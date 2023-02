Fast alle handelsüblichen Backöfen haben sie: die mysteriöse Schublade unter dem Ofen, bei der niemand so genau weiß, wofür sie eigentlich gut ist. Meist wird sie zweckentfremdet und für weiteren Stauraum in der Küche genutzt. Allerdings hat die Schublade laut Herstellern einen ganz anderen Sinn.

Hierbei handelt es sich nämlich um eine sogenannte Wärmeschublade. Diese nimmt die Wärme des Ofens auf und eignet sich deshalb zum Anwärmen von Tellern oder zum Warmhalten von Speisen. Selbstverständlich muss dafür der Ofen angeschaltet sein. Zudem kann man darin Obst oder Kräuter trocknen und Schokolade oder Butter schmelzen.

An vielen Backöfen zu finden: Was es mit der Wärmeschublade auf sich hat

Praktisch ist diese Funktion zum Beispiel, wenn ein Gericht schon fertig ist und nur warmgehalten werden muss, während ein anderes noch eine Zeit im Ofen gebacken werden muss, berichtet etwa bewusst-haushalten.de, eine Ratgeber-Seite für Haushaltsgeräte. Bei modernen Wärmeschubladen gibt es oft die Möglichkeit, die Temperatur bis zu 80 Grad Celsius selbst zu wählen. Das würde sich gut für Teig gehen lassen oder Auftauen eignen. Außerdem könne man besonders bei dem "Niedertemperaturgaren", etwa bei der Zubereitung von Fleisch, durch die konstante niedrige Temperatur hervorragende Ergebnisse in der Küche erzielen.

Ein Anhaltspunkt, an dem ihr erkennen könnt, ob eure Schublade für das Wärmen gedacht ist, ist das Material. Ist die Schublade komplett aus Metall, oder mit Metall verkleidet, sollte sie der Hitze des Ofens standhalten und ist wahrscheinlich für diese Funktion vorgesehen. Hochklassige Modelle haben sogar eine Temperaturanzeige in der Schublade eingebaut, was auch ein Zeichen für die Nutzung als Wärmeschublade ist. Um sicherzugehen, ob die Schublade auch wirklich dafür geeignet ist, könnt ihr dies in der Bedienungsanleitung eures Backofens nachlesen.

