein Aluminium enthält, ohne viel Aufwand selbst machbar. Dabei ist der Preis auch noch unschlagbar. Du brauchst dafür:

Wasser

Natron

Speisestärke

nach Bedarf ätherisches Öl

einen leeren Deoroller

Zuerst musst du das flüssige Gel herstellen, indem du 100 ml Wasser in einem Topf erhitzt und 1-2 Esslöffel Speisestärke unterrührst. Danach noch kurz aufkochen lassen. Das heiße Gel kurz abkühlen lassen, bis es handwarm ist und dann 2 Teelöffel Natron unterrühren. Fünf Tropfen ätherisches Öl hinzugeben, wenn man einen Duft kreieren möchte. Das Gel in den leeren Deoroller füllen und fertig ist dein selbst gemachtes Deodorant.

Speisestärke für den Halt bei Badebomben

DIY Badebomben - so kreierst du sie selbst. Pixabay.com/gefrorene_wand

Neben Deodorant lassen sich Badebomben ebenso ganz leicht selbst herstellen. Dabei gibt die Speisestärke den Badekugeln Halt. Dafür brauchst du Folgendes:

250 Natron

125 Zitronensäure

60 Speisestärke

60 g Kokosöl oder anderes Fett

Ätherisches Öl

Lebensmittelfarbe

Zuerst vermischst du Natron, Zitronensäure und Speisestärke miteinander und gibst die Lebensmittelfarbe in Pulverform hinzu Schmelze dann das Kokosöl und verrühre es in einer separaten Schüssel mit dem ätherischen Öl. Gib nun langsam die flüssigen Zutaten zu den trockenen. Wenn du alles zu schnell vermischst, reagiert das Natron mit der Zitronensäure und es fängt an zu sprudeln. Wenn es noch zu trocken ist, fügst du etwas Öl hinzu. Falls es zu feucht geworden ist, gibst du noch Speisestärke hinzu. Für die selbstgemachten Badekugeln kannst du spezielle Formen benutzen oder sie ganz mit den Händen formen. Du kannst aber auch Plätzchenausstecher, Eiswürfelformen oder Silikonformen nutzen.

Tipp: Eine weitere Anleitung für selbstgemachte Badekugeln findest du auch in unserem separaten Artikel.

Weitere geniale Anwendungsmöglichkeiten für Speisestärke

Speisestärke ist zudem ein Wundermittel zur Schmerzlinderung. Es gibt doch nichts Lästigeres, als sich Blasen zu laufen und sich die Füße wund zu reiben. Etwas Speisestärke in die Schuhe streuen verringert die Reibung und verhindert Blasenbildung und wunde Stellen an den Füßen. Auch als Ersatz für Babypuder eignet sie sich optimal. Nicht nur die Reibung der Schuhe lässt sich mit der Stärke verhindern, auch Knoten in deinen Schnürsenkeln kannst du damit leicht lösen. Durch die Speisestärke, die du auf deinen Knoten streust, gleitet das Material besser und jegliche Knoten lassen sich einfacher lösen.

Bist du zu lange in der Sonne gelegen oder mit unzähligen Mückenstichen aufgewacht? Dann mische Speisestärke mit etwas Wasser und trage die Paste auf den betroffenen Stellen auf. Du kannst sie abwaschen, wenn sie trocken ist. So wird der Schmerz gelindert und durch die Feuchtigkeit regeneriert die Haut schneller. Weitere Hacks sind mit Speisestärke möglich: