Wer ruft den Kaugummi zurück?

zurück? Welche Marke wird zurückgerufen?

wird zurückgerufen? Warum sollte man den Kaugummi nicht verzehren?

Welche Wirkungen hat ein Verzehr?

hat ein Verzehr? Wo wurde der Kaugummi verkauft?

Das oberbayerische Unternehmen DCI Cannabis Institut GmbH ruft einen hanfhaltigen Kaugummi zurück. Das Produkt wurde bundesweit verkauft und enthält gesundheitsschädliche Stoffe.

Rückruf: Welches Produkt nimmt der Hersteller zurück und warum?

Die Behörden hatten in einem Kaugummi hohe Maximalwerte an Delta-9-Tetrahydrocannabinol (Delta-9-THC) festgestellt, die als gesundheitsschädlich und damit nicht sicher beurteilt worden sind. Vorbeugend werde vom Verzehr des Produktes abgeraten, teilt das Unternehmen mit.

Der Hersteller DCI Cannabis Institut GmbH ruft deshalb folgendes Produkt zurück:

Marke: Endoca

Endoca Produkt: CBD Gum, 10 %, 10 mg CBD per Gum, Peppermint, 10 Stück

CBD Gum, 10 %, 10 mg CBD per Gum, Peppermint, 10 Stück EAN: 8718819550488

8718819550488 Chargen-Nummer: 6CG

6CG Mindesthaltbarkeitsdatum: 01/2023.

Berauschend: Deshalb solltest du den Kaugummi nicht verzehren

In dem Kaugummi wurden psychoaktiv wirkende Substanzen gefunden, die bei Aufnahme in den Körper eine sedative, also eine beruhigende Wirkung besitzen.

Des weiteren kann es zu einer verminderten Gedächtnisfunktion und einer Verminderung des diastolischen Blutdrucks kommen. Unter diesem versteht man den niedrigsten Druck während der Entspannungs- und Erweiterungsphase des Herzmuskels.

Auch die Reaktionsfähigkeit kann vermindert werden, was gerade während des Autofahrens gefährlich ist.

Rückruf: Wo wurde der Kaugummi verkauft?

Der Artikel wurde bundesweit in den Filialen von „Hanf – der etwas andere Bioladen" verkauft.

Augsburg (zwei Läden)

Baldham

Chemnitz

Erding

Hamburg

Ingolstadt,

Landshut

München (drei Läden)

Regensburg

Rosenheim

Schenefeld

Wolfsburg

Das Unternehmen habe das Produkt nach eigenen Angaben "umgehend" aus dem Verkauf seiner Geschäfte genommen. Endoca-Kaugummis mit anderen Mindesthaltbarkeitsdaten seien nicht betroffen, heißt es. Kunden, die das betreffende Produkt erworben haben, bekommen bei Rückgabe den Kaufpreis zurück. Ein Kassenbon sei nicht notwendig. Fragen beantwortet das Unternehmen unter der Telefonnummer 08106/3949225.