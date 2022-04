Wer ist Pumuckl und worum geht es in der Serie?

Seit 1962 begeistert der kleine freche Kobold Pumuckl ganze Generationen. Anfangs in Hörspielen und Büchern, ab 1982 im Fernsehen, trieb er seine Streiche in der Werkstatt des Münchner Schreinermeisters Eder - gespielt von Gustl Bayrhammer (†71, "Tatort"). Aber nicht nur: Auch auf diversen "Ausflügen" durch das Viertel neckt er nichtsahnende Nachbarn. Dass ihn der urbayerische Handwerker entdeckt hat, war purer Zufall. Eigentlich ist Pumuckl unsichtbar, außer er hängt gerade fest. So geschehen auch zu Beginn der nicht immer einfachen Freundschaft zwischen Meister Eder und dem Kobold. Er blieb an einem Leimtopf kleben und wurde so für den Schreiner sichtbar.

Pumuckl: Gibt es Meister Eder noch?

Florian Brückner als Meister Eders Neffe Florian. RTL+/Luis Zeno Kuhn

Genau so beginnt auch die Neuauflage. Pumuckl bleibt wieder an einem Leimtopf kleben. Die Autoren haben aber mit einem besonderen Kniff die "Neuen Geschichten vom Pumuckl" - so der Titel - in die Jetztzeit gerettet. Er wird nicht von Meister Eder entdeckt, sondern von dessen Neffen Florian Eder, der inzwischen die Schreinerei führt. In der Rolle wird Florian Brückner zu sehen sein.

Eines bleibt beim Alten: Die Einrichtung der Werksstatt wurde aus dem Fundus geholt und originalgetreu wieder aufgebaut. Das bekannte Haus in der Münchener Widenmayerstraße 2, in dem Meister Eder wohnte und arbeitete, wurde 1985 abgerissen.

Die vorerst 13 Folgen à 25 Minuten werden von der Produktionsfirma NEUESUPER für RTL+, dem kostenpflichtigen Streamingdienst von RTL, produziert. Wie der Sender mitteilte, haben die Dreharbeiten in München und im Münchener Umland begonnen. Regie führt Marcus H. Rosenmüller (48, "Wer früher stirbt, ist länger tot").

Pumuckl: Wer leiht dem Kobold seine Stimme?

Im Original wurde Pumuckl von Hans Clarin (†75, "Weißblaue Geschichten") gesprochen. Doch wer leiht dem rothaarigen Kobold in der Neuauflage seine Stimme? "Die Frage können wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht beantworten", erklärte ein RTL-Sprecher auf InFranken.de-Anfrage.

Auch zu einer Neufassung des Titelsongs "Hurra, hurra, der Pumuckl ist da!" wollte sich der Sprecher nicht äußern. Die "Neuen Geschichten vom Pumuckl" sollen Ende 2023 exklusiv auf RTL+ zu sehen sein.

