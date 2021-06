Erholsam Schlafen? Für viele Menschen ist das aktuell eine richtige Herausforderung. Denn die hohen Temperaturen heizen vielerorts auch die Schlafzimmer auf. Was Sie dagegen tun können, erfahren Sie hier.

Wie die Seite weather.com mitteilt, braucht es nicht unbedingt eine teure Klimaanlage, um nachts entspannt schlafen zu können. Prinzipiell wird empfohlen: Halten Sie die Hitze des Tages vorab schon gleich aus Ihrer Wohnung fern. Klingt zwar simpel - aber es ist leichter gesagt als getan. Stellen Sie sich einen Wecker und fluten Sie Ihre Wohnung in frühen Morgenstunden mit frischer kalter Luft. Denn kühler als zu dieser Zeit, wird sie nicht werden. Machen Sie anschließend alle Fenster und Türen zu. Vor allem Jalousien sind hier von Vorteil: Alles, was den Raum abdunkelt, kommt nun zum Einsatz. Denn je dunkler Sie den Raum machen, desto weniger kann er aufheizen.

So schlafen Sie bei Hitze gut

Was viele vergessen: Die meisten Matratzen besitzen eine Sommer- und eine Winterseite. Drehen Sie Matratze auf die entsprechende Seite umso dafür zu sorgen, dass die heiße Luft gleich entweichen kann. Außerdem sollten Sie auf das richtige Bettzeug achten. Baumwolle, Seide und Leinen wirken wahre Wunder: Alle drei Textilien besitzen Temperatur-regulierende Eigenschaften und können dafür sorgen, dass Sie sich beim Schlafen gleich wohler fühlen. Leinen können darüber hinaus bis zu 30 Prozent Flüssigkeit aufnehmen. Gerade Menschen, die viel schwitzen sollten, daher überlegen darauf umzusteigen.

Duschen Sie nicht kalt vor dem Schlafengehen. Ja, Sie haben richtig gelesen: Duschen Sie besser nicht kalt vor dem Zubettgehen. Das kalte Wasser mag kurzfristig für Abkühlung sorgen, sorgt aber auch dafür, dass sich die Blutgefäße zusammenziehen. So kann der Körper sich anschließend nicht so gut an die Temperatur anpassen. Folglich heizen Sie auf und es wird Ihnen noch wärmer. Eine bessere Alternative dazu: Duschen Sie lieber lauwarm oder wechselhaft. Verhindern Sie, dass Ihr Körper vor dem Schlafen legen noch einmal den Turbo anschmeißt.

Was oft unterschätzt wird, sind tatsächlich simple Elektrogeräte im Schlafzimmer. Auch wenn diese auf Stand-by geschaltet sind, produzieren diese unglaublich viel Wärme. Dazu reicht auch bereits ein ladendes Smartphone auf dem Nachttisch. Entfernen Sie elektrische Geräte am besten komplett aus dem Schlafzimmer. Forscher fanden übrigens auch heraus, dass selbst Kabel durch die sich bewegenden Elektronen zu Schlafhindernissen führen können. Bei aktiven elektronischen Geräten ist die Wirkung umso größer.

Die Bettwäsche allein kann schon viel verändern

Vor allem wichtig ist auch, dass Sie genug trinken. Auch wenn Sie direkt vor dem Schlafengehen besser nicht besonders große Mengen Wasser zu sich nehmen sollten, ist es besser, sie trinken noch etwas, bevor Sie dehydrieren. An heißen Sommertagen sollten drei Liter über den Tag verteilt der Standard sein - und das wirkt Wunder. Werden Sie sehen. Außerdem sollten Sie abends von Alkohol und besonders deftigen Speisen absehen. Ein voller Magen, kann ebenfalls dazu führen, dass Sie schlechter schlafen. Besonders in Kombination mit ohnehin schlechten Schlafbedingungen durch die heiße Luft.

Ventilatoren in der Nacht? Keine schlechte Idee. Dennoch gilt auch hier "Vorsicht ist besser als Nachsicht". Einen Zug oder eine Erkältung holt man sich schneller als gedacht. Schlafen Sie besser nicht nackt, sondern tragen Sie leichte luftdurchlässige Kleidung und benutzen Sie eine leichte Sommerdecke. Eine Erkältung im Sommer ist nicht nur lästig, sondern auch absolut unnötig. Deshalb sollten Sie auch hier kein Risiko eingehen.

Abschließen kann man sagen: Sommernächte sind sicherlich nicht das angenehmste aber auch diese gehen irgendwann vorbei. Und auch schon früher hieß es "Summer will be over soon" - in diesem Sinne "Gute Nacht!".

*Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach tollen Angeboten und nützlichen Produkten für unsere Leser - nach Dingen, die uns selbst begeistern und Schnäppchen, die zu gut sind, um sie links liegen zu lassen. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.