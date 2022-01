Krähen und Raben: Unterschiede und Gemeinsamkeiten

Rabenvögel in Deutschland: Vorkommen und Erkennungsmerkmale

Viele Menschen tun sich schwer, einen schwarzen bzw. dunklen, krächzenden Vogel bei einer Begegnung in der freien Natur den Krähen oder Raben richtig zuzuordnen. Auf den ersten Blick ist das auch schwierig, doch wenn du einen zweiten Blick auf Größe, Gefieder und Schnabel wirfst, wird es leichter sie zu identifizieren.

Raben und Krähen

Sowohl Raben als auch Krähen gehören der Familie der Rabenvögel an. Beide zählen als mittelgroße Art zur Gattung Corvus, die weltweit 42 Arten umfasst.

Diese Singvögel gelten als sehr intelligente Tiere, die gesellig und sozial sind. So sollen Raben beispielsweise in der Lage sein, Werkzeuge zu benutzen, um an Nahrung zu kommen.

Generell werden Krähen und Raben an der Größe unterschieden. Krähen sind die kleineren Vögel, Raben die größeren. Zur genauen Identifikation kann ein Blick auf das Gefieder und den Schnabel helfen.

Vorkommen in Deutschland und Erkennungsmerkmale

Wirft man einen genaueren Blick auf die Vögel, lassen sich Unterschiede erkennen, die eine Zuordnung möglich machen. Die Nebelkrähe ist, ebenso wie die Rabenkrähe, eine Unterart der Aaskrähe, und hat ein hellgraues Gefieder mit schwarzen Flügeln und einem schwarzen Kopf. Die Nebelkrähe hält sich überwiegend in Osteuropa auf, kommt aber im Winter auch nach Deutschland. Die Rabenkrähe gilt als westeuropäische Zwillingsart der Nebelkrähe und hat ein schwarzes Gefieder. Sie ist in Deutschland weit verbreitet.

Die Saatkrähe hat einen Gefieder-freien, hellen, meist grauweißen Schnabel. Sie ist in Parks und Innenstädten zu finden. Auch die Dohle zählt zu den Rabenvögeln. Sie ist klein, hat schwarzes Gefieder und einen silbrig-hellgrauen Kopf. Ihr Erkennungsmerkmal sind ihre hellblauen Augen. Insbesondere in Bayern gibt es die Alpendohle. Diese hat einen gelben Schnabel und rote Beine.

Bei den Raben ist in Deutschland der Kolkrabe bekannt. Dieser weist metallisch-schimmerndes, schwarzes bzw. dunkles Gefieder auf und gilt durch seine Größe von bis zu 67 Zentimetern als größter Singvogel der Welt. Er hat einen großen gebogenen und zum Teil auch gefiederten Schnabel.