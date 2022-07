Wiederwertbare Stoffe im Elektroschrott

Besonderheiten im Online-Handel

In einem alten Föhn oder einem kaputten Toaster stecken noch wiederverwertbare Stoffe, zum Beispiel Metalle. Defekte Elektrogeräte gehören deshalb nicht auf den Müll. Die Recycling-Quote ist in Deutschland aber viel zu gering. Sie muss sich deutlich verbessern. Deshalb gibt es jetzt neue Sammelstellen.

Deutschland braucht einen neuen Schub beim Recyling

Es fallen große Mengen Elektroschrott an. Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, wurden im Jahr 2018 insgesamt 853.000 Tonnen Elektro- und Elektronikgeräte entsorgt, das sind rund 10,3 Kilogramm pro Kopf. Die Deutschen schafften es aber jeweils nur bei knapp 1,5 Kilogramm, den Schrott wieder einzusammeln. Über 2,5 Millionen Tonnen Elektrogeräte wurden verkauft. Nicht einmal die Hälfte der verkauften Geräte wird derzeit zurückgegeben. Bei einem Vergleich in der EU liegt Deutschland mit einer Sammelquote von 36,9 Prozent nur auf dem sechsten Platz. Am besten steht Kroatien mit 83,4 Prozent Rücklaufquote da.

Die Sammelmenge der Altgeräte steigt zwar an und lag 2020 erstmals über einer Million Tonnen. Allerdings werden immer mehr Elektrogeräte verkauft, sodass die Sammelquote (bezogen auf den Verkauf der letzten drei Jahre) "hinterherhinkt". Damit ist Deutschland meilenweit von der EU-weit vorgeschriebenen Sammelquote von 65 Prozent entfernt.

In Deutschland ist also noch einiges zu tun, deshalb ist die Neufassung der Elektroschrottverordnung ein richtiger Weg.

Die Bundesregierung hat das Elektronikgerätegesetz („Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten“- ElektroG) überarbeitet und einer europäischen Richtlinie angepasst. Mit dem neuen Rechtsrahmen sollen künftig weniger Altgeräte im Hausmüll landen. Umweltfreundlich entsorgt, so hofft das Bundesumweltministerium, sind viele Materialien wieder verwertbar.

Eierkocher, Lockenstäbe, Mixer und andere Elektrokleingeräte gibt es nicht nur im Elektronikhandel, sondern ebenso bei großen Lebensmittelmärkten und Discountern zu kaufen. In Zukunft kannst du deine Altgeräte auch dort zurückgeben.

Im Aldi-Talk bekennt sich das Unternehmen zum gestellten Auftrag: "Sie haben als Endnutzer die Möglichkeit, bei der Abgabe eines neuen Elektro- oder Elektronikgerätes ein eigenes Altgerät der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, am Ort der Abgabe oder in unmittelbarer Nähe hierzu zurückzugeben." Es folgt eine lange Liste von Elektro- oder Elektronikgerät, für die Aldi die Möglichkeit zur Rückgabe bereithält.

Feinheiten sind zu beachten

Die Verbraucherzentrale NRW begrüßt es, dass der Gesetzgeber den deutschen 'Sammelmufeln' einen Schubs versetzen will: Dass Supermärkte Altgeräte kostenlos zurücknehmen müssen, ist also im Sinne des Umweltschutzes eine gute Sache.

Die neue Rücknahmepflicht gilt unabhängig davon, ob zeitgleich ein neues Gerät gekauft wird oder nicht. Das alte Gerät muss nicht im selben Geschäft erworben worden sein. Aber ansonsten sind Feinheiten zu beachten:

Die Supermärkte ( ab einer Größe von 800 Quadratmetern ) sind verpflichtet Kleingeräte mit einer Kantenlänge von bis zu 25 Zentimeter anzunehmen.

) sind verpflichtet Kleingeräte mit einer Kantenlänge von bis zu 25 Zentimeter anzunehmen. Für bestimmte Geräte bis zu einer Kantenläge von 50 cm gilt jedoch das Tauschprinzip 1:1, also Rücknahme über die Sammelstellen in der Nähe von Verbraucher*innen (wie bei den Kleingeräten) nur bei Neukauf des gleichen Gerätes . Darunter fallen z.B. Staubsauger, Videorecorder, Drucker, PC’s und Mikrowellengeräte.

gilt jedoch das Tauschprinzip 1:1, also Rücknahme über die Sammelstellen in der Nähe von Verbraucher*innen (wie bei den Kleingeräten) nur . Darunter fallen z.B. Staubsauger, Videorecorder, Drucker, PC’s und Mikrowellengeräte. Für diese Geräte besteht keine Verpflichtung zur kostenlosen Mitnahme bei Anlieferung des neuen Gerätes.

Besonderheiten im Online-Handel

Für Großgeräte müssen Online-Händler eine kostenlose Abholung von Altgeräten im 1:1-Tausch gegen ein vergleichbares Gerät anbieten. Das gilt für Kühlgeräte, Radiatoren, Wasch- oder Geschirrspülmaschen, aber ebenso für Bildschirme, Monitore, Laptops und TV-Geräte.

Vorgeschrieben ist auch, dass Online-Händler aktiv auf das Angebot zur kostenlosen Altgerätemitnahme bei der Bestellung hinweisen müssen.

Fazit: Bei der Mülltrennung ist Deutschland spitze, beim Wertstoff Recycling weniger. Der jetzt eingebundene Handel kann hoffentlich neuen Schwung bringen.