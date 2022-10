Milch am Überkochen hindern

Wusstest du, dass du Schnittblumen retten kannst, indem du sie kurz in heißes Wasser stellst? Oder dass du Buntstiftfarbe auf Holzmöbeln mit Zahnpasta beseitigen kannst? Wir auch nicht. Aber zum Glück gibt es ja Oma. Denn sie hat für jedes Missgeschick einen passenden Kniff parat. Die besten Haushaltstipps haben wir hier einmal zusammengetragen.

1. Milch am Überkochen hindern

Kurz nicht hingeschaut, schon sprudelt die kochende Milch über den Kochtopf. Das Resultat: eine Riesensauerei! Das ist nicht nur ärgerlich, sondern auch unnötig. Denn mit einem simplen Kniff kannst du Milch ganz leicht am Überkochen hindern.

Beschmiere den Rand deines Topfes vor dem Erhitzen der Milch mit etwas Butter oder Öl. Der dünne Fettfilm verhindert, dass die kochende Milch über den Topfrand aufsteigt. Ein einfacher Trick, der dir den Großputz erspart!

2. Versalzene Suppe retten

Zu viel Salz in der Suppe? Oma weiß Rat! CC0 / Pixabay / Bru-nO +5 Bilder

Du hast versehentlich zu viel Salz in die Suppe geschüttet? Kein Problem. Auch dieses Malheur kann gelöst werden: mit einer Kartoffel! Denn Kartoffeln können übermäßiges Salz aufnehmen. Sie saugen es quasi wie ein Schwamm auf.

Du hast zwei Möglichkeiten: Entweder du reibst eine geschälte rohe Kartoffel in die Suppe und kochst die Suppe noch einmal auf. Oder du legst die rohe geschälte Kartoffel am Stück in die Suppe. Dann kannst du sie hinterher wieder entfernen. Beides funktioniert. Und keine Sorge: Da Kartoffeln einen weitgehend neutralen Geschmack besitzen, verfälschen sie das Aroma der Suppe nicht. Falls die Suppe nach dem ersten Versuch immer noch zu salzig sein sollte, kannst du den Vorgang wiederholen.

Das Ganze funktioniert übrigens auch bei Soßen, Gulasch, Eintöpfen etc. Und falls du keine Kartoffeln zu Hause haben solltest, kannst du dein versalzenes Essen auch mit Karotten, Backpflaumen oder Brot retten. Wie genau das funktioniert, erfährst du hier.

3. Blutflecken entfernen

Die neue Bluse, die weiße Hose oder die helle Lieblingsjacke - ein Blutfleck und sie sind ruiniert. Oder nicht? Auch hier weiß Oma Rat.

Das Wichtigste: Zum Entfernen von Blutflecken solltest du immer nur kaltes Wasser verwenden. Warmes Wasser lässt das in Blut enthaltene Eiweiß gerinnen. Dadurch setzt sich der Fleck noch tiefer in den Stofffasern fest. Außerdem ist es wichtig, dass der Fleck nicht eintrocknet. Denn frische, noch feuchte Blutflecken lassen sich am einfachsten entfernen. Du solltest den Blutfleck also direkt mit kaltem Wasser oder Mineralwasser behandeln.

Eingetrocknete Blutflecken sind eine größere Herausforderung. Aber auch hierfür hat Oma einen Kniff parat. Weiche das betroffene Kleidungsstück über Nacht in einem kalten Wasserbad mit Salz ein (etwa fünf Esslöffel Salz auf einen Liter Wasser). Am nächsten Morgen spülst du es gründlich aus. Ist der Fleck weg, kannst du das Kleidungsstück in die Waschmaschine geben.

Sollte der Fleck noch nicht verschwunden sein, hast du noch drei Chancen: Zitronensaft, Natron oder Backpulver:

Träufele Zitronensaft auf den eingetrockneten Blutfleck und lasse das Ganze eine halbe Stunde einwirken. Anschließend spülst du das Kleidungsstück aus. Ist der Fleck weg, kannst du es wie gewohnt waschen.

Natron oder Backpulver solltest du hingegen über Nacht einwirken lassen und erst am nächsten Tag gut auswaschen. Kein Fleck mehr zu sehen? Dann kann das Kleidungsstück in die Waschmaschine.

4. Rotweinflecken entfernen

Salz: Das Wundermittel gegen Rotweinflecken. CC0 / Pixabay / Security +5 Bilder

Oh Schreck! Dein Rotweinglas kippt um und der Inhalt ergießt sich großflächig über die Tischdecke. Schade um den edlen Tropfen - und um die schöne Tischdecke. Denn Rotweinflecken haben den Ruf, unerbittlich zu sein. Aber auch hier heißt es: Nicht verzagen, Oma fragen. Denn es gibt einen einfachen Trick, um dem Rotweinfleck den Garaus zu machen: Streue Salz auf den feuchten Fleck. Das Salz saugt den überschüssigen Rotwein auf und löst die Farbpigmente an. Es wirkt wie ein Bleichmittel, das den Fleck heller macht.

Bereits eingetrocknete Rotweinflecken lassen sich ebenfalls mit Salz anlösen. Hierzu solltest du das Salz mit etwas Wasser mischen und die entstandene Salzpaste auf den Fleck geben. Warte ab, bis die Paste getrocknet ist. Dann bürstest du die Tischdecke mit einem fusselfreien Tuch ab und steckst sie anschließend ganz normal in die Waschmaschine.

5. Welke Blumen retten

Deine Blumen lassen ihre Blüten hängen? Das bedeutet nicht, dass du sie wegwerfen musst. Oma hat auch hier einen Haushaltstrick parat.

Schneide die Stiele schräg an und stelle sie für wenige Minuten in kochend heißes Wasser. Anschließend nimmst du die Blumen heraus und stellst sie wie gewohnt in Wasser mit Zimmertemperatur. Die Blumen werden sich erholen und du kannst dich noch ein wenig länger an ihnen erfreuen.

Achtung: Diese Methode ist nur für Pflanzen mit harten, holzigen Stielen gedacht (etwa Rosen, Flieder oder Sonnenblumen). Andere Blumen mögen es nicht so heiß.

6. Schmuck reinigen

Mit einem einfachen Trick verhilfst du deinem Schmuck zu neuem Glanz. CC0 / Pixabay / Catkin +5 Bilder

Silber- und Goldschmuck kannst du mit Mineralwasser zu neuem Glanz verhelfen. Lege die Schmuckstücke einfach in ein Glas Mineralwasser, gib einige Tropfen Waschmittel hinzu und warte etwa fünf Minuten ab. Anschließend kannst du den Schmuck herausholen und trocknen. Die Schmuckstücke sehen dann aus wie neu.

7. Kalkflecken beseitigen

Kalkflecken auf Armaturen sind äußerst unschön - und äußerst hartnäckig. Aber: Auch hier weiß Oma Rat. Eine Mischung aus Obstessig und Zitronensäure verschafft Abhilfe!

Löse drei Esslöffel Zitronensäure in einem halben Liter Obstessig auf und verrühre alles gut. Dann verdünnst du das Gemisch etwa im Verhältnis von 1:10 mit heißem Wasser. Fertig ist der Entkalker wie aus Omas Zeiten.

Achtung: Bei vergoldeten Armaturen solltest du die Mischung nicht anwenden.

8. Buntstiftfarbe von Holzmöbeln entfernen

Buntstiftfarbe kannst du mit Zahnpasta von Holzmöbeln entfernen. CC0 / Pixabay / hrohmann +5 Bilder

Dein Kind malt gerne und das ist euren Möbeln deutlich anzusehen? Klar geht beim Malen auch mal was daneben. Kein Grund, zu verzweifeln. Denn mit Zahnpasta bekommst du die Farbe von deinen Holzmöbeln ab.

Trage die Zahnpasta auf die Flecken auf und verreibe sie. Anschließend wischst du die Zahnpasta mit einem feuchten Tuch ab und die Farbe ist verschwunden.

9. Fettige Oberflächen reinigen

Ist deine Dunstabzugshaube auch immer so verspritzt? Oder ziert die Fliesen hinter deinem Herd ein unschöner Fettfilm? Dagegen hilft Speiseöl!

Einfach das Speiseöl auf Küchenpapier auftragen und die Oberfläche damit einreiben. Dann mit warmem Wasser und Spülmittel abwischen.

10. Heizkörper entstauben

Um den Heizkörper zu entstauben, brauchst du ein nasses Tuch und einen Föhn. CC0 / Pixabay / ri +5 Bilder

Heizkörper sind kleine Staubmagneten - und leider schwer zu reinigen. Oder doch nicht? Oma hat auch hierfür einen Kniff parat.

Lege ein nasses Tuch unter den Heizkörper. Nimm den Föhn und "puste" von oben in den Heizkörper hinein. Der Staub fällt unten heraus und bleibt am Tuch hängen.

Eine Alternativmethode zum Reinigen eines Heizkörpers kannst du dir hier anschauen.