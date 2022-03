Lampen für den Notfall: Diese Leuchten funktionieren mit Kurbel und Solar

Mitten in einer Krise oder Katastrophe ist plötzlich der Strom weg - und damit funktionieren auch viele technische Geräte sowie das Licht mehr. Damit du in einem solchen Fall nicht im Dunkeln sitzt, gibt es eine Vielzahl an Lampen, die mithilfe des Sonnenlichts oder durch Kurbeln manuell betrieben werden können. Wir stellen dir vier hochwertige Leuchten vor, auf die du dich auch in einer Notfallsituation verlassen kannst. Eine große Auswahl an Solar- und Kurbel-Leuchten findest du zudem direkt bei Amazon.*

Krise oder Katastrophe: Was tun bei Stromausfall?

Der Krieg in der Ukraine bringt auch zu uns berechtigte Sorgen und Gedanken, wie man sich in Notfallsituationen und Krisenzeiten selbst helfen kann. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe hat eigens dazu eine Checkliste herausgegeben, in der alle Produkte aufgelistet sind, die du in Krisen, wie beispielsweise einem Krieg oder einer Katastrophe, brauchst. Mehr dazu erfährst du auch in unserem Artikel zu den Notfall-Vorräten, die du unbedingt zu Hause haben solltest.

Da in einem solchen Krisenfall unter anderem das Stromnetz betroffen sein kann, kann es zu flächendeckenden Stromausfällen kommen. Der Arbeiter-Samariter-Bund rät dazu, einen Vorrat an Kerzen und Ersatzbatterien anzulegen. Auch Streichhölzer und Feuerzeuge solltest du in ausreichender Menge zu Hause haben.

Ideal sind zudem Lampen sowie Taschenlampen, die sich kurbeln lassen. So kannst du die benötigte Energie selbst erzeugen. Auch dein Handy und weiterer Geräte kannst du durch solche Kurbel-Generatoren* wieder aufladen. Wer zudem auch ohne Strom informiert bleiben will, greift zu einem Kurbelradio*.

LED Kurbellaterne mit Notfallradio

Bei der LED Kurbellaterne mit integriertem Notfallradio handelt es sich um einen praktischen Handscheinwerfer in Krisenzeiten und Notfallsituationen, der Top-Bestseller in der Kategorie "Laternen" bei Amazon ist. Hierbei bekommst du Laterne, Scheinwerfer, Ladegerät und Radio in einem. Durch das Kurbeln wird der integrierte Akku aufgeladen, und es lassen sich problemlos die Funktionen der Laterne nutzen. Verbaut sind zehn sehr helle LEDs, sowie ein 360-Grad-Spiegelreflektor, die auch in der dunkelsten Nacht für viel Helligkeit sorgen. Zusätzlich verfügt die Laterne über eine eingebaute Alarmfunktion, die auf dich aufmerksam machen kann, wenn du in einer brenzligen Situation steckst.

Solar Camping-Laterne mit zusätzlicher Handkurbel

Diese Camping-Laterne kann sowohl per Solar als auch per manuellem Kurbeln betrieben werden - ideal also für sonnige und weniger sonnige Tage. Verbaut ist ein 3.000 mAh-Akku, der die drei Stromversorgungs-Modi mit Energie versorgt. Durch das mitgelieferte USB-Kabel kann auch das Smartphone und weitere Geräte ohne Probleme ohne Strom vom Netz aufgeladen werden. Zudem ist die Laterne Lampe und Taschenlampe in einem, die mit einer kompletten Aufladung ganze 30 Stunden betrieben werden kann. Derzeit ist die Solar-Camping-Lampe "Amazon's Choice" - und damit Preis-Leistungs-Sieger für Camping-Lampen mit Kurbel.

Kurbellaterne 4-in-1 mit Notfallradio

Die 4-in-1-Kurbellaterne lässt sich sowohl per USB, als auch per Solar und Handkurbel aufladen. Ihre Funktionen umfassen das Laden deines Smartphones oder anderer Geräte per USB und eine Leuchten-Funktion, zudem dient sie als Notfallradio und Taschenlampe. Die Lampen-Funktion der Laterne verfügt über zwei Leucht-Modi, wovon einer der Stromsparmodus ist, der besonders wenig Energie verbraucht, aber dennoch für Helligkeit sorgt. Die Radio-Funktion der Laterne hilft dir außerdem, auch in Krisen und Notfällen immer informiert zu bleiben.

LED Camping-Lampe Solar mit Handkurbel

Die LED Camping-Lampe wird ebenfalls durch das Sonnenlicht oder durch manuelles Kurbeln aufgeladen. Dieses 3-in-1-Modell verfügt über eine Lampen-Funktion sowie eine Taschenlampe und eine Powerbank für technische Geräte, wie etwa das Smartphone. Sie verfügt über zwölf LEDs und erreicht eine Helligkeit von 200 Lumen - das bietet genügend Licht in dunklen Nächten. Auch diese Leuchte funktioniert nach vollständiger Aufladung ganze 30 Stunden. Zudem ist die Lampe wasserfest, kann also auch regnerischem Wetter ohne Probleme trotzen.

