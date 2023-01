Backofen ist heiß: Öffnen oder schließen?

Wie nutze ich die Hitze im Ofen ?

? Ist Vorheizen immer notwendig?

Die Pizza gerade frisch aus dem Ofen, dieser noch total warm - doch wohin nun mit der Wärme? Backofentür öffnen oder schließen? Was ist für den Ofen am besten? Fragen über Fragen, die man sich beim Essen seiner Pizza eigentlich nicht stellen möchte. Zumal, wenn die Antwort nur ein paar Sätze entfernt ist. Daher haben wir ein paar Punkte zusammengetragen, die sich rund um den Ofen und die Hitze drehen. Wir zeigen, was beim heißen Backofen am besten ist, was Hersteller dazu sagen und wie du die Hitze im Ofen noch effektiver nutzt.

Backofentür öffnen oder schließen?

Während des Backens sollte die Backofentür geschlossen bleiben - klar. Dies ist ratsam, um Wärmeverlust zu vermeiden. Auch solltest du bei vielen Gerichten den Backofen nicht öffnen, um hineinzublicken: Kuchen, vor allem flüssige, wie etwa Käsekuchen, können selbst nach kurzem Öffnen zusammenfallen oder brechen. Daher empfiehlt es sich, den Ofen während der Backzeit stets geschlossen zu halten.

Und auch nach dem Backen scheint es sinnvoll zu sein, die Backofentür wieder zu schließen. Das kannst du bei einigen Herstellern nachlesen, die empfehlen, die Ofentür geschlossen zu halten. So etwa bei Miele, einem Küchenhersteller, der auch Gastronomien beliefert und rät, die Tür nicht unnötig offen zu halten. Da die meisten Geräte eigene Lüftungssysteme haben, kühlen die Geräte von selbst schnell aus und benötigen keine Unterstützung von außen.

Manche halten die Ofentür etwa halb offen, um die warme Luft hinauszulassen. Hierbei empfiehlt es sich vielmehr, die Tür ganz zu öffnen oder sie komplett zu schließen. Dadurch kann sich die Wärme im Raum verteilen und sich somit keine Feuchtigkeit an einer Stelle ansammeln. Am sinnvollsten ist es, einen kurzen Blick in die Anleitung des Backofens zu werfen. Dort finden sich jegliche Informationen zum Gerät.

Backofen effektiv nutzen

Es gibt Möglichkeiten, wie du noch weniger Wärme im Backofen verlierst und wie du diese effektiv nutzt, um sogar den ein oder anderen Euro zu sparen.

Wie bereits erwähnt, empfiehlt es sich, den Ofen so selten wie möglich zu öffnen . Das behält die Wärme und spart Energie.

. Das behält die Wärme und spart Energie. Ein weiterer Tipp ist es, den Ofen, wenn dieser heiß genug ist, frühzeitig auszuschalten . Ist das Gerät schon einige Zeit (über eine halbe Stunde) in Bedienung, so kannst du ihn bereits fünf bis zehn Minuten vor Backende herunterdrehen. Die Wärme sollte für die restliche Backzeit ausreichen.

. Ist das Gerät schon einige Zeit (über eine halbe Stunde) in Bedienung, so kannst du ihn bereits fünf bis zehn Minuten vor Backende herunterdrehen. Die Wärme sollte für die restliche Backzeit ausreichen. Dunkle Backformen nehmen die Wärme besser auf, weshalb diese empfehlenswert sind.

nehmen die Wärme besser auf, weshalb diese empfehlenswert sind. Oftmals ist ein Backofen nicht die effektivste Lösung, auch wenn es auf den ersten Blick so scheint. Ein Stück Pizza kannst du nämlich auch in einer Pfanne aufwärmen (ohne Öl!). Dadurch verhinderst du zusätzlich ein Austrocknen deines Gerichts.

(ohne Öl!). Dadurch verhinderst du zusätzlich ein Austrocknen deines Gerichts. Auch ist es nicht immer nötig, den Ofen vorzuheizen. Trockenbrötchen etwa lassen sich auch ganz ohne vorheriges Einschalten zubereiten. Bei Kuchen sollte man sich aber an die Vorgaben des Rezepts halten.

Trockenbrötchen etwa lassen sich auch ganz ohne vorheriges Einschalten zubereiten. Bei Kuchen sollte man sich aber an die Vorgaben des Rezepts halten. Solltest du in einer Wohngemeinschaft wohnen, kannst du darauf achten, dass ihr den Ofen gemeinsam beziehungsweise nacheinander nutzt, um nicht unnötig Energie zu verlieren.

Mit diesen Punkten sparst du Zeit, Energie und Geld. Wir wünschen viel Spaß beim Backen.