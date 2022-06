Giftige Stoffe im Nagellack gehören auf den Wertstoffhof

Dunkelrot, bordeaux, rosa oder sogar grün, blau oder schwarz - Nagellack gibt es in unzähligen Farben. Und Menschen, die ihre Nägel gerne passend zum Outfit lackieren, haben eine Menge dieser unterschiedlichen Farben daheim. So eine kleine Flasche lässt sich eben schnell kaufen und nimmt nicht viel Platz weg. Spätestens aber, wenn der erste Lack trocken wird, ist es an der Zeit auszusortieren. Nagellack entsorgen ist allerdings gar nicht so leicht. Trotzdem: Wer es richtig macht, schont die Umwelt. Daher kommen hier einige Tipps dazu.

Nagellack: Was gehört in welchen Müll?

Die erste Intuition mag vielleicht sein, den Nagellack einfach im Spülbecken oder der Toilette zu entsorgen. Das solltest du aber auf keinen Fall tun. Mit einem Blick auf die Inhaltsstoffe wird deutlich warum. Neben Farbpigmenten enthält der Lack verschiedene Lösungsmittel, Weichmacher und Nitrocellulose. Diese Stoffe sind teilweise giftig und sollten deshalb nicht ins Grundwasser gelangen. Stattdessen kannst du deinen Nagellack zu einer Schadstoffsammelstelle bringen. Dort wird er wie Altlacke und Altfarben fachgerecht entsorgt.

Alten Nagellack also einfach sammeln und dann zur Abgabestelle bringen? So einfach ist es leider nicht. Schließlich besteht das Fläschchen aus mehreren Bestandteilen. Der Kunststoffdeckel gehört wie anderer Plastikmüll in den Gelben Sack. Die leere Glasflasche kannst du in den Altglas-Container werfen. Jetzt gibt es noch eine letzte Herausforderung: Wie bekommst du den Lack aus dem Glas?

Dazu kannst du entweder Nagellackentferner oder Terpentin in das Fläschchen füllen. Verschließe es und schüttle gut, damit der Lack verdünnt wird. Bis alle Reste vom Glasrand entfernt sind, kann es eine Weile dauern. Lass die Flüssigkeit für einen Moment einweichen und schüttle dann wieder, bis sich alles gelöst hat. Damit du nicht für jeden Lack einzeln zur Sammelstelle laufen musst, kannst du die Reste beispielsweise in einem verschlossenen Glas sammeln. Zum Schluss noch eine gute Nachricht: Vollkommen ausgetrockneter Nagellack ist nicht mehr umweltschädlich und kann ganz einfach in den Hausmüll geworfen werden.