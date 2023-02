So reparierst du deinen kaputten Reißverschluss : Kaputter Schieber Kaputtes Band oder kaputte Enden Kaputter 2-Wege-Reißverschluss

Egal ob an einem Rucksack, an einer Jacke oder der Hose: Ein kaputter Reißverschluss ist immer ärgerlich. Doch es gibt keinen Grund zur Verzweiflung, denn ein Reißverschluss lässt sich einfach reparieren. Wie du deinen Reißverschluss selbst reparieren kannst, damit dein Kleidungsstück oder Accessoire wieder wie neu erscheint, verraten wir dir. Die Tipps richten sich jeweils nach dem, was kaputt ist.

Reißverschluss reparieren: Wenn der Schieber nicht mehr funktioniert

Auch wenn es so aussieht, als wäre dein Reißverschluss nicht mehr zu retten, kann es sich lohnen, einen Reparatur-Versuch zu unternehmen. Bei der Reparatur ist es wichtig, zu schauen, was genau kaputt ist.

Schließt dein Schieber nicht mehr richtig, kann dies daran liegen, dass er ausgeleiert ist. Dies erkennst du daran, dass der Spalt zwischen Ober- und Unterseite des Schiebers größer geworden ist. In dem Fall geht dein Reißverschluss direkt wieder auf. Meist hilft es, wenn du einfach vorsichtig mit einer Zange den Spalt zwischen Ober- und Unterseite wieder verringerst. Wichtig ist, dass du nicht zu fest drückst. Sonst könnte es passieren, dass dir der Schieber zerbricht. Alternativ kannst du dir auch einen neuen, einzelnen Schieber kaufen.

Eine andere Lösung muss her, wenn sich dein Schieber kaum auf und ab bewegen lässt. Es könnte in dem Fall sein, dass die Metallzähne nicht gut entgratet sind. Dabei hilft es schon, wenn du den Reißverschluss mehrfach auf und zu machst, denn der Schieber kann ihn entgraten . Liegt es nicht daran, kann es helfen, wenn du die Metallzähne leicht einölst oder mit Grafit schmierst. Letzteres gelingt dir, indem du zum Beispiel mit einem Bleistift leicht auf den Zähnen hin- und herfährst.

Wenn der Schieber auseinander gebrochen ist

Ein neuer Schieber muss her, wenn er dir insgesamt auseinandergebrochen ist. Online solltest du beim Kauf eines neuen Schiebers darauf achten, dass er für die gleiche Zahnart konzipiert ist. Unterschieden wird beispielsweise zwischen Kunststoffzähnen, Spiralen oder Metallzähnen. Außerdem gibt es welche mit 3 mm, 5 mm oder 7–8 mm Kette. Hier schaust du am besten nach deinem individuellen Reißverschluss.

Zähne oder Band defekt

Besonders ärgerlich ist es, wenn dir der Schieber nicht nur unten, sondern oben und unten herausgerutscht ist. Doch auch hier gibt es eine Lösung. Trenne das Band des Reißverschlusses einfach an einer Seite vorsichtig vom Stoff ab. Anschließend solltest du den Schieber wieder draufsetzen können. Ist es dir nicht möglich, den Schieber wieder einzufädeln, könntest du außerdem versuchen, auf der einen Seite des Bandes die kleinen Zähne abzuknipsen. Der Schieber sollte nun leichter eingefädelt werden können.

Reißverschluss reparieren: Teilbare Reißverschlüsse oder 2-Wege-Reißverschlüsse kaputt

Liegt bei deinem Kleidungsstück ein teilbarer Reißverschluss vor, wie beispielsweise bei einer Jacke, kann es passieren, dass das untere Ende ausreißt . An dem Ende befindet sich in der Regel ein Pin oder eine Box zum Einhaken des Schiebers. An der Stelle ist das Band meist ausgefranst und/oder die Plastik-Verstärkung beschädigt, sodass einzeln im Handel verfügbare Pins und Boxen selten wieder eingesetzt werden können. Die einzige Möglichkeit ist in der Regel auch in diesem Fall, den Reißverschluss insgesamt auszutauschen.

Fazit - wenn nichts klappt, kann eine Schneiderei helfen

Je nachdem, um welches Problem es sich handeln, kannst du es einfach und schnell selbst lösen. Lässt sich der Reißverschluss nicht mehr reparieren, muss dennoch nicht das ganze Kleidungsstück weggeworfen werden. Im Fachhandel oder online können komplette Reißverschlüsse gekauft und ersetzt werden. Können dir die Tipps nicht weiterhelfen, könnte es sich lohnen, einmal eine Schneiderei in deiner Gegend aufzusuchen, welche Reißverschlüsse repariert.