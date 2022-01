Schlitze im Pfannenwender: Funktion und Nutzen

Pfannenwender gibt es aus Holz, Kunststoff oder Edelstahl, mit Schlitzen oder ohne und sind zum Wenden von Gebratenem in der Pfanne bestimmt. Schlitze im Pfannenwender haben einen ganz bestimmten Grund. Hättest du es gewusst?

Zu deinem Schutz: Schlitze im Pfannenwender

Pfannenwender mit Schlitzen sollen dich vor Fettspritzern beim Umdrehen von Gebratenem schützen. Die Schlitze sollen verhindern, dass heißes Fett verspritzt wird, in dem es zuvor durch die Schlitze zurück in die Pfanne läuft. So soll Verletzungen und Verbrennungen vorgebeugt werden.

Ein weiterer Vorteil liegt darin, dass das Fett von Gebratenem abtropfen kann, sodass nicht so viel Bratenfett auf deinem Teller landet. Außerdem kannst du mit der geraden Vorderkante den Boden der Pfanne und etwaige Bratreste abschaben. Hierbei solltest du aber auf das Material achten, um die Pfanne nicht zu zerkratzen.

Lesetipp: Je nach Material deiner Pfanne kannst du dir den passenden Pfannenwender aussuchen. Ist er aus Holz, eignet er sich gut für beschichtete Pfannen, da er diese nicht zerkratzt. Hast du Pfannen aus Edelstahl und Eisen, eignen sich auch Pfannenwender aus härterem Material. Informationen zu Teflonpfannen und möglichen Alternativen findest du hier.