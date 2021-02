Bei dieser Münze soll es sich um eine Original-Prägung der St. Michaelkirche in Hildesheim, auch als Michaeliskirche bekannt, handeln. Dem Verkäufer zufolge stammt sie aus dem Jahr 2014 und soll eine "Doppelprägung" aufweisen. Die Doppelprägung macht sich insofern bemerkbar, dass auf der Kopfseite der Münze zwei kleine Auskerbungen vorhanden sind.

Allerdings ist es fraglich, ob hier schon von einer "Doppelprägung" gesprochen werden kann. Denn sind Geldmünzen längere Zeit im Umlauf, sind kleine Gebrauchs- und Abnutzungsspuren keine Seltenheit. Welche Münzen allerdings wirklich viel wert sind, können Sie hier nachlesen.

*Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach tollen Angeboten und nützlichen Produkten für unsere Leser - nach Dingen, die uns selbst begeistern und Schnäppchen, die zu gut sind, um sie links liegenzulassen. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.