Wie teuer ist eine Türöffnung beim Schlüsseldienst?

Land und Stadt macht ein Unterschied

macht ein Unterschied Gerichte auf der Seite der Mietenden

auf der Seite der Mietenden Und das rät die Polizei

Die Tür fällt zu – der Schlüssel steckt von innen - ausgesperrt. Absolut ärgerlich, aber passiert sehr oft. Ein guter und seriöser Schlüsseldienst kann diese oder eine abgeschlossene Tür in kurzer Zeit öffnen. Doch wie teuer wird das und wie seriös sind Schlüsseldienste?

Wie teuer ist eine Türöffnung beim Schlüsseldienst?

Wenn du dich aus deiner Wohnung ausschließt oder der Schlüssel verschwunden ist, hast du alles richtig gemacht, wenn du einen Zweit-Wohnungsschlüssel in der Nachbarschaft deponiert hast. Manchmal hilft ein gekipptes Fenster, an das du herankommst. Nicht alle sind so umsichtig und wenn der Schlüssel von innen steckt, dann bleibt nichts anderes übrig, als den Schlüssel­dienst zu holen. Doch einige dieser Service-Anbieter aus dem Internet nutzen die Not­situation der Betroffenen aus. Sie verlangen horrende Beträge für schwache Leistungen.

Ist die Rechnung eines Schlüssel­dienstes unangemessen, besteht keine Pflicht zur Zahlung. Zu viel gezahltes Geld kannst du zurück­fordern. Aber ab wann kassiert der Service zu viel? Erste Ansage: Eine Vergütung ist dann überhöht, wenn sie mehr als 100 Prozent über einem noch angemessenen Betrag liegt.

Aber was ist bei Schlüsseldiensten angemessen? Zweite Ansage: Als grober Richtwert kannst du dir merken, dass ein Pauschalpreis für eine normale Türöffnung zusammen mit der Fahrtzeit bei ungefähr 150 Euro (brutto, inkl. MwSt.) anzusetzen ist (Richtlinien des Bundesverbands Metall (BVM). Dies gilt für den Fall, dass die Arbeitszeit vor Ort ca. 15 Minuten beträgt, du den Service an einem Werktag und während der üblichen Arbeitszeiten in Anspruch nimmst. Erfolgt die Türöffnung am Abend oder am Samstag, dann ist eine Türöffnungspauschale von ca. 200 Euro (brutto) angemessen. An einem Sonntag oder an einem Feiertag musst du mit einer Pauschale von 250 Euro rechnen.

Land und Stadt macht ein Unterschied

Die Rechnungen für eine Türnotöffnung im ländlichen Raum, in größeren Städten oder in Ballungsgebieten sind unterschiedlich. Im ländlichen Raum am Werktag zu den üblichen Arbeitszeiten liegt sie bei ca. 120 Euro. Am Abend, in der Nacht oder am Samstag erhöht sich diese Pauschale auf bis zu 190 Euro. Am Sonntag oder an einem Feiertag liegt die Türöffnungspauschale bei bis zu 230 Euro. Diese Preise beziehen sich auf eine einfache Türöffnung, inkl. Fahrtkostenpauschale und Mehrwertsteuer.

Angemessene Preise in Großstädten: In Großstädten wie Berlin, Hamburg, München, Köln, Düsseldorf oder Frankfurt erhöhen sich die Preise für eine einfache Türöffnung am Werktag zu den üblichen Arbeitszeiten zwischen 8 und 18 Uhr auf ca. 130 Euro brutto, inkl. Mehrwertsteuer. Am Abend, in der Nacht und am Samstag liegt die Pauschale bei ungefähr 210 Euro brutto, am Sonntag oder an einem Feiertag bei 250 Euro brutto, inkl. Fahrtkostenpauschale und Mehrwertsteuer.

Sonderfälle und Extras: In Sonderfällen können weitere Kosten anfallen. Dies kann beispielsweise eine längere Arbeitszeit (länger als 15 Minuten) sein. Manchmal ist es notwendig, das Schloss an der Tür durch ein neues zu ersetzen. Dies kostet entsprechend extra und wird als zusätzliche Materialkosten und Arbeitszeit abgerechnet. Inzwischen bietet der ADAC in einigen Regionen ebenfalls einen Service in Sachen Schlüsseldienst.

Gerichte auf der Seite der Mietenden

Nicht alle Schlüsseldienste halten sich an diese Leitlinien. Rechtsanwalt Thomas Hollweck, Verbraucheranwalt in Berlin, berichtet von Fällen, bei denen die Rechnung für eine einfache Türöffnung in der Stadt während der normalen Arbeitszeit auf über 500 Euro lautete. "Manche Notöffnung in der Nacht wurde mit bis zu 1.000 Euro abgerechnet, manchmal sogar darüber. Diese Preise sind für einen Schlüsseldienst natürlich viel zu hoch angesetzt, sodass die Grenze zum 'Wucher' überschritten ist."

Klagt der betroffene Kunde dagegen, erhält er oft Beistand von den Gerichten. Teilweise haben Schlüssel­dienst­unter­nehmen noch weit mehr als nur das doppelte verlangt. So war die Vergütung in einem vom Amtsgericht (AG) München entschiedenen Fall um 250 Prozent überhöht (Urteil vom 27.08.2004, Az.: 141 C 27160/03), was natürlich das Gericht nicht akzeptierte. In jedem Fall ist es die Pflicht des Schlüsseldienstes, die schonendste und kosten­günstigste Methode der Türö­ffnung zu wählen, wie das Amtsgericht (AG) Bremen feststellte (Urteil vom 21.4.2009, Az.: 4 C 0012/08).

In einer neueren Entscheidung stellt der Bundesgerichtshof (BGH) klar: Übersteigt die Abrechnung eines Schlüsselnotdienstes den üblichen Marktpreis um mehr als das Doppelte, liegt regelmäßig eine Strafbarkeit wegen Wuchers gemäß § 291 Abs. 1 Nr. 3 Strafgesetzbuch (StGB) vor, weil bei den Mietenden eine Zwangslage ausgenutzt werde (Urteil vom 16.01.2020, Az.: 1 StR 113/19).

Und das rät die Polizei

Diese neun zusätzliche Tipps zum Umgang mit Schlüsseldiensten gibt die Polizei:

Fällt die Wohnungstür zu und es handelt sich um einen Notfall – etwa wenn kleine Kinder allein in der Wohnung sind oder Essen auf dem Herd steht – rufe die Feuerwehr.

Wenn du einen Schlüsseldienst rufst: Kläre vorab die Anfahrtskosten , beschreibe genau das Problem und frage gezielt nach den Preisen . Verweigert der Service-Betrieb die Auskunft, rufe einen neuen Anbieter an.

, beschreibe genau das Problem und frage . Verweigert der Service-Betrieb die Auskunft, rufe einen neuen Anbieter an. Bleibe bei der Türöffnung unbedingt dabei . Am besten holst du eine zweite Person dazu.

. Am besten holst du eine zweite Person dazu. Vereinbare einen Festpreis.

Unterschreibe Auftragsformulare nicht ungeprüft.

nicht ungeprüft. Verlange unbedingt eine Rechnung , auf der alle Positionen aufgelistet sind. Ungenaue Quittungen reichen nicht.

, auf der alle Positionen aufgelistet sind. Ungenaue Quittungen reichen nicht. Vermeide eine Barzahlung , Geld vom Automaten abzuheben ist auch keine gute Idee.

, Geld vom Automaten abzuheben ist auch keine gute Idee. Fühlst du dich unter Druck gesetzt, bedroht oder genötigt, hast du den Verdacht eines Betruges, rufe die Polizei.

Hast du bereits eine überhöhte Summe bezahlt, wende dich an die Verbraucherzentrale und erstattet ggf. Anzeige bei der Polizei.

Fazit

Das Einfachste ist es, wenn du einen Zweitschlüssel bei einer Person deines Vertrauens deponierst. Und für alle Fälle solltest du die Telefonnummer eines seriösen Schlüsseldienstes in deiner Nähe im Smartphone abspeichern. Dann bist du für diese wirklich blöde Situation gut gerüstet.