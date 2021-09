Altglas kann immer wieder recycelt werden

Bei der Menge von jährlich 20 bis 24 Kilogramm Altglas pro Person in Deutschland, stellt sich natürlich die Frage, wohin die Schraubverschlüsse des Altglases sollen? Zusammen mit dem Altglas in den Altglascontainer, oder doch lieber in den Restmüll oder noch besser in die gelbe Tonne? Wir sind der Frage auf den Grund gegangen und haben die Lösung herausgefunden.

Schraubverschlüsse: Ab damit in den Glascontainer?

Schraubdeckel, Korken und andere Verschlüssen von gebrauchten Flaschen und Gläsern haben im Altglascontainer nichts zu suchen. Sie müssen fachgerecht entsorgt werden. Klassische Schraubverschlüsse gehören ganz klar in die gelbe Tonne. Andere Verschlüsse gehören, je nach Material, entweder in den Restmüll oder in die gelbe Tonne. Mehr Informationen findest du zusätzlich beim Grünen Punkt. Lese-Tipp: Wie du Pizza- und Getränkekartons am besten recycelst, erfährst du in unserem Artikel.

Neumodische Glasaufbereitungsanlagen sind jedoch in der Lage, Verschlüsse bei der Weiterverarbeitung auszusortieren. Das Altglas sollte idealerweise vor der Entsorgung grob gereinigt werden. Auch das richtige sortieren der Farben des Glases spielen bei der fachgerechten Entsorgung und der folgenden Weiterverarbeitung eine große Rolle. Empfehlung: Buch "Die besten Ideen aus Altglas" bei Amazon ansehen.*

Etiketten können jedoch auf dem Altglas bleiben. Altglasverwertung stellt mittlerweile eine der wichtigsten Quellen in der Herstellung und Gewinnung von Rohglas dar. Altglas kann immer wieder, beliebig oft, erneuert werden. Tipp: Bevor du die Schraubverschlüsse neben den Altglascontainer auf den Boden legst, weil du dir wegen der Entsorgung unsicher bist, ist es besser, den Deckel auf dem Altglas zu lassen und lieber mit in den Altglascontainer zu werfen.