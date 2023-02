Wassersprudler entkalken – wie oft?

Wenn du einen Wassersprudler besitzt, möchtest du auf diese Weise vielleicht etwas für die Umwelt tun, indem du Plastikflaschen vermeidest. Doch wie sieht es mit der Reinigung aus? Was musst du tun, um auch dabei möglichst ökologisch zu arbeiten?

Wassersprudler und Reinigung

Du besitzt einen Wassersprudler und fragst dich, wie du ihn möglichst umweltschonend reinigen kannst. Das ist im Grunde genommen recht einfach, denn diese Geräte bedürfen, im Gegensatz zu manch anderen, keine aufwändigen Prozeduren. Allerdings solltest du einiges beachten.

Am Anfang steht die Flasche. Wenn du Glasflaschen hast, dann ist das sehr einfach, denn die kannst du in die Spülmaschine geben. Das funktioniert mit den Plastikflaschen meist nicht, diese musst du per Hand spülen, dabei reichen normales Geschirrspülmittel und eine Flaschenbürste aus. Wenn du immer nur Sprudelwasser darin hast, so ist es noch einfacher. Rossmann gibt dazu eine sehr ausführliche Anleitung. Bei Plastikflaschen musst du allerdings auch darauf achten, dass diese irgendwann ablaufen. Bei den Geräten selber ist die Reinigung an sich nicht sehr kompliziert. Wassersprudler-Ratgeber schreibt dazu, es reicht, wenn du im Abstand von 2 bis 3 Wochen das Gehäuse außen einfach feucht abwischst. Wenn das Gerät allerdings nah an der Herdplatte steht, ist eine häufigere Säuberung sinnvoll. Zur Reinigung reicht ein feuchtes Tuch mit einem Spritzer Spülmittel. SodaStream selber schreibt in der Anleitung, dass die Reinigung wöchentlich durchgeführt werden sollte. Doch meist ist das nicht nötig.

Auch das Innenleben bedarf der Pflege. Doch auch das ist nicht wirklich kompliziert. Hier ist vor allem auf die Sprudeldüse zu achten. Diese kann verkalken und auch Keime können sich an ihr festsetzen. Dazu füllst du ca. 50 ml flüssige Zitronensäure in die Flasche, füllst sie bis zur Markierung mit lauwarmem Wasser auf, setzt sie ein und sprudelst ein- bis zweimal kurz. Nach 15 Minuten entfernst du die Flasche, leerst und spülst sie gründlich aus. Am Schluss solltest du noch die Düse selbst mit lauwarmem Wasser abwischen.

Haushaltsmittel zur Reinigung des Wassersprudlers

Neben den bereits bekannten Mitteln wie Zitronensäure oder Essig gibt es noch andere Hausmittel. Gesund mit Genuss empfiehlt als Reinigungsmittel Natron, Backpulver und Gebissreiniger. Doch welches Mittel nimmst du für welchen Zweck?

Natron kannst du zur Reinigung der Flaschen verwenden. Ein halbes Päckchen in die Flasche geben, bis zur Markierung mit lauwarmem Wasser auffüllen und über Nacht einwirken lassen. Am nächsten Tag nur noch gründlich ausspülen. Vorteil: Es entfernt auch Gerüche. Nachteil: Es dauert recht lange. Backpulver funktioniert auf die gleiche Weise. Alternativ kannst du Gebissreiniger verwenden, die meist in Tablettenform verkauft werden. Diese löst du auf und legst alle Teile in die Lösung. Nach 30 Minuten musst du dann nur noch alles abspülen. Laut puramida enthalten einige Gebissreiniger allerdings auch Minze, und das kriegst du danach schlecht wieder aus der Flasche. Alternativ kannst du Spülmaschinen-Tabs verwenden. Hier ist aber der große Nachteil: Es ist ein chemisches Gemisch. Mit diesen Mitteln kannst du generell fast alle Haushaltsgeräte entkalken. Auf der Internetseite der Stadt Wien sind noch weitere Tipps zum Thema Entkalken generell aufgeführt.

Eine weitere interessante Möglichkeit: Reinigungsperlen. Dies sind kleine Metallkugeln, mit denen Verschmutzungen auf der Innenseite von Gefäßen abgerieben werden. Dazu füllst du die Flasche zu einem Viertel mit lauwarmem Wasser und füllst sie mit den Reinigungsperlen auf. Du solltest darauf achten, den Deckel fest zuzuschrauben und die Flasche dann schwenken oder schütteln. Danach musst du Wasser durch ein Sieb abgießen, um die Perlen wieder aufzufangen. Am Ende spülst du die Flasche nur noch mehrmals mit kaltem Wasser aus. Auf einigen Seiten im Netz, wie beispielsweise Merkur, wird Cola empfohlen. Hier kannst du jedoch einiges falsch machen. Zunächst einmal ist in Cola viel Zucker enthalten, der sich absetzen und auch festsetzen kann. Bei Plastikflaschen kann es vorkommen, dass diese den Geruch annehmen. Und im Wasserkocher etc. brennt das süße Getränk an. Du kannst es verwenden, wenn du es über Nacht einwirken lässt und am nächsten Tag alles mehrmals ausspülst. Aber was du auf keinen Fall machen solltest: Cola aufsprudeln. Nicht nur, dass es überschäumt, auch verklebt damit die Sprudeldüse.

