Es kann immer einmal passieren, dass deine Schranktür mit der Zeit schief hängt oder nicht mehr richtig schließt. Eine schiefe Schranktür lässt sich in den meisten Fällen jedoch schnell wieder neu einstellen. Wir verraten dir, wie du dabei vorgehst.

Reparatur der hängenden Tür: Erste Tipps und Hinweise

In der Regel besteht ein Scharnier aus drei Bauteilen. Der Teil, an dem sich die bewegliche Schranktür befindet, ist der sogenannte Topf. An der Innenseite des Schranks findest du die Grundplatte, welche über den sogenannten Bandarm mit dem Topf verbunden ist. Grund für eine schief hängende Tür ist in der Regel die vordere Schraube des Scharniers am Bandarm. Diese wird auch Justier- beziehungsweise Einstellschraube genannt. Eine zweite entscheidende Schraube, die dafür sorgt, dass deine Tür wieder gerade wird, ist die hintere Schraube am Bandarm. Diese wird Fixierschraube genannt. Mithilfe jener kannst du den Abstand der Tür zum Schrankkorpus verändern.

Mithilfe der Fixier- und der Justierschraube lässt sich eine schiefe Schranktür meist schnell korrigieren. Bild: Evelyn Isaak +1 Bild

Stellst du fest, dass deine Schranktür durchhängt, solltest du in einem ersten Schritt damit beginnen, zu prüfen, ob die Scharniere noch fest sitzen. Es kann passieren, dass sich mit der Zeit eine oder mehrere Schrauben leicht lösen. In dem Falle kannst du sie einfach mit dem passenden Kreuzschlitzschraubenzieher nachziehen. Merkst du, dass die Schrauben nicht mehr halten, kannst du dir kostengünstig eine entsprechende Reparaturplatte für dein Scharnier besorgen.

Sitzen die Schrauben fest, aber die Tür hängt dennoch durch, kannst du die Türposition korrigieren, indem du die Höhe der Schranktür veränderst. Beginne damit, die Justierschraube zu lösen. Anschließend richtest du die Tür gerade aus. Am einfachsten ist es, wenn du bei diesem Schritt jemanden um Hilfe bittest; denn so kann eine Person die Tür in der richtigen Position halten und die andere die Justierschraube wieder festziehen.

Weitere mögliche Methoden zur Reparatur

Ist deine Schranktür hingegen verzogen, ist eine Korrektur mit der Justierschraube nicht ausreichend. In dem Fall ist es nötig, dass du die Tür noch einmal komplett neu einstellst. Bist du dir nicht sicher, ob die Tür tatsächlich wieder gerade hängt, kannst du die Neigung einfach mit einer Wasserwaage nachmessen. Ein Hinweis auf eine schief hängende Tür ist ein schleifendes Geräusch, wenn du sie öffnest oder schließt.

Damit du die schiefe Tür korrigieren kannst, ist es wichtig, dass der Korpus gerade steht und das Scharnier ursprünglich korrekt eingebaut wurde. Letzteres lässt sich nämlich nicht einfach verstellen. Ein weiterer möglicher Grund für die hängende Schranktür ist eine gelöste Grundplatte. Ist dies die Ursache, musst du alle Grundplatten des Schranks leicht lösen und sie anschließend wieder gerade und fest zusammenschrauben.

Lässt sich deine Schranktür oben und unten nicht richtig schließen, kannst du das Problem einfach mit der Fixierschraube beheben. Dafür löst du diese und richtest die Tür wieder aus. Auch hier bietet es sich an, jemanden um Hilfe zu bitten, der die Tür für dich in der korrekten Position halten kann. Ist der Abstand zwischen Korpus und Tür passend, kannst du die Fixierschraube wieder festziehen.

Fazit

Um deine hängende Schranktür einzustellen, benötigst du nur einen Kreuzschlitzschraubenzieher. Es gilt, individuell festzustellen, was die Ursache hinter der hängenden Tür ist. Meist kannst du die Reparatur schnell und einfach selbst vornehmen.