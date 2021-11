Welche Reissorten eignen sich zum Einfrieren?

eignen sich zum Einfrieren? Schritt für Schritt: Reis richtig einfrieren

Reis richtig einfrieren Wie schmeckt aufgetauter Reis?

Du hast zu viel Reis gekocht und möchtest ihn nicht wegwerfen? Einfrieren ist da eine gute Lösung. So hast du an stressigen Tagen Reis portionsweise im Gefrierfach parat. Aber welche Reissorten eignen sich zum Einfrieren?

Am besten verwendest du dafür Reissorten, die einen geringen Wassergehalt haben. Reis der Sorten Lombok oder Java hat große, weiche Körner, die viel Wasser aufnehmen können. Jasminreis, Patna oder Basmati hat hingegen kleinere Körner, welche sich nicht so stark vollsaugen. Daher werden sie nach dem Auftauen auch nicht matschig und sind zum Einfrieren besser geeignet.

Doch nicht nur auf die Sorte kommt es an. Der Reis sollte auch entsprechend verpackt werden, bevor er in die Gefriertruhe kommt.

Schritt für Schritt: Reis richtig einfrieren

Wenn du bereits geplant hast, den Reis einzufrieren, solltest du ihn nicht vollständig durchkochen. Dadurch bleibt er auch nach dem Auftauen frisch und knackig.

Und so gehts:

Lasse den Reis vollständig abtropfen und gut auskühlen. Fülle den Reis in luftdichte Gefrierbeutel* oder in Dosen aus Kunststoff oder Metall. Beschrifte den Inhalt mit dem aktuellen Datum, dann verlierst du nicht den Überblick über die Haltbarkeit. Reis ist in der Gefriertruhe bis zu sechs Monaten haltbar.

Unser extra Tipp: Damit dein Reis nicht zu großen Klumpen gefriert, teile ihn gleich portionsweise auf. Dafür eignet sich auch ein Gefrierbeutel, den du nach dem Füllen ganz flach streichst. So kann der Reis schneller gefrieren und du kannst ihn später auch leichter auftauen.

Wie schmeckt aufgetauter Reis?

Zum Auftauen kannst du den Reis über Nacht in den Kühlschrank stellen. Er schmeckt besonders gut, wenn er schonend erhitzt wird, was mit Wasserdampf besonders gut gelingt. Hänge dazu ein feines Metallsieb über einen Topf mit kochendem Wasser. Gebe dann den aufgetauten Reis in das Sieb und rühre ab und zu um.

Auch in einer Pfanne kannst du den Reis erwärmen. Dafür benötigst du Öl, um den Reis anzubraten. Eine weitere Möglichkeit ist, den Reis direkt weiterzuverwenden, indem du ihn im gefrorenen Zustand direkt in eine Suppe oder einen Eintopf einrührst.

Unser Fazit: Reis eignet sich zum Einfrieren. Je körniger und fester dein Reis vor dem Einfrieren ist, desto besser ist seine Konsistenz. Wenn du aber für Gäste kochst, empfehlen wir dir den Reis frisch zu kochen.