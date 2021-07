Lästige Verpackungen schnell öffnen

einfacher Life Hack

Ganz ohne Schere: so funktioniert's!

Das Öffnen von einigen Plastikverpackungen kann sehr lästig sein - vor allem, wenn man keine Schere* parat hat oder wenn die Verpackung so designed ist, dass das Öffnen mit der Schere schwierig wird. Hierbei ist vor allem an Verpackungen von Elektronik-Geräten zu denken, beispielsweise von USB-Sticks oder Speicherkarten, die oft besonders hartnäckig verpackt sind. Statt der Schere solltest du hierfür ein Produkt verwenden, dass dir sämtliche Mühe erspart: Einen umfunktionierten Dosenöffner aus deiner Haushaltsküche. Wie genau der Trick funktioniert, erklären wir dir hier.

Lästige Verpackungen ganz einfach ohne Schere öffnen: So geht's

Für das Öffnen der Verpackung benötigst du einen Dosenöffner*. Diesen setzt du, ähnlich wie bei einer Dose, an der zu öffnenden Stelle an. Am Sinnvollsten ist es, zunächst die lange Seite einer Verpackung zu wählen, um das Produkt anschließend seitlich schneller auspacken zu können. Tipp: In unserem Artikel verraten wir dir, wie du dein Putzmittel selbst herstellst.

Gegebenenfalls eignet sich je nach Verpackung eine andere Seite mehr. Hast du die richtige Stelle gefunden, so setzt du den Dosenöffner am Rand an. Dann drehst du an dem Rädchen des Öffners und lässt diesen entlang der Seite gleiten, bis du ans Ende gelangst. Bist du fertig und der Öffner ist am Ende der Seite, so kannst du dein Produkt endlich auspacken.

Ansonsten kannst du den Vorgang an einer anderen Seite wiederholen, bis du dein Produkt unbeschädigt aus der Verpackung holen kannst. Lese-Empfehlung: Was der Geheim-Tipp Speisestärke alles kann, erfährst du in unserem Artikel.