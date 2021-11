Um die Vorweihnachtszeit im wahrsten Sinne zu versüßen, bekommen Kinder meist einen Adventskalender, gefüllt mit Schokolade oder kleinen Spielsachen. Seit einiger Zeit erfreuen sich auch wieder Erwachsene an Adventskalendern - selbstgebastelte und selbst befüllte liegen im Trend. Es gibt zahlreiche Anleitungen, wie ein selbstgebastelter Adventskalender aussehen kann - schwierig wird es dann bei der Füllung. Wir haben für dich Ideen gesammelt, wie du deinen selbstgebastelten Adventskalender für deinen Partner, deine Partnerin, Freundinnen und Kumpels oder für die Kleinen befüllen kannst. Je früher du damit anfängst, umso sicherer hast du rechtzeitig alle Türchen gefüllt.

Die Wahl der richtigen Adventskalender-Füllung für die Liebste oder den Liebsten kann schwierig sein. Irgendwann gehen einem die Ideen für kleine Aufmerksamkeiten aus - persönlich, kreativ und liebevoll gestaltet soll der Adventskalender aber sein.

Damit du nicht lange grübeln musst, haben wir für dich 24 Ideen gesammelt, was du in den Adventskalender für deinen Schatz packen kannst:

Natürlich kannst du die Ideen auch abwandeln. Vielleicht kommst du dadurch auch auf andere, persönlichere Geschenkchen. So oder so wird dein Liebling mit Sicherheit große Freude beim täglichen Auspacken haben!

Kindern bereiten praktische Geschenke eher weniger Freude. Vielmehr steht Spiel und Spaß im Vordergrund. Hier findest du Anregungen, um 24 Türchen oder Säckchen mit viel Freude, Witz und Kreativität für die Kleinen zu füllen:

Kinder freuen sich über alles, was Spaß macht, kreativ ist und voller Action. Wenn du Geschenke findest, durch die ihr gemeinsame Zeit gewinnt, wird das ebenfalls große Freude bereiten. Schließlich ist Weihnachten auch die Zeit der Familie.

Oft kennen uns unsere Freundinnen und Kumpels besser, als jeder andere. Umso mehr kommt man ins Grübeln, wenn einem nichts für 24 Adventskalendertürchen einfällt. Hier kannst du lustige, rührende, persönliche und ulkige Geschenkchen verpacken.

Kunterbunt in allen Formen verpackt CC0 / Pixabay / Sunny611

24 Ideen haben wir für dich gesammelt:

Diese witzigen und kreativen Ideen, um deinen selbstgebastelten Adventskalender zu befüllen, werden deine Freunde mit Sicherheit zum Lachen bringen und ihnen eine Freude bereiten. Im Großen und Ganzen sind die meisten schon absolut verzückt, wenn du dir die Mühe machst, extra einen Adventskalender selbst zu basteln. Oft zählen die Zeit und die Gedanken mehr, als der Inhalt selbst. Wenn dir 24 Türchen oder Säckchen zu viel sind, könntest du mit deinem Schatz, deiner besten Freundin oder deinem Kumpel vereinbaren, dass sich jeder um 12 Füllungen kümmert und ihr euch den Adventskalender teilt. Willst du nichts Materielles schenken, könntest du dir auch 24 Witze, Gedichte, Gemeinsamkeiten oder Wünsche für die Zukunft überlegen und damit deinen Adventskalender befüllen.

Artikel enthält Affiliate Links

