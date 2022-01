Rauhnächte heute?

Die Zeit zwischen Weihnachten und dem 6. Januar ist eine besondere Zeit, da die Arbeit stillgelegt wird und die Familien meist zusammen sind. Früher gab es zahlreiche Bräuche, um die Geister zu verjagen. Doch wie wird das heute praktiziert? Was hat sich verändert?

Die Zeit der Rauhnächte ist wohl die Ruhigste im Jahr, wenn Weihnachten gerade vorbei ist und das neue Jahr langsam anbricht. Diese Zeit dient vor allem dazu, sich nach innen zu kehren und den Stress der Außenwelt für ein paar Tage auszublenden. Einige nutzen diese Zeit, um das alte Jahr Revue passieren zu lassen und das neue Jahr zu begrüßen.

Die Anzahl der Rauhnächte ist genau die Differenz zwischen dem Mondjahr, das elf Tage kürzer ist als das Sonnenjahr. Daher kommt auch die Redewendung „zwischen den Jahren“, da diese Tage keinem Monat zugeordnet wurden.

In der Zeit vom 25. Dezember bis zum 6. Januar wurden früher Dämonen und Geister durch das Räuchern von Weihrauch verjagt, woher auch die Bezeichnung Rauhnächte kommt. Heutzutage soll der Lärm des Feuerwerks in der Neujahrsnacht dem Aberglauben dienen, den Geistern den Zutritt ins neue Jahr nicht zu gewähren.

Kaum vorstellbar: In der Zeit ohne elektrisches Licht, als Kerzen die einzigen Lichtquellen waren. CC0 / Pixabay / ibrahim34

Die Rauhnächte werden auch Zwischennächte, Losnächte, Weihenächte oder Unternächte genannt. Der Begriff „Rauhnacht“ leitet sich vom „Ausräuchern des Hauses“ ab.

Da die Rauhnächte kurz nach der Wintersonnenwende (21. Dezember) stattfinden, sind die Tage besonders kurz und somit ziemlich dunkel. Früher, als es noch kein elektrisches Licht gab, wurde diese Dunkelheit noch viel stärker erlebt als heute, was diese Zeit um so mythischer und geheimnisvoller machte. Diese Zeit steht ebenso für Loslassen und Neubeginn, für den Übergang ins nächste Jahr.

Es gibt zahlreiche Brauchtümer, auf welche Weise man die Rauhnächte nutzen kann oder wofür sie stehen. Dadurch, dass es zwölf Rauhnächte sind, und ein Sonnenjahr ebenfalls zwölf Monate hat, steht jede Rauhnacht beispielsweise für einen Monat im nächsten Jahr.

Die Rauhnächte sind aber auch mit viel Aberglauben verbunden, da es unterschiedliche Bräuche und Mythen rund um den Jahreswechsel gab. Der Grundgedanke: Geister und Dämonen vertreiben. Hier einige Mythen:

So verrückt sich das alles vielleicht anhört, war es früher tatsächlich Überzeugung vieler Menschen. Heutzutage räuchern einige aufgrund des guten Dufts. Als Räucherpflanzen zum Schutz vor bösen Energien eignen sich vor allem:

In der Zeit der Rauhnächte baut sich so ein energetischer Schutz gegen böse Geister auf. Als Datum für ein Abschlussritual eignet sich insbesondere der Dreikönigstag.

Dagmar Hänel vom LVR sagt: „Viele Bräuche praktizieren wir heute in anderer Form. (…) Bräuche verändern sich, weil sie immer etwas mit der aktuellen Lage einer Gesellschaft zu tun haben.“ Jedoch haben wir es in Städten heutzutage kaum noch mit Dunkelheit zu tun, da alles mit Licht überflutet ist und viele dem Aberglauben der alten Mythen abgeschworen haben.

Obwohl die tatsächliche Herkunft der Rauhnächte ungeklärt ist, kann jeder diese Zeit ganz individuell nutzen. Einfach mal innehalten, in sich kehren und achtsamer werden. Auch Tarot Karten* zu legen soll dazu dienen, sich einen Überblick für das nächste Jahr zu schaffen. Sie können dabei helfen herauszufinden, welche Themen im kommenden Jahr auf dich zukommen.

Da jede Rauhnacht auch für einen Monat im nächsten Jahr steht, kann es sein, dass man in dieser Zeit vermehrt träumt. Die Träume können einiges über eine bestimmte Zeitspanne im neuen Jahr aussagen. Du kannst deine Träume entweder rein intuitiv deuten, oder zu bestimmten Bildern etwas auf traum-deutung.de recherchieren.

Vor allem geht es in dieser Zeit aber um Selbstreflexion. Es ist die perfekte Zeit, sich Gedanken zu machen:

Zum Weiterlesen: Wäschewaschen zwischen Weihnachten und Neujahr verboten - das steckt dahinter

Artikel enthält Affiliate Links

*Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach nützlichen Produkten für unsere Leser. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.