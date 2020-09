So findest du den Polarstern am Himmel

Der Polarstern wird auch Polaris, Stella Polaris oder Nordstern genannt.

Er liegt im Sternbild "Kleiner Bär"(auch "Kleiner Wagen" genannt).

Das Besondere am Polarstern: Er bewegt sich nicht, sondern bleibt die ganze Nacht auf der selben Stelle.

Dadurch, dass er bewegungslos auf der gleichen Position verharrt, dient er der Orientierung - denn er ist sehr hell und markiert fast exakt den Nordpol , über dem er steht. Daher kommt auch der Name "Polarstern" bzw. "Nordstern".

Fehlt Dunkelheit durch Lichtverschmutzung, ist der Polarstern nur sehr schwach oder gar nicht zu erkennen.

Wenn man in den Nachthimmel schaut, hat man das Gefühl, als bewegen sich die Sterne. Das ist jedoch ein Trugschluss, da die Sterne still stehen, während sich die Erde dreht. Dabei dreht sich die Erde um ihre eigene Achse. Eine komplette Umdrehung dauert beinahe 24 Stunden, also einen Tag. Zwei Punkte auf der Erde bewegen sich jedoch nicht fort: Der Nord- und der Südpol.

So findet man den Polarstern

Im Gegensatz zum Himmel über dem Nordpol befinden sich über dem Südpol jedoch keine Sterne. Um den Polarstern zu finden, sollte man sich immer zuerst am Großen Wagen orientieren. Nimmt man die Distanz zwischen den beiden Sternen, die das rechte Ende des Wagens markieren, mal fünf und zieht eine gerade gedankliche Linie, trifft man auf den Polarstern.

Den Polarstern einfach finden

Begibt man sich auf die Suche nach dem Polarstern, orientiert man sich am besten am Großen Wagen, welcher ein Teil des Sternbildes Großer Bär ist. Dieser befindet sich zu jeder Jahreszeit an einer anderen Stelle am Himmel. Er ist jedoch immer zu sehen, sofern die Wetterverhältnisse das zulassen. Der Kleine Wagen beherbergt den Polarstern - und dieser befindet sich in direkter Nähe des Großen Wagens. Der Große und der Kleine Wagen stehen ausnahmslos im exakt gleichen Abstand zueinander, die Konstellation am Sternenhimmel verändert sich nie. Der große Wagen ist weitaus auffälliger und ist eine Konstellation aus sieben hellen Sternen - er ähnelt in etwa einer großen Schubkarre, der Kleine Wagen einer kleinen Schubkarre.

Um den Polarstern im Sternbild des kleinen Wagens zu finden, sieht man sich zuerst die Distanz zwischen den beiden Sternen an, die das Kasten- bzw. Wagenende des Großen Wagens markieren. Man sieht sich also das Ende der "Schubkarre" an. Zwischen diesen beiden Sternen zieht man eine gerade Linie. Diese Linie verlängert man dann um das fünffache. Zieht man diese gedankliche gerade Linie weiter, trifft man auf den Polarstern. Er ist auch daran zu erkennen, dass er das Ende des Kleinen Wagens bildet - er ist die "Deichselspitze" des Wagens. Geht man von einem Kleinen Bären aus, markiert der Polarstern die Schwanzspitze. Zudem ist er daran zu erkenne, da er der mit Abstand hellste Stern des Kleinen Wagens ist. Da das Sternbild zirkumpolar ist, ist es das ganze Jahr am Himmel zu entdecken, es verschwindet zu keinem Zeitpunkt hinter dem Horizont.

Der Polarstern als wichtiger Orientierungspunkt

Der Polarstern ist ein sehr wichtiger Orientierungspunkt, der vor allem in der Vergangenheit eine große Hilfe für Seefahrer war. Darüber hinaus diente er aber auch zur Orientierung an Land. In der Seefahrt war er deshalb so wichtig, da es außer den Sternen keinerlei Dinge gab, an denen sich die Seefahrer bei Nacht orientieren konnten. Bei Tag half der Stand der Sonne.

Da der Polarstern den Norden markiert, kann man auch die anderen Himmelsrichtungen Süden, Westen und Osten ausmachen und sich so orientieren. Selbst wenn der Stern nicht ganz exakt im Norden liegt - er ist dennoch der am nächsten über dem Nordpol gelegene.

Der Polarstern wandert weiter

Der heutige Polarstern war allerdings nicht schon immer der selbe Stern. Und auch in Zukunft wird ein anderer Stern der neue Nordstern werden und der jetzige wird weiter ziehen. Beispielsweise war in der Antike der Stern, der heutzutage das untere Ende des Kleinen Wagens bildet, der dem Nordpol am nächsten gelegene Stern. Vor etwa 4.000 Jahren war es ein Stern des Sternbildes "Drachen". Circa alle 2.000 Jahre kann von einem neuen nördlichsten Stern ausgegangen werden - der nächste wird die Spitze des Sternbilder Kepheus sein.

Die Ursache der Nordstern-Wanderung ist in der Erdbewegung zu finden. Die Erde vollzieht nämlich eine sogenannte "Taumelbewegung", welche auch Präzession genannt wird. Verantwortlich dafür sind die Anziehungskräfte von Mond und Sonne und die nicht korrekt kugelförmige Gestalt der Erde. In 25.800 Jahren steht allerdings unser Polarstern wieder über dem Nordpol, denn die Präzession verläuft in Form eines Zyklus.