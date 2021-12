Das beliebte Touristenziel Paris ist vor allem durch seine Internationalität bekannt: Es findet sich beinahe jede Küche in Paris.

Um das volle Gourmet-Potenzial auszuschöpfen, haben wir sechs Insider-Tipps für dich zusammengestellt, die einen Besuch unbedingt wert sind.

1) Gesundes Frühstück in Paris: Acai and you

Der Trend der gesunden Acai-Bowl kursiert nicht nur im Social-Media Bereich: das gesunde Power-Frühstück versorgt den Körper mit zahlreichen Vitaminen und Antioxidantien. Aus diesem Anlass gibt es in Paris ein Restaurant, welches sich auf die Bowl spezialisiert hat.

Frühstücks-Bowl bei Acai and you. Bild: Evelyn Abigail Isaak

Bereits von außen ist das Restaurant ein Highlight und lädt ein, in eine hawaiianische Welt einzutauchen. Eine gemütliche Inneneinrichtung sorgt dafür, dass man das Restaurant am liebsten gar nicht wieder verlassen würde.

Angerichtet werden die Bowls in den typischen Bambus-Schalen. Das Früchte-Topping kann individuell ausgesucht werden. Das besondere Extra ist eine selbstgemachte Erdnussbutter sowie ein knuspriges, hausgemachtes Granola.

Das Restaurant findest du hier: 78 Rue de Maubeuge, 75009 Paris oder 28 Rue Saint-Ambroise, 75011 Paris

2) Chinesische Küche: Gyoza-House

Auch für Liebhaber*innen der chinesischen Küche gibt es ein ganz spezielles Restaurant in Paris: Das Gyoza-House hat sich vollständig auf den Verkauf der beliebten gefüllten Teigtaschen spezialisiert.

Die Einrichtung des Restaurants ist sehr klassisch und simpel gehalten. So sorgt es für eine angenehme und entspannte Atmosphäre, während man die Gyoza genießen kann.

Ein besonderes Highlight sind die zahlreichen verschiedenen Füllungen: Neben 25 regulären Sorten gibt es auch immer wieder wechselnde Sorten. Bei der Füllung gibt es neben verschiedenen Fleischsorten auch vegetarische Optionen.

Das Restaurant findest du hier: 20 Rue de Châteaudun, 75009 Paris

3) l'Atelier des Soeurs: Leckere Crêpes und Galettes

Ein Gericht, an welches beinahe jeder denkt, wenn es um Paris geht, sind die typischen Crêpes. Doch neben den zahlreichen kleinen Buden gibt es selbstverständlich auch Restaurants, die sich ganz auf die Produktion der leckeren, bretonischen Pfannkuchen spezialisiert haben.

Das Atelier des Soeurs bietet viele verschiedene Varianten der klassischen Crepes an. Bild: Evelyn Abigail Isaak

Das "l'Atelier des Soeurs" bietet neben zahlreichen süßen Crepes auch die herzhafte und glutenfreie Variante aus Buchweizenmehl an. Diese werden auch Galettes genannt.

Ein umfangreiches Menü und eine schöne, gemütliche Atmosphäre machen das Restaurant zu einem besonderen Highlight. Verbringst du einige Tage in Paris, solltest du hier unbedingt einen Zwischenstopp einlegen!

Das Restaurant findest du hier: 1 Pl. Franz Liszt, 75010 Paris

4) Veganer Konzept-Store: Aujourd'hui et demain

"Aujourd'hui et demain" ist ein alternativer Konzept-Store und hat sich vollkommen auf die vegane Küche spezialisiert. Aber auch für Menschen mit einer Zöliakie ist das Restaurant ein toller Tipp: Zahlreiche Gerichte gibt es auch in einer glutenfreien Variante.

Alles vegan: Aujourd'hui et demain bereitet alle Gerichte ohne tierische Produkte zu. Bild: Evelyn Abigail Isaak

Neben herzhaften Gerichten wie Burger, Mac and Cheese oder Quesadillas findest du hier sich auch leckere Smoothies, Kuchenstücke und andere Desserts.

Im Restaurant selber sorgt eine gemütliche Einrichtung mit Sesseln und Holztischen für eine schöne Atmosphäre. In einem Seitenbereich kannst du auch faire Kleidung und vegane Produkte wie Snacks oder Käsealternativen kaufen.

Das Restaurant findest du hier: 42 Rue du Chemin Vert, 75011 Paris

5) Das italienische Flair in Paris: Maison Pinsa

Italienisches Essen ist bei einer Vielzahl von Menschen beliebt. Auch in Paris bleibt hier kein Wunsch offen: Das Maison Pinsa ist ein kleines, gemütliches Restaurant, das sich auf die Zubereitung der Pinsa spezialisiert hat.

Leckere italienische Pinsa können Sie im Maison Pinsa essen. Bild: Evelyn Abigail Isaak

Die Pinsa ist eine Focaccia, die ähnlich wie eine Pizza herzhaft belegt wird. Der Unterschied zu einer Pizza ist die längere Ruhezeit des Teiges, wodurch dieser besonders luftig schmeckt.

Im Maison Pinsa werden viele verschiedene Belag-Varianten angeboten. Abrunden lässt sich das Ganze mit typischen italienischen Vorspeisen oder Desserts.

Das Restaurant findest du hier: 8 Rue du Faubourg Poissonnière, 75010 Paris

6) Waffeln am Stiel bei Yummy&Guiltfree

Auch für Liebhaber*innen von süßen Speisen gibt es eine Vielzahl an leckeren Restaurants. Eines davon ist das Waffelhaus Yummy&Guiltfree, welches sich ebenfalls für Menschen mit einer glutenfreien und veganen Ernährungsweise eignet.

Bei Yummy&Guiltfree gibt es leckere vegane und glutenfreie Waffeln am Stiel. Bild: Evelyn Abigail Isaak

Bei Yummy&Guiltfree ist für jede/n etwas dabei: Nicht nur süße Beläge wie Schokolade, Puderzucker oder Karamell, sondern auch herzhafte Varianten sind das Probieren wert. Der Waffelteig selbst ist hausgemacht und soll 20 Prozent weniger Kalorien als herkömmlicher Waffelteig enthalten- für viele ebenfalls ein Pluspunkt, um einen Abstecher zu dem Waffelhaus einzuplanen.

Die Waffeln überzeugen nicht nur im Geschmack, sondern auch die äußerliche Aufmachung ist hier besonders hübsch. An einem Stiel gebacken und mit einer kleinen Schleife verziert erinnert dich die Waffel vielleicht sogar etwas an ein Eis am Stiel. Dieser Food-Spot ist dadurch sehr einzigartig und einen Besuch wert!

Das Restaurant findest du hier: 3 Rue du Temple, 75004 Paris