Nudeln sind ein echter Klassiker und eine sehr beliebte Mahlzeit, was wohl auch an dem scheinbar einfachen und schnellem Kochvorgang liegen dürfte. Doch auch beim Nudelkochen können einige Fehler passieren.

Besonders ärgerlich ist es, wenn die Nudeln zu lange im Wasser bleiben und verkochen. Das Endprodukt ist dann nicht mehr "al dente", also bissfest, sondern weich und wässrig. Zudem geht einiges an Geschmack verloren.

Nie mehr verkochte Nudeln: Barilla hat kreative Lösung

Um das zu verhindern, hat Pasta-Hersteller"Barilla" eine kreative Lösung entwickelt: Das italienische Lebensmittelunternehmen hat für verschiedene Arten von Pasta es eine eigene Spotify-Playlist erstellt.

Die in der Playlist enthaltenen Lieder dauern insgesamt so lange wie der Kochvorgang der Nudeln.

Sobald der letzte Song der Playlist endet, sind die Nudeln fertig und können aus dem Wasser genommen werden.

Spaghetti-Mixtape ist der Favorit unter den Nudel-Playlists

Insgesamt hat "Barilla" acht verschiedene Playlists erstellt. Am beliebtesten ist derzeit das neunminütige "Mixtape Spaghetti" mit mehr als 15.000 Followern.

