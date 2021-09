Warum die Butter-Verpackung nicht im Restmüll landen sollte

landen sollte problematisch: die Beschaffenheit von Butterverpackungen

So wenig Butterreste wie möglich an der Verpackung lassen

Anders, als vielleicht von vielen Verbrauchern vermutet, ist die Verpackung von Butter kein "normales" Papier. Sie besteht neben Papier aus unterschiedlichen Materialien, wie zum Beispiel Aluminium und Kunststoff. Diese Verpackungen werden Verbundstoffverpackung genannt. Da die Verbundstoffverpackungen wertvolle Rohmaterialien enthalten, ist es wichtig, dass sie recycelt werden. Recyceln funktioniert jedoch nur, wenn die Verpackung fachgerecht in der gelben Tonne oder im gelben Sack entsorgt wird. Weitere Tipps zur richtigen Entsorgung von Müll findest du des Weiteren bei der Verbraucherzentrale.

Butter-Verpackung richtig entsorgen: Hilft der Umwelt

Butter gehört in den meisten Haushalten einfach dazu: Ob auf dem Brot, beim Backen oder Braten ist das köstliche Fett für viele nicht mehr wegzudenken. Ist die Butter aufgebraucht, landet die leere Packung oft im Restmüll. In der schwarzen Tonne hat die Verpackung jedoch nichts verloren. Lese-Tipp: Was in den gelben Sack gehört und was auf keinen Fall dort hinein darf, erklären wir dir in unserem Artikel.

Wird sie in der schwarzen Restmülltonne entsorgt, gehen wertvolle Rohmaterialien für immer verloren. Diese hätten jedoch recycelt werden können, wenn sie in der gelben Tonne gelandet wäre. Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Müll richtig trennen. Bevor du die Butter-Verpackung in der gelben Tonne endgültig entsorgst, wäre es gut, wenn nicht mehr zu viele Reste der Butter an der leeren Verpackung kleben.

Die leere Butter-Verpackung sollte vor der Entsorgung mit einem Löffel oder Messer abgeschabt werden. Extra spülen ist jedoch nicht notwendig. Neben der Butter-Verpackung gibt es noch weitere Verpackungen, die zu Verwirrung bei der Entsorgung führen. Helfende Hinweise und Zeichen finden sich jedoch oft auf der Verpackung. Auch gibt der lokale Wertstoffhof meist gerne Auskunft über das richtige Vorgehen bei der Entsorgung.